Thái Lan 'than' khó thu hút khách Việt

Dù vẫn thu hút khách Việt, Thái Lan đang chật vật giữ thị phần khi các hãng bay Việt Nam dồn lực cho thị trường nội địa ngày càng sôi động.

Du khách châu Á tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Thái Lan gặp nhiều thách thức do các hãng hàng không Việt Nam ưu tiên nguồn lực để phục vụ thị trường nội địa, theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT).

Bà Supakan Yodchun, Giám đốc văn phòng TAT tại TP.HCM, cho biết tổng số ghế trên tất cả đường bay giữa Việt Nam và Thái Lan trong năm 2024 giảm 10% xuống còn 2,34 triệu ghế so với 2,6 triệu ghế năm 2023.

Xu hướng này tiếp tục kéo dài sang năm nay, với công suất ghế giảm thêm 12% và chưa phục hồi về mức trước đại dịch năm 2019, Bangkok Post đưa tin.

Theo bà Supakan, nguyên nhân chính là việc sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) gần đây khai trương nhà ga T3 phục vụ các chuyến bay nội địa. Điều này dẫn đến các hãng hàng không Việt Nam điều chuyển khoảng 40 máy bay để khai thác thị trường trong nước.

Du khách chờ làm thủ tục bay thông qua VNeID tích hợp dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) tại nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 26/7. Ảnh: Khương Nguyễn.

Năm 2024, Việt Nam ghi nhận 110 triệu lượt khách nội địa, con số này được kỳ vọng sẽ đạt từ 120 đến 130 triệu lượt trong năm nay.

"Sự bùng nổ lượng khách quốc tế và nội địa đã khiến nhiều người dân Việt Nam ưu tiên du lịch trong nước hơn là ra nước ngoài", bà Supakan nói.

Cũng theo đại diện TAT, ngành du lịch Việt Nam năm 2024 thu về khoảng 840.000 tỷ đồng (tương đương 1.000 tỷ baht), tăng 23,8% so với năm trước, với 17,5 triệu lượt khách quốc tế. Năm nay, mục tiêu doanh thu được đặt ra từ 980.000 đến 1.050.000 tỷ đồng (tăng 16,7-25%), với 22-23 triệu lượt du khách.

Trong khi đó, Trung Quốc đang nổi lên là điểm đến cạnh tranh với Thái Lan nhờ 460 chuyến bay mỗi tuần kết nối đến nhiều thành phố lớn và khu vực khác, các gói du lịch giá rẻ hấp dẫn du khách Việt.

"Dù Thái Lan vẫn là điểm đến nước ngoài phổ biến thứ 2 với du khách Việt trong 6 tháng đầu năm, nhiều người ngày càng lo ngại về vấn đề an toàn", bà Supakan nhận định.

Dù vậy, đại diện TAT vẫn đánh giá "Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng" với dân số hơn 101 triệu người, trong đó có 32,9 triệu người thuộc nhóm tuổi trung bình có xu hướng chi tiêu cho du lịch nước ngoài.