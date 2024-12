Thấy gì sau cái chết của ca sĩ Thái Lan khi đi massage cổ

Bác sĩ cho rằng cổ là một bộ phận trọng yếu của cơ thể, tuy quan trọng nhưng lại dễ bị tổn thương. Việc massage cổ vai gáy sai cách có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Cổ là một bộ phận trọng yếu của cơ thể, tuy quan trọng nhưng lại rất yếu, dễ bị tổn thương. Ảnh: Freepik.

Mới đây, truyền thông Thái Lan chia sẻ thông tin nữ ca sĩ Ping Chayada qua đời ở tuổi 20 sau khi đi massage cổ vai gáy.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/11, nữ ca sĩ chia sẻ về việc đi massage do đau nhức vai gáy. Sau vài ngày, cô cảm thấy đau nhiều hơn nhưng nghĩ đó là hiện tượng bình thường nên chỉ uống thuốc giảm đau. Một tuần sau, nữ ca sĩ có cơn đau tê cánh tay và quay lại cơ sở massage lần 2. Tuy nhiên, sau đó, cơn đau tiến triển dữ dội, khiến cô không thể nằm thẳng lưng.

Ngày 18/11, cô nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Đến ngày 8/12, công ty đại diện của Chayada xác nhận nữ ca sĩ đã qua đời.

Nguyên nhân được xác định là nhiễm trùng máu và phù não. Các biến chứng này bị nghi ngờ liên quan đến một chuỗi liệu pháp massage mà nữ ca sĩ sử dụng trước đó.

Nữ ca sĩ Ping Chayada.

Bộ phận trọng yếu của cơ thể

Trao đổi với Tri thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng Trịnh Quang Anh cho biết cổ là một bộ phận trọng yếu của cơ thể, tuy quan trọng nhưng lại rất yếu, dễ bị tổn thương.

Tủy cổ là nơi dẫn truyền thần kinh từ não xuống toàn bộ cơ thể. Các nhân viên massage tay ngang, thậm chí những người được đào tạo đang cố thể hiện mình là một "nhà trị liệu" bằng cách dùng lực mạnh để tạo ra tiếng kêu bẻ khớp, hoặc ấn sâu làm mạnh để trị đau cho bệnh nhân. Thậm chí, họ có thể dùng búa gỗ gõ mạnh lên cột sống.

Các nguyên nhân này gây ra tổn thương tại đốt sống như di lệch, vỡ, chèn ép, chảy máu, phù nề dẫn đến tổn thương tủy sống. Đặc biệt, trên người có bệnh nền thoái hóa thân đốt sống, loãng xương một chấn thương cột sống nhẹ cũng có thể là nguyên nhân gây tổn thương tủy nặng.

Hậu quả sẽ gây ảnh hưởng chức năng vận động và cảm giác tại vùng thần kinh chi phối, nặng hơn thì gây liệt, thậm chí liệt tứ chi hay toàn thân.

Người dân cần phải tìm những cơ sở uy tín, có kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, tốt nhất là đến các bệnh viện có khoa y học cổ truyền hoặc vật lý trị liệu. Ảnh: BSCC.

Nếu tổn thương xảy ra tại vùng tủy cao (C3 trở lên) có thể gây tổn hại hệ thần kinh tim mạch, hô hấp dẫn đến tử vong. Ngoài ra, việc không giảm đau sau lần đầu tiên và nhân viên massage càng làm thao tác mạnh hơn ở những lần sau có thể khiến cho tổn thương liên tiếp, tình trạng bệnh nặng diễn tiến nhanh chóng.

"Massage không thể trị liệu bệnh lý đau cổ vai gáy do mất cân bằng cơ hay do các tổn thương thực thể. Người đi massage nói chung không nên đề cập vấn đề trị liệu, chữa bệnh với kỹ thuật viên, càng không nên chỉ định họ làm mạnh hay than chưa bớt đau. Điều này càng khuyến khích họ thực hiện không đúng chức năng và sự giới hạn", bác sĩ Quang Anh nhấn mạnh.

Khi nào nên đi massage?

Theo bác sĩ Trịnh Quang Anh, massage nên được xem như cách để thư giãn, không phải là phương pháp trị liệu. Người dân có thể sử dụng dịch vụ này khi các vấn đề đau mỏi chưa có triệu chứng nặng như đau căng quá mức, yếu, tê tay...

Bên cạnh đó, mọi người cần phải tìm những cơ sở uy tín, có kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, tốt nhất là đến các bệnh viện có khoa y học cổ truyền hoặc vật lý trị liệu.

"Người bệnh nên đi khám để tái lập cân bằng cơ vùng cổ, vai, gáy, tái lập đường cong sinh lý cột sống cổ, ngực khi đó mới giải quyết được gốc rễ cơ chế gây bệnh", bác sĩ Quang Anh khuyến cáo.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Điện Thành Hiệp, khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, cho biết các trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh đau cổ vai gáy thường là người làm công việc văn phòng, lái xe, lao động nặng.

Những người bị tác động từ bên ngoài, các tác động bệnh lý bên trong cơ thể như bị thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, lao, ung thư vùng cổ... cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau mỏi vai gáy triền miên. Ngoài ra, những người bị bị dị tật bẩm sinh vùng cổ, gáy hay do thay đổi thời tiết cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Theo bác sĩ Thành Hiệp, nhiều cách để điều trị đau cổ vai gáy, tùy thuộc vào mức độ của bệnh để có phương pháp điều trị thích hợp. Khi bệnh mới ở giai đoạn đầu, người dân cần tránh cố gắng xoay đầu, xoay cổ, không ngồi quạt điện hoặc điều hòa để tránh co cứng cơ và đau dữ dội hơn.

Khi đi ngủ, bạn nên chườm ấm vùng cổ, chiếu đèn hồng ngoại hoặc xoa bóp nhẹ nhàng 10-15 phút, sau 2-3 ngày bệnh sẽ tự hết. Khi bệnh ở mức độ vừa, tức là mức độ kích thích dây thần kinh lớn hơn, các biểu hiện bị đau cổ vai gáy bên phải hoặc đau cổ vai gáy bên trái rõ ràng hơn, cần phải dùng một số loại thuốc hỗ trợ như: Thuốc giảm đau, chống viêm non-steroid như diclofenac, ibuprofen, paracetamol, aspirin hoặc dùng miếng dán để giảm được triệu chứng vùng này.

Ở mức độ bệnh nặng, bạn cần sử dụng các biện pháp châm cứu hoặc dùng thuốc ức chế dẫn truyền thần kinh. Bệnh đau cổ vai gáy không phải là bệnh khó chữa, cần điều trị sớm, nếu điều trị sai, điều trị muộn sẽ có nguy cơ cao phải nhập viện.