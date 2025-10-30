Tại sao điện Thái Hòa không ngập trong trận lũ lịch sử ở Huế?

Nước sông Hương bao vây Đại nội nhưng điện Thái Hòa vẫn đứng vững nhờ nền móng cao, kết cấu chắc chắn và hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả qua hàng trăm năm.

Điện Thái Hòa (ở giữa) đứng vững trong trận lũ lịch sử ở Huế, sáng 28/10 Ảnh: Quốc Anh.

Những ngày cuối tháng 10, miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa lớn kỷ lục với lượng mưa 24 giờ tại Huế được ghi nhận cao nhất trong lịch sử Việt Nam.

Từ ngày 28/10, mưa kéo dài khiến nước sông Hương dâng cao, bao vây Đại nội Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại tất cả điểm di tích thuộc quần thể.

Dẫu vậy, điện Thái Hòa, công trình quan trọng nhất trong Hoàng cung triều Nguyễn, vẫn đứng vững, nước không tràn vào bên trong.

Điện Thái Hòa (phía sau) khô ráo dù xung quanh vẫn ngập, sáng 30/10. Ảnh: Nguyễn T.A Phong.

Lý giải điều này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết nền điện Thái Hòa cao hơn sân chầu một mét và cao hơn mặt đất 2,35 m, kết hợp hệ thống thoát nước được xây dựng kỹ lưỡng, giúp nước mưa thoát nhanh và giữ công trình khô ráo. Ngay cả các chân trụ đá cũng không bị ngập.

"Khi xây dựng, người xưa đã tính toán kỹ lưỡng vì khu vực này thường xuyên ngập lụt. Nền móng cao, kết cấu chắc chắn cùng hệ thống thoát nước bài bản là lý do điện Thái Hòa duy trì khô ráo trong trận lũ vừa qua", ông Trung nói với Tri Thức - Znews.

Điện Thái Hòa, biểu tượng uy nghi của Cố đô Huế, được khởi công xây dựng năm 1805 dưới triều Gia Long và dời về vị trí hiện nay năm 1833 theo quyết định của vua Minh Mạng.

Công trình có tổng diện tích 1.360 m2, gồm tiền điện 7 gian 2 chái và chính điện 5 gian 2 chái nối bằng mái vỏ cua. Hệ thống sườn nhà bằng gỗ lim, 80 cột sơn vẽ rồng thếp vàng uốn quanh, mái lợp ngói hoàng lưu ly với nhiều tầng chồng diêm trang trí pháp lam tinh xảo.

Đây là nơi diễn ra các đại lễ quan trọng và họp đại triều, chỉ Vua, Hoàng thân và tứ trụ mới được ngự bên trong.

Điện Thái Hòa là nơi trưng bày ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật bị đối tượng tâm thần phá hoại vào ngày 24/5. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

PGS.TS Nguyễn Phước Bửu Nam, phụ trách Ban Văn hóa Di sản Vương triều Nguyễn, đánh giá việc trùng tu điện Thái Hòa trong 3 năm (2021-2024) gần như khôi phục toàn bộ di sản truyền thống cổ xưa. Quy trình "rất nghiêm ngặt" và tuân thủ tiêu chuẩn khoa học, mang lại hiệu quả cao khi khai thác du lịch.

Ông nhấn mạnh trong trận lũ lịch sử vừa qua, nhờ cao hơn các khu vực xung quanh và hệ thống thoát nước hiệu quả, điện Thái Hòa vẫn an toàn, không bị ngập.

Theo ông Nam, điện Thái Hòa ít chịu ảnh hưởng bởi lũ nhờ hai yếu tố.

Một là, từ thời Vua Gia Long xây dựng điện, hệ thống hồ và thủy lợi giúp điều tiết nước mưa.

Thứ hai, qua quá trình trùng tu và cải tạo của Vua Minh Mạng, nền điện được nâng cao, hệ thống thoát nước cải thiện, kết hợp đo đạc mực nước và xây dựng hào rộng, giúp công trình thoát nước hiệu quả.

Toàn cảnh điện Thái Hòa sau trùng tu, tháng 11/2024. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Ngoài ra, công trình được thiết kế theo kiểu "trùng thiềm điệp ốc" với mái dốc và hiên rộng giúp thoát nước nhanh, chân móng bằng đá và gạch cổ giữ nền khô ráo, hạn chế thấm ẩm.

Bên cạnh việc phục hồi mái ngói, hệ thống cột và sơn son thếp vàng, dự án còn gia cố nền móng, lát lại bậc cấp đá thanh và cải tạo hệ thống thoát nước ngầm.

Ngay cả trong các trận lũ trước đây, điện Thái Hòa vẫn đứng vững nhờ hệ thống thoát nước được bảo trì cẩn thận. Tuy nhiên, để duy trì độ bền vững này, chuyên gia khuyến cáo cần tiếp tục bảo dưỡng định kỳ, giám sát nền móng và đảm bảo khả năng thoát nước toàn khu vực, tránh chủ quan.

