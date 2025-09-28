Tài xế xe khách chèn ép, tạt đầu xe tải ở Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Tài xế xe khách thể hiện thái độ "vô pháp", coi thường tính mạng hành khách và người đi đường khi liên tục chuyển làn, gây va chạm và chèn vào đầu xe tải.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết tối 26/9, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long (đoạn thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) xảy ra vụ việc xe khách biển số 11H-007.xx chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải biển số 29H-271.xx.

Xe tải sau đó mất lái, va chạm với lan can đường trên cao. Cú ma sát mạnh khiến chiếc xe tóe lửa.

Tình huống được camera hành trình một xe đi sau ghi nhận.

Cú ma sát mạnh khiến chiếc xe tóe lửa.

"Qua clip, có thể thấy thái độ "vô pháp", coi thường tính mạng, sức khỏe và tài của hành khách trên xe và người tham gia giao thông khác của lái xe khách. Không biết trước đó giữa hai lái xe có mâu thuẫn gì không, nhưng cách hành xử trên đường của lái xe khách là không thể chấp nhận, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng", đại diện Cục CSGT nhận định.

Theo Cục CSGT, vụ việc đã được giao cho lực lượng chức năng thuộc Công an TP Hà Nội giải quyết theo quy định.

Cục CSGT cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xử lý doanh nghiệp vận tải (nhà xe, hợp tác xã…) có lái xe vi phạm hoặc gây tai nạn từ những hành vi coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe, tính mạng con người.