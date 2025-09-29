Thấy gì khi golf thủ hạng 2 thế giới bị lăng mạ tại Ryder Cup?

Những lon bia ném xuống, tiếng la ó và cả lời lẽ thô tục nhắm vào Rory McIlroy biến sân golf tại Mỹ thành điểm nóng, làm dấy lên lo ngại về văn hóa ứng xử trong bộ môn 'quý tộc'.

Đám đông hỗn loạn và chửi thề liên tục khiến tay golf 36 tuổi bức xúc. Ảnh: Brendan Mcdermid/Reuters.

Rory McIlroy thừa nhận đã bị ảnh hưởng bởi những lời lăng mạ từ khán giả Mỹ tại Ryder Cup 2025, giải đấu nơi tuyển châu Âu đánh bại Mỹ với tỷ số 15-13 trên sân Bethpage Black (New York, Mỹ), theo New York Times.

Sự cố không chỉ phản ánh áp lực của một sự kiện thể thao đỉnh cao, mà còn gợi ra câu hỏi: golf có còn giữ được bản sắc “quý tộc” khi chuẩn mực ứng xử đang dần bị phá vỡ?

Khán giả công kích tay golf

Trong trận đánh đôi ngày 27/9 cùng Shane Lowry, McIlroy nhiều lần phải dừng lại vì khán giả hét lời thô tục và công kích cá nhân. Không khí căng thẳng buộc Ban tổ chức PGA of America tăng cường an ninh, điều động khoảng 20 cảnh sát túc trực quanh khu vực phát bóng hố số 10.

Ngay cả Justin Thomas, đối thủ cùng cặp với Cameron Young, cũng liên tục ra hiệu kêu gọi đám đông giữ trật tự khi McIlroy và Lowry chuẩn bị gạt bóng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn tiếp diễn. Ở hố số 4, một tiếng la ó khiến tay golf 36 tuổi mất tập trung và đánh trượt putt. Đến hố số 16, anh đáp trả bằng một lời chửi thề, hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Erica Stoll (mũ vàng) đang đi cùng chồng thì bị khán giả hắt bia. Ảnh: Tristan Rowland.

Vợ McIlroy, Erica Stoll, cũng bị lôi vào cuộc, khi cùng tay golf di chuyển ra hố số 17 để cổ vũ đồng đội, một khán giả đã ném bia về phía cô. McIlroy lập tức phản ứng dữ dội và phải được quan chức đội châu Âu giữ lại.

“Gia đình các tay golf phải được tôn trọng, mọi sự công kích nhằm vào họ là điều không thể chấp nhận”, anh nói. Tay golf hạng 2 thế giới chia sẻ rằng bản thân anh là người khá bộc trực và thừa nhận bản thân nhiều lần không giữ được bình tĩnh sau trận đấu.

"Tôi nghĩ golf nên được đặt ở một chuẩn mực cao hơn. Đây là môn thể thao dạy cho chúng ta nhiều bài học về phép tắc và sự tôn trọng”, McIlroy nói.

Bộ môn ‘quý ông’ đang dần mất chất?

Từ lâu, golf được mệnh danh là “môn thể thao của quý ông”, bộ môn có luật chơi phức tạp song hành cùng chuẩn mực ứng xử. Truyền thống im lặng tuyệt đối khi vận động viên vào cú đánh không chỉ là thói quen, mà còn là minh chứng cho sự tôn trọng hiếm thấy trong thể thao.

“Cả khán đài hàng nghìn người im phăng phắc khi vận động viên chuẩn bị đánh bóng. Golf là nơi tôi học được sự kiên nhẫn, ý thức và tôn trọng”, Stella Woo, từng thi đấu NCAA và hai lần dự giải vô địch cùng Williams College, chia sẻ.

Sự cố tại Ryder Cup 2025 khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu golf đang dần mất đi bản sắc quý tộc, bị lôi vào các câu chuyện ồn ào như những môn thể thao khác như bóng đá hay bóng rổ?

Nhà báo Edward Wanambwa, cựu biên tập viên African American Golfer’s Digest, từng nhấn mạnh: “Cốt lõi của golf là sự tôn trọng, danh dự và chính trực.” Do đó, việc khán giả phá vỡ chuẩn mực này có thể làm lung lay hình ảnh vốn được xây dựng suốt hàng trăm năm.

Nhiều người nhấn mạnh golf vốn được xem là môn thể thao quý ông, tại đây phép tắc cần được giữ ở chuẩn mực cao, và những gì diễn ra vào cuối tháng 9 thật khó chấp nhận. Ảnh minh họa: Peter Casey/Reuters.

Không thể phủ nhận Ryder Cup luôn nổi tiếng bởi bầu không khí đối kháng, nhưng ranh giới giữa cổ vũ cuồng nhiệt và hành vi quá khích đang trở nên mong manh. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng, cho rằng golf là trò chơi của sự trung thực và tôn trọng, nhưng một số khán giả đã cư xử quá đáng, làm hỏng sức hấp dẫn vốn có của định dạng đối kháng.

“Rory hoàn toàn đúng. Golf là trò chơi của sự trung thực, tôn trọng và hành trình tận hưởng. Một số khán giả đã cư xử quá đáng”, người dùng Facebook tên Jeffrey Blumengold bình luận.

“Cách khán giả cư xử ở Ryder Cup lần này đã làm hỏng sự hấp dẫn của một định dạng đối kháng vốn rất tuyệt vời”, một người khác nhận định.

Những ý kiến này cho thấy, cộng đồng người hâm mộ cũng lo ngại về việc golf đánh mất bản sắc nếu hành vi thiếu chuẩn mực tiếp tục tái diễn.

Sự việc ở Bethpage Black chỉ là một lát cắt, nhưng gợi nhiều tranh luận, golf vốn gắn với truyền thống quý tộc và chuẩn mực ứng xử, song sự bùng nổ truyền thông và cổ vũ quá khích có thể kéo môn này vào vòng xoáy ồn ào.

Theo Official World Golf Ranking, Rory McIlroy hiện là hạng 2 thế giới, với tổng điểm 514.09. Thông tin từ Forbes cho thấy năm nay, anh giành 3 chiến thắng, trong đó có hai lần vượt qua đối thủ ở loạt playoff tại The Players Championship (tháng 3) và Masters (tháng 4), đồng thời đánh dấu lần thứ tám góp mặt ở Ryder Cup sau 5 lần vô địch cùng tuyển châu Âu.