Tác phẩm Picasso thất lạc hơn 80 năm 'tái xuất'

Một kiệt tác của Picasso, ẩn mình trong bộ sưu tập tư nhân suốt hơn tám thập kỷ, sắp tái xuất tại Paris với mức giá dự kiến hàng triệu USD.

Chân dung người phụ nữ đội mũ hoa của Picasso được lưu giữ trong bộ sưu tập tư nhân từ năm 1944. Ảnh: EPA.

Một bức tranh sơn dầu của Pablo Picasso bị che giấu khỏi công chúng suốt hơn 80 năm, chuẩn bị xuất hiện tại sàn đấu giá ở Paris vào tháng tới, theo CNN.

Tác phẩm mang tên Bust of a Woman in a Flowery Hat (Chân dung người phụ nữ đội mũ hoa) khắc họa Dora Maar – nhiếp ảnh gia, họa sĩ người Pháp, đồng thời là tình nhân và nàng thơ nổi tiếng nhất của Picasso. Trong tranh, bà đội chiếc mũ rực rỡ với những mảng màu xanh pastel, xanh lam và vàng tươi. Thế nhưng, trái ngược với gam màu rạng rỡ, gương mặt Dora lại phảng phất một nỗi buồn sâu kín.

Picasso vẽ bức chân dung này vào tháng 7/1943, giữa thời kỳ Paris chìm trong bóng đen chiếm đóng của phát xít Đức. Chuyên gia nghệ thuật Agnès Sevestre-Barbé đánh giá đây là “một tác phẩm có giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt, càng trở nên quý giá khi chưa từng được công bố trong hơn tám thập kỷ”.

Dora Maar vẫn là người mẫu chính của Picasso thời điểm đó, trước khi họa sĩ gặp Françoise Gilot, người sau này mang đến tinh thần tươi sáng hơn cho tranh của ông. Tuy nhiên, mùa hè 1943 cũng là lúc quan hệ giữa Picasso và Dora bắt đầu rạn nứt.

Nhà sử học nghệ thuật Hà Lan Arthur Brand nhận định: “Trong bức tranh, Dora dường như đang khóc. Đó vừa là nỗi buồn riêng tư của bà, vừa phản chiếu tâm trạng lo âu của Picasso trong bối cảnh chiến tranh”.

Tác phẩm được một nhà sưu tầm giấu tên mua vào năm 1944 và lưu giữ trong gia đình suốt từ đó. Đây là lần đầu tiên bức tranh xuất hiện trên thị trường, với mức giá khởi điểm ước tính ít nhất 9,45 triệu USD . Nhiều chuyên gia tin con số cuối cùng có thể cao hơn rất nhiều.

Picasso từng nhiều lần khắc họa Dora Maar, nổi bật nhất là Người đàn bà khóc (1937), biểu tượng cho nỗi đau thời Nội chiến Tây Ban Nha, cùng Chân dung Dora Maar (1937) hay Dora Maar với con mèo (1941). Nhưng chính Dora, trong đời thực, từng cay đắng nói: “Tôi vẫn quá nổi tiếng với tư cách tình nhân của Picasso để có thể được công nhận như một họa sĩ”.

Sinh năm 1907 tại Paris, Dora Maar (tên thật Henriette Theodora Markovitch) lớn lên giữa Argentina và Pháp, sớm nổi danh trong lĩnh vực nhiếp ảnh thời trang và thương mại. Về sau, bà lùi dần khỏi ống kính, dành trọn đời cho hội họa, thơ ca và triết học.

Bức Chân dung người phụ nữ đội mũ hoa (81 x 60 cm), có chữ ký Picasso ở góc trái phía trên, sẽ được đưa ra đấu giá ngày 24/10 tới. Người mua sẽ nhận kèm chứng nhận xác thực từ Ủy ban Picasso – tổ chức thẩm định các tác phẩm của danh họa.