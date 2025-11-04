'Thần đèn' di dời nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí

Theo “thần đèn” Hoàng Đình Bách, sau mỗi lần di dời nhà, thành viên đội thi công có thể nhận 20-40 triệu đồng/người. Đổi lại, công việc luôn tiềm ẩn rủi ro về tai nạn lao động.

Từ ngày 28/10, công ty Minh Nam Hoàng đã bắt đầu tập kết máy móc thiết bị đến công trường để chuẩn bị di chuyển căn nhà xây nhầm đất ở thôn 7 Kiến Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng về đúng vị trí. Đến nay, công trình mới thi công hơn 5 ngày nên vẫn đang trong giai đoạn đào đất nền.

“Dầm móng của ngôi nhà nằm khá sâu nên việc đào móng mất nhiều thời gian hơn dự kiến”, ông Hoàng Đình Bách (giám đốc công ty) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trước đó, chủ nhà là ông Đỗ Văn Hữu xây căn 2 tầng trên phần đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan, dẫn đến tranh chấp và khởi kiện ra tòa.

Ngày 27/10, UBND phường Thiên Hương đã có buổi làm việc giữa hai bên. Tại đây, gia đình ông Hữu đề nghị mua lại lô đất với giá 900 triệu đồng nhưng do không thống nhất thời hạn thanh toán, việc mua bán không thành. Chính quyền sau đó đề nghị bà Loan tạo điều kiện để ông Hữu di dời căn nhà.

Khoảng cách di dời là 17 m từ vị trí hiện tại sang lô đất bên cạnh. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết.

Chi phí 250 triệu đồng

Với hơn 10 năm gắn bó nghề “thần đèn”, ông Hoàng Đình Bách cho rằng căn nhà cần di dời ở Hải Phòng là một công trình đặc biệt, không phải ở góc độ chuyên môn, kỹ thuật, mà ở câu chuyện xây nhầm. Lý do ông nhận lời đưa ngôi nhà về đúng vị trí không chỉ vì công việc, mà còn bởi cảm thông với hoàn cảnh của chủ nhà.

“Sau khi tiếp xúc, tôi thấy vợ chồng ông Hữu thật sự xây nhầm chứ không cố tình. Họ cũng đang khó khăn nên tôi muốn giúp. Ông Hữu cũng không như nhiều lời đồn thổi”, ông nói.

Ông Bách nhận di dời nhà với mức phí 250 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung trên thị trường. Hiện gia đình ông Hữu đã thanh toán cho đội thi công 150 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng sẽ thanh toán theo giai đoạn của công trình.

Ông Hoàng Đình Bách nhận di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng với mức phí 250 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Nhóm thi công lần này gồm 8 người thợ đến từ An Giang - nơi được xem là cái nôi của nghề “thần đèn”. Các thợ hiện ở trọ gần công trình, còn việc ăn uống được chủ nhà hỗ trợ. Toàn bộ quá trình ước tính kéo dài hơn 1 tháng, với khoảng cách di dời 17 m từ vị trí hiện tại sang lô đất bên cạnh.

“Không gian di dời thuận lợi, không vướng công trình nào vì đó là khu đất trống. Tuy nhiên, lô đất sắp di dời đến trước đây là ao hồ, nền đất khá yếu, chúng tôi phải bàn với chủ nhà để gia cố thêm phần móng mới, tránh sụt lún về sau”, ông Bách chia sẻ.

Bên cạnh đó, do phần dầm dưới của căn nhà khá dày, phía công ty ông Bách cần tính toán chính xác để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình di chuyển. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa, việc di dời mới chính thức được tiến hành.

Rủi ro nghề “thần đèn”

Theo ông Hoàng Đình Bách, nghề “thần đèn” không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ địa chất, an toàn lao động cho đến áp lực chi phí.

“Khó có thể xác định đâu là công đoạn nào quan trọng nhất, vì mọi khâu đều có sự ràng buộc với nhau và cần đạt độ chính xác tuyệt đối”, ông Bách chia sẻ.

Trước khi thi công, đội luôn phải khảo sát kỹ để tránh gặp nền đất yếu hoặc cấu trúc phức tạp. Trong quá trình làm nghề, ông Bách từng di dời một chung cư 5 tầng nặng khoảng 1.200 tấn ở Bình Dương. Khi công trình đi qua vùng địa chất yếu, cả đội buộc phải tạm dừng để gia cố, phòng ngừa sụt lún.

“Cũng may là chúng tôi phát hiện sớm và kịp xử lý nên không xảy ra sự cố nguy hiểm nào", ông kể.

Công ty ông Bách từng nhận nhiều ca di dời khó. Ảnh: NVCC.

Do đặc thù công việc gắn liền với kết cấu công trình, theo ông Bách, mọi thao tác đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Khi căn nhà được nâng lên và chuyển sang vị trí mới, thợ sẽ nối sắt cột cũ với sắt chờ của móng mới. Sau đó đổ ráp lại các trụ cột, thậm chí gia cố thêm cột phụ nếu cần để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh rủi ro kỹ thuật, chi phí thi công cũng là một thách thức lớn. “Việc di dời nhà tốn kém ở mọi khâu từ nhân công, ăn ở, vận chuyển cho đến vật tư. Nhiều khi chi phí cao trở thành rào cản lớn trong việc chốt hợp đồng”, ông Bách cho biết.

Một công trình thường huy động 7-10 thợ, mỗi người phụ trách phần việc riêng theo chuyên môn. Khi hoàn tất, mỗi thành viên nhận khoảng 20-40 triệu đồng. Tổng chi phí di dời dao động 300-500 triệu đồng tùy diện tích và độ nặng của ngôi nhà. Tuy nhiên, theo ông Bách, phương án di dời có thể giúp tiết kiệm khoảng 60% chi phí và thời gian so với xây mới, nên vẫn được nhiều gia chủ lựa chọn.

“Nghề này toàn việc nặng nên luôn tiềm ẩn rủi ro tai nạn lao động, do đó đội thi công không được vội vàng mà phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu”, ông nói.

Ông Bách chia sẻ để trở thành một “thần đèn” thực thụ, cần ít nhất 5-10 năm học việc và rèn tay nghề. Bởi công việc này không chỉ đòi hỏi sức khỏe, mà còn cần sự kiên nhẫn, tỉ mỉ, chỉ một sai lệch nhỏ, cái giá phải trả có thể rất đắt.