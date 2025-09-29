Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Tài xế xe tải cán hai lần qua người đi xe máy lĩnh 2 năm 6 tháng tù

  • Thứ hai, 29/9/2025 19:18 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Bị cáo Đỗ Minh Tân, tài xế xe tải cán hai lần qua người đi xe máy trên quốc lộ ở Đồng Nai, khiến nạn nhân tử vong, bị HĐXX tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù.

Ngày 29/9, TAND khu vực 1 tỉnh Đồng Nai mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Vĩnh Long) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

HĐXX tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam, cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành án.

Theo cáo trạng, trưa 28/8/2024, Tân lái xe tải 15 tấn chở phụ xe Nguyễn Văn Được lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay thuộc TP.HCM) về Đồng Nai. Khi rẽ phải vào cây xăng trong điều kiện trời mưa, xe của Tân va chạm với xe máy do anh Tô Hoàng D. (39 tuổi, Bình Dương) cầm lái.

Cú va chạm khiến anh D. ngã xuống đường, bị bánh trước xe tải cán qua. Tài xế dừng khoảng 7-10 giây nhưng không phát hiện nạn nhân nằm dưới gầm. Sau đó, tài xế tiếp tục lái xe khiến bánh sau cán thêm lần nữa, làm anh D. tử vong tại chỗ.

Nhân chứng Lê Đình Chinh, tài xế lái xe tải phía sau, cho biết tại phiên toà đã nhìn thấy toàn bộ vụ việc. Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Đăng, bảo vệ cây xăng, khai rằng ông đã hô hoán và giơ tay cảnh báo ngay khi xe tải cán nạn nhân lần đầu nhưng không chắc tài xế có nghe thấy hay không.

Tại tòa, Tân khai không thấy nạn nhân do trời mưa, nghĩ xe bị “sụp cống” nên tiếp tục chạy. Dữ liệu giám sát hành trình cho thấy xe chạy 49 km/h, trong khi bị cáo nói chỉ khoảng 30 km/h vì công-tơ-mét bị hỏng.

Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo vô ý nhưng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần xử phạt nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả. VKS đề nghị mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam, cấm hành nghề 2 năm sau khi chấp hành án. Về trách nhiệm dân sự, Tân cùng bị đơn dân sự phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 720 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng gần 5 triệu đồng/tháng cho mẹ nạn nhân cho đến khi bà qua đời.

Đại diện gia đình bị hại cho rằng mức án này quá nhẹ, nhiều tình tiết vụ án chưa được làm rõ, đồng thời khẳng định sẽ kháng cáo để tòa xử lý đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt hành vi phạm pháp.

Lương Ý/VTC News

