Thấy gì từ việc VinFast liên tiếp ra mắt xe điện pin tháo rời?

Các mẫu xe máy điện pin tháo rời của VinFast là cách để hãng xe Việt đáp ứng nhu cầu cải thiện phạm vi hoạt động của khách hàng.

Thị trường xe máy điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động. Không chỉ có những hãng chuyên về xe máy điện như VinFast hay Yadea, loạt thương hiệu xe 2 bánh truyền thống như Honda, Yamaha cũng giới thiệu sản phẩm mới để hâm nóng cuộc đua điện hóa.

Gần đây, VinFast liên tục tung ra các sản phẩm xe máy điện pin tháo rời nhằm duy trì lợi thế trên thị trường trước các đối thủ.

Liên tiếp ra mắt

Hồi cuối tháng 7, VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite ra mắt, trở thành những đại diện đầu tiên trong nhóm xe máy điện pin tháo rời của thương hiệu VinFast.

Trong số này, VinFast Evo Grand có phạm vi hoạt động tiêu chuẩn 134 km/lần sạc khi lắp một pin, tăng lên đến 262 km/lần sạc đầy khi được lắp thêm gói pin phụ. Mỗi gói pin có dung lượng 1,2 kWh, VinFast cho biết khách hàng có thể mua thêm pin phụ với giá 5 triệu đồng.

Bộ đôi VinFast Evo Grand và Evo Grand Lite sở hữu ngăn pin phụ. Ảnh: Đan Thanh.

Khoảng 2 tháng sau, VinFast tiếp tục cho ra mắt 3 mẫu xe máy điện trang bị pin tháo rời. Các mẫu xe VinFast Vero X, VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite được trang bị gói pin dung lượng 2,4 kWh cố định dưới sàn xe, có thể kết hợp với một pin thứ hai sở hữu dung lượng tương đương, có thể tháo rời và bố trí ở ngăn chứa trong cốp.

Tương tự Evo Grand, VinFast cho biết bộ 3 xe máy điện mới sở hữu phạm vi hoạt động tiêu chuẩn 134 km/lần sạc, tăng lên đến tối đa 262 km/lần sạc khi sử dụng đồng thời 2 gói pin. Bộ pin phụ của Vero X, Feliz và Feliz Lite cũng có giá bán 5 triệu đồng.

Ngăn pin phụ xe máy điện VinFast đặt trong cốp dưới yên xe. Ảnh: VinFast.

Như vậy chỉ trong khoảng thời gian tương đối ngắn, VinFast đã liên tiếp giới thiệu loạt xe máy điện trang bị ngăn pin phụ, cho phép người dùng sử dụng đồng thời 2 pin và cải thiện đáng kể phạm vi hoạt động xe máy điện.

Động thái của VinFast một mặt làm dày thêm danh mục sản phẩm xe máy điện vốn đã khá đa dạng, mặt khác giúp VinFast trở thành hãng xe hiếm hoi cung cấp tùy chọn pin bổ sung, cho phép mở rộng phạm vi hoạt động tối đa của xe máy điện một cách an toàn và chính hãng.

Khi hãng xe "chiều lòng" khách hàng

Giữa lúc xe máy điện đang ngày càng trở nên phổ biến, người dùng Việt đâu đó vẫn còn băn khoăn về tầm hoạt động của xe máy điện. Không nhiều xe máy điện ở Việt Nam có thể chạy tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy, nhưng VinFast hiện sở hữu đến 5 cái tên.

Như đã đề cập phía trên, bộ 3 xe máy điện mới của VinFast gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite có thể đạt phạm vi hoạt động tối đa 262 km khi sử dụng đồng thời 2 pin.

Tương tự, VinFast Evo Grand cũng có thể chạy liên tục 262 km sau mỗi lần sạc đầy khi sử dụng thêm pin phụ. Phạm vi hoạt động tối đa của Evo Grand Lite thấp hơn, nhưng cũng đạt 198 km/lần sạc khi lắp đồng thời 2 pin.

Không nhiều xe máy điện ở Việt Nam có phạm vi hoạt động tối đa 200 km/lần sạc. Ảnh: Bối Hạ.

Một số mẫu xe khác ở Việt Nam cũng có phạm vi hoạt động ấn tượng tương tự, chẳng hạn VinFast Evo200 (tối đa 203 km) hay dòng xe Dat Bike Quantum S sở hữu phạm vi hoạt động tối đa đến 285 km ở các phiên bản cao cấp.

Quãng đường di chuyển tối đa hơn 260 km đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng, cho phép người dùng chỉ cần sạc một lần/tuần khi di chuyển hơn 37 km mỗi ngày.

Những mẫu xe máy điện có phạm vi hoạt động tối đa cao hơn 260 km như VinFast Evo Grand, VinFast Vero X, VinFast Feliz và VinFast Feliz Lite còn có thể đáp ứng khá tốt nhu cầu của nhóm khách hàng xe ôm công nghệ, giao hàng 2 bánh - vốn có tần suất di chuyển cao và quãng đường di chuyển lớn mỗi ngày.

VinFast Vero X được nâng cấp từ VinFast Vento Neo với ngăn chứa pin phụ. Ảnh: VinFast.

Trước đây, một bộ phận người dùng có nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động của xe máy điện đã buộc phải tìm đến các cơ sở tư nhân, bên thứ ba để lắp thêm pin phụ, hoặc thay thế bộ pin chính bằng sản phẩm không chính hãng.

Dù quãng đường di chuyển thật sự có cải thiện, việc sử dụng phụ tùng không chính hãng và cố ý lắp thêm không đúng hướng dẫn của nhà sản xuất - nhất là chi tiết quan trọng như pin cao áp - tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Việc VinFast ra mắt các mẫu xe với ngăn pin phụ bố trí trong cốp dưới yên vì thế được cho là nhắm đến giảm thiểu tình trạng "độ pin", sử dụng pin không chính hãng, không đảm bảo an toàn, nhưng đồng thời vẫn giúp xe máy điện gia tăng đáng kể phạm vi hoạt động.

Như trong bài viết trước mà Tri Thức - Znews đã đề cập, một gói pin phụ 30 Ah bỏ cốp xe có giá 6,4 triệu đồng được quảng cáo có thể tăng 1,6 lần phạm vi hoạt động tối đa của một mẫu xe máy điện, vốn có tầm hoạt động 198 km/lần sạc theo công bố của hãng.

Mua thêm pin phụ bỏ cốp xe là một trong những cách mà khách Việt từng dùng để gia tăng phạm vi hoạt động tối đa của xe máy điện. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, gói pin phụ của VinFast được bán với giá 5 triệu đồng, giúp phạm vi hoạt động tối đa của xe từ 134 km tăng lên thành 262 km, tức cải thiện gần gấp đôi.

Việc sử dụng pin chính hãng của VinFast để cải thiện phạm vi hoạt động xe máy điện cũng đảm bảo không làm mất bảo hành, đồng thời giảm thiểu đáng kể nguy cơ cháy nổ cho người dùng.

Bên cạnh pin phụ trên xe, hãng dự kiến tiếp tục tung ra các sản phẩm xe máy điện kèm dịch vụ đổi pin, cho phép người dùng ngay lập tức có được gói pin đầy mà không cần trải qua thời gian chờ sạc.

Tất nhiên việc lắp thêm pin phụ sẽ khiến không gian chứa đồ của xe hạn chế ít nhiều, trong tương lai xa hơn, có thể những mẫu xe máy điện mới sẽ có thể được thiết kế lại khu vực chứa pin, nhằm đảm bảo vừa có quãng đường di chuyển dài và vừa đảm bảo tính tiện dụng.