Thế hệ hồi sinh điện thoại cục gạch

Giới trẻ “cai” công nghệ bằng cách sống chậm hơn, dùng điện thoại nắp gập, nghe CD, xem bản đồ giấy nhằm tìm lại cảm giác thật giữa thời đại số hóa.

Các thiết bị nghe nhạc, điện thoại cũ giờ trở thành kho báu của Gen Z vì nền kinh tế hoài niệm ngày càng bùng nổ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Dù lớn lên giữa thời đại công nghệ số, thành thạo mọi ứng dụng từ đặt đồ ăn đến gọi xe, Gen Z (sinh năm 1997-2012) lại dần mệt mỏi vì lệ thuộc quá mức vào Internet.

Nhiều bạn trẻ bắt đầu tìm về các thiết bị thời "tiền smartphone", nhằm hoài niệm về những năm 2000s, mong muốn trở về cuộc sống ít bị ảnh hưởng bởi công nghệ, theo The Wall Street Journal.

Sẵn sàng đi ngược thời đại

Luky Jackson (17 tuổi), một sinh viên năm nhất, đang biến cuộc sống đại học trở nên khác biệt vì sử dụng bản đồ giấy, điện thoại cục gạch và chỉ lưu một vài số taxi gần nhà để tiện đi lại. Nhưng đối với cô, những điều này chỉ là một vài bất tiện nhỏ so với những gì cô nhận lại.

“Tôi trân trọng những điều này, mặc dù việc kết bạn và giữ liên lạc với mọi người có vẻ khó khăn hơn một chút”, cô nói.

Jackson vẫn nhớ lần đầu tiên sở hữu một chiếc iPhone khi còn học cấp hai, từ đó mạng xã hội khiến cô có cảm giác mình đang sống hai cuộc đời: một cuộc sống đời thực, nơi cô thấy tự do, vui vẻ và một phiên bản 2D được trưng bày cho người khác đánh giá.

Đến lớp 10, Jackson gặp những người bạn có cùng suy nghĩ và quyết định “cai điện thoại” cùng nhau bằng cách chuyển sang dùng điện thoại nắp gập.

Hình ảnh CLB Luddite của Jackson (bên trái) và Hunter White (bên phải) hạnh phúc với cuộc sống "rời xa Internet" hiện tại. Ảnh: The Wall Street Journal.

“Cách tôi nghe nhạc thay đổi hoàn toàn. Vì không có GPS nên việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, nhưng bù lại, tôi tập trung học tốt hơn vì không còn bị xao nhãng bởi các ứng dụng thông minh”, cô kể.

Jackson cũng tham gia điều hành CLB Luddite, một tổ chức ủng hộ việc nghỉ ngơi sau thời gian dài khi sử dụng smartphone, gồm 26 chi hội, với các thành viên chủ yếu đến từ các trường trung học và cao đẳng.

Hunter White (25 tuổi), một kỹ sư dữ liệu tìm thấy niềm vui trong việc sưu tầm đĩa CD, cho rằng Gen Z đang dần chán cuộc sống mà mọi thứ hầu hết đều diễn ra trên mạng. Ngoài việc sưu tầm, White cũng thường ghé các cửa hàng đồ cũ và tiệm băng đĩa để săn những chiếc CD hiếm hay máy nghe nhạc Sony ra mắt từ năm 2002.

Bên cạnh đó, để chia sẻ tình yêu dành cho đĩa CD, năm 2024 anh đã ra mắt ứng dụng Dissonant, nơi lưu trữ 800 đĩa CD khác nhau và có khoảng 350 thành viên chủ yếu là gen Z. Theo đó, hội viên sẽ trả phí và nhận đĩa CD qua bưu điện kèm một bức thư về album. Thành viên có thể giữ lại đĩa cũ hoặc gửi trả lại và nhận album mới nếu muốn.

Một số ca sĩ có lượng lớn fan trẻ tuổi như Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Alex Warren và Chappell Roan, cũng bán các loại đĩa CD, đĩa than và băng cassette trên trang web.

Trên TikTok, nhiều nội dung liên quan đến đầu đĩa CD Bluetooth, điện thoại nắp gập và máy ảnh kỹ thuật số cũng được quan tâm rầm rộ. Hashtag #cd sở hữu 1 triệu bài đăng, các bài đăng liên quan đến digital camera nhận về 20.000-45.000 lượt thích, thậm chí lên đến hơn 300.000 ở một số bài viral.

Thế hệ không muốn lạm dụng công nghệ

Theo khảo sát của Harris Poll năm 2023, 80% số người thuộc Thế hệ Z cho biết họ cảm thấy giới trẻ quá phụ thuộc vào công nghệ và 60% trong số đó ước mình có thể quay lại thời kỳ công nghệ chưa thịnh hành như bây giờ.

Những chiếc máy ảnh đời cũ giờ trở thành thiết bị được giới trẻ săn đón nhờ tính khan hiếm và gợi nhớ về thời xưa. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

“Gen Z yêu thích công nghệ, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy chưa thực sự hài lòng và muốn kiểm soát việc sử dụng nó tốt hơn”, Clay Routledge, trưởng nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Phát triển Con người, đơn vị hợp tác với Harris Poll trong cuộc khảo sát, nhận định.

Với mong muốn thoát ly khỏi công nghệ và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, nhiều người trẻ đang hồi sinh máy ảnh kỹ thuât số, điện thoại nắp gập và đĩa CD. Điều đó ngày càng rõ ràng hơn khi không khó để bắt gặp các bạn trẻ ngày nay lượn lờ tại các hãng băng đĩa cũ hay chụp ảnh trên vỉa hè bằng những chiếc máy ảnh thời 2000.

Trong làn sóng hoài niệm đó, máy ảnh point-and-shoot trở thành món đồ được tái sinh mạnh mẽ nhất, gần như là vật bất ly thân mỗi dịp đi chơi, hiện tại được bán khoảng 15 USD đến hơn 300 USD . Thậm chí, trên TikTok còn có trò đùa rằng nhóm bạn nào cũng phải có đứa bạn biết chụp máy ảnh kỹ thuật số, biết lắp thẻ SD, dùng cáp chuyển ảnh và giành quyền chụp mọi lúc.

Tại Chicago, Tumasi Agyapong (26 tuổi), một người đã sưu tầm 15 chiếc máy ảnh kỹ thuật số, cho biết cô đã bắt đầu sưu tầm máy ảnh cách đây 2 năm vì yêu cảm giác hoài cổ và chất ảnh mộc mạc. Cô thích chúng vì chỉ có một chức năng duy nhất: không khiến người dùng xao nhãng như điện thoại thông minh.

“Thực ra, tôi chỉ muốn thoát khỏi sự phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc điện thoại”, cô nói.