Động thái bất ngờ của Ngân Collagen

  • Thứ hai, 3/11/2025 15:19 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Sau 5 tháng tạm khóa, kênh TikTok có hơn 600.000 lượt theo dõi của Ngân Collagen đã được mở lại, hoạt động song song với kênh phụ hơn 170.000 follow.

Ngân Collagen là nhân vật gây chú ý từ cuộc khẩu chiến với DJ Ngân 98 hồi tháng 5.

Ngày 2/11, Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) đăng tải thông báo hoạt động trở lại trên kênh TikTok chính "Trần Thị Bích Ngân" có 624.000 người theo dõi sau khoảng 5 tháng tạm khóa.

Sau khi mở lại, kênh này liên tục cập nhật các video thường ngày, hình ảnh quảng cáo sản phẩm của Ngân Collagen và mở bình luận công khai. Tuy nhiên, các video từ cuối tháng 5 vẫn bị tắt bình luận.

Động thái của Ngân Collagen thu hút nhiều sự chú ý bởi thời gian qua, tài khoản video này của "phú bà Cần Thơ" nhiều lần trở thành tâm điểm tranh luận của dân mạng.

Lần đầu kênh này biến mất là vào đầu tháng 6, khi ồn ào giữa Ngân Collagen và Ngân 98 nổ ra. Thời điểm đó, cô cũng khóa cả tài khoản Facebook.

Sau đó, kênh xuất hiện trở lại nhưng ở chế độ riêng tư. Từ tháng 6, Ngân Collagen cũng chuyển sang hoạt động trên kênh phụ "N Collagen".

Thời điểm kênh TikTok chính biến mất, Ngân Collagen từng nói do bị chiếm quyền, phải tìm cách lấy lại nên chuyển qua dùng kênh phụ. Tuy nhiên, cô bị nhiều người phát hiện nói dối khi lên tiếng thanh minh vụ nhầm lẫn "resort 22.000 ha". Theo đó, tài khoản do cô tự khóa thay vì bị ai tấn công. Mới đây, việc cô thông báo "hoạt động lại nick chính" càng khiến nhiều người tin vào suy đoán này.

phu ba ngan collagen anh 1

Vợ chồng Ngân Collagen thời gian qua chia sẻ cuộc sống giàu có trên mạng xã hội.

Hồi giữa tháng 10, sau khi DJ Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, hoạt động của Ngân Collagen trên mạng xã hội lại càng nhận được nhiều sự quan tâm. Tài khoản TikTok phụ của cô nhanh chóng tăng từ 156.000 lên 173.000 người theo dõi.

Thậm chí, cuối tháng 10, nhiều dân mạng còn tìm về tận biệt thự của vợ chồng "phú bà Cần Thơ" để chụp ảnh, livestream thậm chí dùng flycam "soi" từ trên cao khiến cặp đôi phải gọi điện phản ánh đến công an phường Hưng Phú (Cần Thơ).

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, công an phường Hưng Phú cho biết đơn vị đã thông báo Lê Trung - chồng Ngân Collagen - cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân" và hẹn ngày 20/10 sẽ đến làm việc, song cũng không xuất hiện dù tiếp tục gọi đơn vị phản ánh về đám đông vây quanh chụp ảnh trước biệt thự.

Thời gian qua, Ngân Collagen chủ yếu vẫn chia sẻ hình ảnh cuộc sống trong căn biệt thự 500 tỷ đồng và quảng cáo các sản phẩm làm đẹp mình kinh doanh. Cô cũng chưa từng nhắc lại về ồn ào với Ngân 98 hồi tháng 5 hay việc nữ DJ bị tạm giam.

Mai An

Ảnh: @trungngan99/TikTok

