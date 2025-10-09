Tân sinh viên nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình

Lên đại học, tân sinh viên sốc vì chương trình học khác xa với tưởng tượng. Dù đã cố gắng học, một số bạn vẫn không thể hiểu hết chương trình trên lớp.

Tân sinh viên hoang mang vì chương trình học khó, tốc độ dạy quá nhanh. Ảnh: Pexels.

“Rõ ràng nội dung môn này đều là tiếng Việt, tách riêng từng chữ mình vẫn hiểu. Nhưng khi ghép lại thành một nội dung hoàn chỉnh, mình lại không hiểu gì”, Nguyễn Hà, tân sinh viên Học viện Ngân Hàng, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bước vào kỳ 1 năm nhất đại học với tâm trạng hứng khởi, nhưng chỉ vài ngày sau đó, khi bắt đầu học chính thức, Hà choáng váng vì chương trình học vượt xa trí tưởng tượng.

Học kỳ này, nữ sinh học Tiếng Anh, Xác suất thống kê và Kinh tế vi mô. Ngoại trừ Tiếng Anh đã có nền tảng sẵn và Xác suất thống kê khá giống chương trình môn Toán ở bậc THPT, Hà không thể học nổi môn Kinh tế vi mô vì quá khó và lạ.

Hoa mắt nhìn giáo trình dày cộp, chỉ sợ trượt môn

Nói thêm về việc học môn Kinh tế vi mô ở bậc đại học, Nguyễn Hà cho biết lớp học phần này có hơn 60 sinh viên, tập trung học tại giảng đường lớn. Khi lên lớp, giảng viên sẽ trình chiếu nội dung trên slide và giảng qua một lượt, phần lớn vẫn là sinh viên tự đọc và tìm hiểu kiến thức.

Kinh tế vĩ mô là môn học khiến Nguyễn Hà "sốc văn hóa" khi vào đại học. Ảnh: NVCC.

Do lớp đông sinh viên, tốc độ giảng bài nhanh, Hà vẫn mù mờ với những kiến thức được học, nhiều khi muốn hỏi giảng viên nhưng cũng rất ngại vì sợ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cả lớp. Gần một tháng trôi qua, nữ sinh vẫn chưa thể làm quen với cách giảng và học ở bậc đại học. Nhiều khi, cô chỉ ước được dạy kỹ như hồi còn học THPT.

“Chị gái mình từng nói cách dạy ở đại học sẽ rất khác, nhưng mình không ngờ lại khác xa như vậy. Đến bây giờ mình vẫn khá sốc với môn học này, về nhà mình phải đọc lại giáo trình và lên mạng kiếm video bài giảng để học thêm”, nữ sinh chia sẻ.

Không riêng Hà, lên đại học, khi cùng lúc tiếp xúc với nhiều môn học mới mà mình chưa từng học trước đây, nhiều tân sinh viên cảm thấy "ngợp" và khó thích nghi ngay.

Bùi Trường (tân sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội) cũng choáng với cách học tập mới và độ khó của một số môn học.

Nam sinh kể những môn như Vật lý đại cương, Cơ học cơ sở, Giải tích rất khó và đòi hỏi tư duy thật tốt chứ không có chuyện học thuộc lòng để thi thi. Trong khi đó, mỗi tiết học kéo dài 50 phút, có khi cả chương chỉ học trong 1 tiết khiến Trường sốc.

Nam sinh vẫn có thói quen thầy viết gì trên bảng, thấy phần nào quan trọng sẽ ghi vào vở. Về nhà, để hiểu bài hơn, Trường thường làm các bài tập liên quan. Tuy vậy, mới học được 3 tuần, nam sinh đã lo cứ đà này rất có thể sẽ trượt môn.

Nhật Lâm (sinh viên năm nhất ngành Hệ thống thông tin quản lý, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng “không biết phải bắt đầu học từ đâu” khi tiếp xúc với các môn đại cương.

Kỳ đầu tiên, Lâm học môn Nền tảng hệ thống thông tin, Tư duy lập trình, Kinh tế vi mô, Toán cao cấp, Tư duy logic, Quản trị học.

Ngoại trừ môn Tư duy logic và Toán cao cấp, Minh tiếp thu tốt do có nền tảng Toán, các môn còn lại, nam sinh luôn trong tình trạng uể oải, chán nản khi học. Trong khi đó, tốc độ giảng bài của thầy cô khá nhanh, Minh khó theo kịp bài vở.

“Các anh chị khóa trước có chia sẻ chương trình đào tạo ngành này khó và nặng, nhưng mình không nghĩ khó đến vậy”, Minh chia sẻ về nhà, cậu thường “nhờ” AI giảng lại hoặc giúp mình ôn tập để làm bài kiểm tra. Dù vậy, kiến thức ít nhiều vẫn rơi rớt.

Không chỉ việc học trên lớp, bài tập nhóm hàng tuần, hàng kỳ cũng khiến Minh ngợp. Ngay tuần đầu tiên, giảng viên đã phân nhóm để làm bài tập. Nhóm của Minh gồm 5 người mới, chưa quen biết nhau. Nam sinh được các bạn bầu làm trưởng nhóm.

Tháng 12 đến hạn nộp bài, nhưng 4 tuần trôi qua, nhóm của Minh vẫn chưa có ý tưởng gì để làm bài tập, cũng không có ai có ý kiến về việc khi nào sẽ triển khai. Là trưởng nhóm, nam sinh cũng sốt ruột nên dự kiến trong tuần này sẽ lên đề cương rồi phân công nhiệm vụ cho các bạn.

Giảng viên nói hiện tượng tân sinh viên không hiểu bài không phải chuyện hiếm. Ảnh: Pexels.

Không phải chuyện hiếm

Bàn về tình trạng sinh viên năm nhất gặp khó khăn với việc học, cô Trần Minh, giảng viên tại một trường đại học ở TP.HCM, nói rằng hiện tượng này không hiếm, ngược lại khá phổ biến với sinh viên trong giai đoạn đầu bước vào môi trường đại học.

Dù lứa sinh viên mới có nhiều kỹ năng, kiến thức cũng rộng hơn các lứa sinh viên trước, cô Minh vẫn nhận thấy nhiều em gặp khó khăn với môi trường học tập mới, đôi khi “sốc văn hóa” vì cách dạy của giảng viên đại học quá khác giáo viên phổ thông.

"Mỗi lần lên lớp, sinh viên lại ngơ ngác nhìn tôi. Tôi viết gì lên bảng thì các em mới dám viết vào vở. Nhiều lần, khi đưa tình huống thực tế để sinh viên áp dụng kiến thức, các em lại lúng túng, không biết cách làm”, cô Minh kể lại.

Hàng năm, khi phụ trách dạy môn cơ bản ngành, nữ giảng viên vẫn thường nghe sinh viên than thở vì học khó, chương trình học khó hiểu và khó nhớ. Năm nay, khi được giao làm cố vấn học tập cho một lớp năm nhất, cô lại càng thấy hiện tượng này rõ rệt hơn.

Ngoài kiểu sinh viên “học nhưng không hiểu”, cô Minh còn chỉ ra một kiểu sinh viên năm nhất khác là “tưởng mình hiểu nhưng thực tế lại không hiểu”. Kiểu sinh viên này thường không biết cách học, nên khi làm bài thi thường đạt điểm rất thấp và không hiểu mình mắc lỗi ở đâu để khắc phục. Tình trạng của những sinh viên này có thể kéo dài đến 1-2 học kỳ.

“Sinh viên năm nhất thường vẫn đang quen với cách học được giáo viên cầm tay dạy từng chữ như hồi THPT, nên khi lên đại học, các em vẫn chưa kịp làm quen với cách học mới. Với những trường hợp như vậy, tôi thường khuyên các em nên viết sơ đồ tư duy để hệ thống bài, như vậy đỡ rối mà cũng dễ nhớ hơn”, nữ giảng viên chia sẻ.