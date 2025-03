Thanh niên 22 tuổi đột quỵ sau một năm hút shisha

Hút shisha liên tục trong một năm, nam thanh niên bất ngờ nhập viện vì xuất huyết não.

Thói quen sử dụng các chất kích thích khiến người trẻ tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Freepik.

PGS.TS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết nam thanh niên 22 tuổi, quê Cà Mau, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội. Kết quả chụp CT Scan cho thấy người bệnh bị xuất huyết não.

Khi kiểm tra thêm bằng bằng cộng hưởng từ (MRI) có bơm thuốc cản quang, các bác sĩ phát hiện huyết khối tại nhiều vị trí trong hệ thống tĩnh mạch não. Qua khai thác bệnh sử, nam thanh niên cho biết có thói quen hút shisha thường xuyên trong một năm qua, với tần suất ngày càng tăng.

May mắn, do được chẩn đoán kịp thời và điều trị bằng thuốc kháng đông, bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, bác sĩ Thắng nhấn mạnh trường hợp này là hồi chuông cảnh báo về tác hại khôn lường của shisha - một thú vui đang được nhiều bạn trẻ xem nhẹ.

Theo PGS Thắng, shisha (thuốc lá hút qua bình lọc nước) thường được giới trẻ ưa chuộng vì có hương vị dễ chịu như bạc hà, táo, dâu... tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn thuốc lá thông thường. Tuy nhiên, một giờ hút shisha tương đương việc hít phải khói của 100-200 điếu thuốc lá. Điều này đồng nghĩa với việc cơ thể phải hấp thụ một lượng lớn nicotine, carbon monoxide (CO) và hàng loạt chất độc hại khác.

Hình ảnh não của nam thanh niên bị xuất huyết. Ảnh: BSCC.

Nicotine có trong shisha kích thích cơ thể sản sinh các yếu tố đông máu, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành trong tĩnh mạch. Đồng thời, carbon monoxide làm giảm oxy trong máu, gây căng thẳng cho hệ tuần hoàn, làm tăng nguy cơ huyết khối và đột quỵ. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra rằng hút shisha trong một giờ có thể khiến người dùng hấp thụ lượng CO gấp 9 lần và nicotine gấp 1,7 lần so với hút một điếu thuốc lá.

PGS Thắng cho hay bên cạnh yếu tố di truyền và môi trường, lối sống thiếu lành mạnh như hút shisha, lạm dụng rượu bia, thức khuya, căng thẳng kéo dài cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tăng cao.

Trường hợp của nam thanh niên 22 tuổi này là minh chứng rõ ràng cho những hệ lụy của việc hút shisha. Thú vui tưởng chừng vô hại, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

"Thay vì đánh đổi sức khỏe chỉ để tìm chút khoái cảm ngắn ngủi, mỗi người trẻ cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ bản thân. Hãy từ bỏ những thói quen có hại ngay hôm nay, trước khi quá muộn", PGS Thắng khuyến cáo.

Trước đây, việc hút shisha tại Việt Nam chưa có quy định cấm cụ thể, tuy nhiên từ ngày 1/1/2025, shisha chính thức bị cấm hoàn toàn. Người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự, tùy theo mức độ. Đây là một động thái quyết liệt nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là khi các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như đột quỵ, tim mạch... ở người trẻ ngày càng gia tăng.