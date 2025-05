Tạm dừng dịch vụ xe Jeep ở Bàu Trắng sau tai nạn chết người

Du khách đến Bình Thuận không thể trải nghiệm dịch vụ xe địa hình tại khu du lịch Bàu Trắng thời điểm hiện tại.

Du khách quốc tế trải nghiệm loại hình xe Jeep ở Bàu Trắng. Ảnh: @yogaeripilli.

Sáng 31/5, đại diện UBND huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) cho biết các dịch vụ liên quan đến xe địa hình, ôtô chở khách tham quan đồi cát tại khu du lịch Bàu Trắng buộc dừng hoạt động sau vụ tai nạn trượt xe trưa ngày 25/5.

Kiến nghị có hiệu lực cho đến khi các doanh nghiệp kinh doanh tại đây có đầy đủ thủ tục, điều kiện hoạt động theo quy định Sở, ngành của tỉnh.

Trước đó, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Thanh Hoan, Phó trưởng ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), xác nhận vụ việc trượt xe Jeep, rơi xuống hồ Bàu Bà khiến một du khách tử vong vào trưa 25/5.

Khi gặp nạn, trên xe có ít nhất 7 du khách từ TP.HCM và tài xế. Người dân trên bờ thấy xe lọt xuống mép hồ đã nhảy xuống cứu được 7 người (bao gồm tài xế). Thông tin từ hiện trường, dịch vụ chở khách bằng xe địa hình trên là của Công ty du lịch Triều Trang 2.

Sự việc gây chết người ở Bình Thuận dấy lên quan ngại về dòng sản phẩm du lịch mạo hiểm tại các điểm đến có địa hình đồi cát tại Việt Nam.

Đông đảo du khách trải nghiệm dịch vụ xe Jeep, xe địa hình ATV tại Bàu Trắng. Ảnh: Duy Tuấn.

Vào tháng 8/2024, cơ quan chức năng phát hiện có 66/85 ô tô hết hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, 44/84 mô tô địa hình không có giấy chứng nhận an toàn và xuất xưởng trong hồ sơ của 4 cơ sở kinh doanh du lịch tại khu du lịch Bàu Trắng (U&Me, Triều Trang, Như Trung, Minh Thái), thông tin từ báo cáo của Công an huyện Bắc Bình.

Đáng chú ý, nhiều xe tại các điểm kinh doanh vẫn hoạt động tại đồi cát dù hết niên hạn sử dụng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hay chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Khu du lịch Bàu Trắng được mệnh danh là "tiểu sa mạc Sahara" đất Bình Thuận. Quần thể thắng cảnh Bàu Trắng gồm 2 hồ nước là Bàu Ông, Bàu Bà, đồi cát Trinh Nữ nằm ở phía Đông Bắc của Bàu Bà và hệ sinh thái rừng bao quanh hai bàu nước. Điểm đến được người dân, du khách quan tâm đông đảo nhờ hiệu ứng từ bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng của đạo diễn Lý Hải ra mắt cuối tháng 4, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận. Lượng khách ghé địa danh dịp 30/4-1/5 đạt 10.209 lượt, tăng 35% so cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách nội địa chiếm 70%.