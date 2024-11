Tạo vỏ bọc 'hot girl' sang chảnh để bán tinh dầu pha ma túy

Đối tượng Phạm Thị Trà My nổi tiếng với hình ảnh check-in nhiều địa điểm, nhà hàng sang trọng. Tận dụng sự nổi tiếng, đối tượng vào các hội nhóm kín để rao bán tinh dầu pha ma túy.

Ngày 22/11, Đồn Biên phòng Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép chất ma túy” và bàn giao đối tượng Phạm Thị Trà My (23 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) cùng hồ sơ tang vật cho công an quận này tiếp tục điều tra.

Đối tượng Phạm Thị Trà My và tang vật.

Trước đó, ngày 14/10, tại đường Trần Thánh Tông (quận Sơn Trà), tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà phát hiện H.Đ.T. (trú quận Thanh Khê) có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Lúc này, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy nam thanh niên có 9 lọ nhựa chứa chất lỏng màu đỏ, tím. Shipper cho biết được Phạm Thị Trà My thuê đi giao “hàng” cho khách.

Từ lời khai của T., tổ công tác của đã phối hợp với Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) kiểm tra hành chính nơi ở của My.

Tại đây, các trinh sát phát hiện 3 chai nhựa chứa khoảng 500 ml, 20 lọ nhựa chứa khoảng 100 ml chất lỏng đều có đặc điểm giống với chất lỏng bị thu giữ. Ngoài ra, lực lượng phát hiện thêm 139 vỏ lọ nhựa và một số vật dụng khác dùng để sang chiết.

Qua đấu tranh, My tự nguyện giao nộp thêm hai chai nhựa chứa khoảng 1.000 ml chất lỏng màu vàng.

Đối tượng thường đăng tải hình ảnh sang chảnh lên mạng xã hội.

Trà My khai nhận, số tinh dầu này được mình đặt mua qua mạng xã hội của một đối tượng không rõ danh tính ở Hà Nội. Sau khi nhận được “hàng”, Trà My tự tay chiết ra các lọ nhỏ để bán kiếm lời.

Cụ thể, với 1 lít tinh dầu pha ma túy với giá 9,6 triệu đồng, My chỉ cần pha thêm phẩm màu với hương trái cây rồi sang chiết ra các lọ nhỏ với mức giá khác nhau là đã có thể bán cho khách. Khách hàng của My chủ yếu sinh năm 2000 trở đi, trong đó có cả học sinh. Trung bình cứ 3 ngày Trà My bán hết 1 lít. Tính ra, lợi nhuận sau khi bán sẽ thu lời gấp 4 lần so với số vốn.

Được biết, trên Facebook, Trà My nổi tiếng với hình ảnh sang chảnh, check-in nhiều địa điểm, nhà hàng nổi tiếng. Tận dụng sự nổi tiếng, đối tượng vào các hội nhóm kín để rao bán hàng.