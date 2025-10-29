Thay đổi đáng chú ý trong tuyển sinh đại học 2026

Một số trường cho biết sẽ điều chỉnh phương thức tuyển sinh đại học 2026. Trong đó, có trường bỏ xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật và giảm xét học bạ.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2026, Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến tuyển 4.020 sinh viên ở 20 ngành đào tạo.

Các phương thức xét tuyển gồm xét tuyển thẳng, xét kết quả thi đánh giá năng lực HSA do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét chứng chỉ quốc tế SAT và điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với xét bằng điểm thi tốt nghiệp, ở hầu hết ngành, trường sử dụng ba tổ hợp gồm A00, A01, X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp, trường tuyển thêm bằng tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh). So với năm vừa rồi, trường bỏ tổ hợp D01, B00 và X26 (Toán, Anh, Tin).

Với xét tuyển thẳng, trường ưu tiên tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hoá, Tin, Sinh (riêng Sinh chỉ áp dụng cho ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp). Năm 2026, trường dự kiến không xét các thí sinh đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 9.880 sinh viên cho năm tới. Nhà trường giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy (TSA) và xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ở phương thức xét tuyển tài năng, nhà trường áp dụng ba hình thức là xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, A-Level, AP, IB; xét tuyển theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Với hình thức xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, thí sinh cần có điểm trung bình học tập từng năm lớp 10, 11, 12 đạt từ 8 trở lên và sở hữu ít nhất một chứng chỉ quốc tế hợp lệ. Các chứng chỉ có hệ điểm chữ sẽ được quy đổi sang thang điểm 10 theo quy định của trường.

Điểm hồ sơ năng lực dành cho nhóm thí sinh này tối đa là 100 điểm, gồm điểm tư duy (tối đa 40 điểm), điểm thành tích (50 điểm) và điểm thưởng (10 điểm). Trong đó, điểm tư duy được quy đổi từ kết quả bài thi đánh giá tư duy (TSA) theo công thức TSA x 40/60 thay vì điểm học bạ như năm trước.

Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy, trường tổ chức ba đợt thi vào các ngày 24-25/2026, 14-15/3/2026 và 16-17/5/2026.

Trong khi đó, phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vẫn được giữ ổn định với 11 tổ hợp xét tuyển như các năm trước, gồm A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025. Ảnh: Ngọc Bích.

Đại học Công thương TP.HCM cũng đã công bố thông tin tuyển sinh dự kiến năm tới. Năm 2026, trường dự kiến áp dụng 5 phương thức xét tuyển, tương tự năm 2025, bao gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ năm lớp 10, 11 12; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM; xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; xét kết quả thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm TP.HCM kết hợp học bạ.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Đại học Công Thương TP.HCM, việc duy trì đa phương thức xét tuyển phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học hiện nay.

Việc này nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh, đồng thời giảm áp lực khi không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất.

Bên cạnh đó, phương thức tuyển sinh linh hoạt cũng giúp nhà trường thích ứng nhanh với những thay đổi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực những năm tới.

Đáng chú ý, nhà trường dự kiến miễn 100% học phí cho toàn bộ khóa học, hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng/tháng trong thời gian học, áp dụng với thí sinh trúng tuyển theo phương thức tuyển thẳng. Chính sách này tạo điều kiện cho sinh viên tài năng có điều kiện học tập và phát triển toàn diện.

Trước đó, trao đổi với báo chí, đại diện Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết phương thức tuyển sinh cho năm 2026 sẽ có nhiều thay đổi. Ngoài một phần nhỏ chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, số còn lại, trường dự kiến xét tổng hợp nhiều yếu tố, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, đánh giá năng lực, học bạ và các thành tích nổi bật khác.

Trong các thành phần trên, dự kiến điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá năng lực chiếm trọng số chủ yếu. Phương án chính thức sẽ được trường công bố trong thời gian tới.

Trước đó, tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 ngay trong tháng 10/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa nhiều trường làm việc này.

Bộ cho biết sẽ công bố quy chế tuyển sinh sửa đổi bổ sung khắc phục triệt để vấn đề thiếu công bằng, tin cậy trong các phương thức, tiêu chí xét tuyển; bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Đồng thời, quy chế mới có tác động tích cực tới hoạt động dạy và học trong giáo dục phổ thông áp dụng cho năm 2026. Ngoài ra, bộ cũng sẽ ban hành chính sách mới về ưu tiên khu vực của thí sinh trong điều kiện sáp nhập các tỉnh.