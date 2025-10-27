Thế hệ mới trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, thế hệ công dân mới xuất hiện và dần khẳng định mình. Họ không bị giới hạn bởi tuổi tác, được gắn kết bởi tư duy đổi mới và lối sống hiện đại.

Ngày 01/07/2025 – thời điểm chính thức sắp xếp lại non sông - không chỉ là một dấu mốc hành chính. Đó là khoảnh khắc mở ra một tầm nhìn quốc gia – khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên hội nhập sâu hơn, chuyển đổi mạnh mẽ hơn, và khẳng định khát vọng vươn tầm trong thời đại số hóa và sáng tạo.

Tuy nhiên, kỷ nguyên mới không tự hình thành, mà là kết quả tất yếu của một thế hệ công dân mới. Thế hệ mới là những con người sẵn sàng bứt phá, mong muốn vươn lên, thay đổi cách nhìn, lối sống và phong cách làm việc.

Họ lớn lên trong thời đại của công nghệ và khả năng kết nối vô hạn. Thế hệ ấy hiểu rằng hạnh phúc không còn đo bằng những thứ phô trương bên ngoài, mà bằng cảm giác được sống đúng với mình.

Với họ, sự xa xỉ không phải là những biểu tượng hào nhoáng để trưng bày, mà là tự do lựa chọn, an yên trong từng khoảnh khắc,và được tôn trọng giá trị cá nhân.

Về bản chất, mối tương quan giữa kỷ nguyên mới và thế hệ mới có tính hai chiều. Chính những con người mang tư duy mới đã tạo ra lực đẩy, phá vỡ lớp băng cũ, mở đường cho một thời đại bứt phá.

Và rồi, ở chiều ngược lại, chính kỷ nguyên ấy – với công nghệ, cơ hội và tầm nhìn rộng mở – lại trở thành bệ phóng vững chắc, giúp thế hệ công dân mới tự tin hội nhập, sáng tạo và vươn mình xa hơn.

Dưới góc nhìn xã hội học, “thế hệ” không còn là phạm trù sinh học thuần túy. Trước đây, khái niệm này vốn gắn bó mật thiết với tuổi tác, nhấn mạnh vào sự khác biệt, xây dựng bức tường ngăn cách Gen X (1965-1980), Y (1981-1996) và Z (1997-2012).

Hiện nay, “thế hệ mới” là nhóm người chia sẻ ước mơ, tư duy và hành động mới, bất kể tuổi đời. Họ không bị giới hạn bởi độ tuổi, mà được gắn kết bởi tinh thần bứt phá và khát vọng phát triển bản thân.

Theo báo cáo “Digital 2025: Vietnam” của We Are Social, Việt Nam có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội vào tháng 1/2025, chiếm 75,2% dân số, với nhóm tuổi 35-55 chiếm tỷ lệ cao và tăng mạnh sau đại dịch.

Báo cáo “Vietnam Social Media Trends and User Behavior: 2025 Update” của Vector Group cũng bổ sung rằng người dùng trung niên (35-55 tuổi) dẫn dắt xu hướng sáng tạo nội dung, từ livestream bán hàng đến thực hiện vlog về cuộc sống nông thôn.

Những TikToker trung niên hay Youtuber nông dân lớn tuổi không chỉ được xem như hiện tượng, mà còn là bằng chứng cho sự “trẻ hóa” tinh thần, thể hiện khát vọng học hỏi, cập nhật xu hướng, vượt qua giới hạn tuổi tác.

Họ thuộc nhóm năng động, hướng tới tương lai, coi trọng sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Ranh giới tuổi tác dường như bị xóa nhòa thông qua lăng kính mới này.

Dù là người trẻ 20 hay trung niên ngoài 50, họ đều cởi mở với trải nghiệm sáng tạo, mong muốn tiếp tục trau dồi, phát triển bản thân và hòa vào dòng chảy hiện đại. Sự đa dạng về lựa chọn sống là điều tất yếu đối với thế hệ này.

Xu hướng “multi-life”, sống đa vai trò như làm việc, nghỉ ngơi, học tập và sáng tạo cùng lúc, ngày càng phổ biến. Những công dân mới không chạy theo chuẩn mực sống được định sẵn, mà tự sáng tạo chuẩn mực sống riêng.

“Sống xanh”, sống tối giản hay sống dịch chuyển đều được chấp thuận và đón nhận. Tất cả khắc họa một bức tranh xã hội rộng mở, nơi mỗi người là một mảng màu riêng, có quyền sống và định nghĩa giá trị bản thân.

Đặc biệt, chuyển đổi số – từng được xem là “sân chơi của Gen Z” – nay đã trở thành nhịp sống chung.

Đại dịch Covid-19 và quá trình hội nhập đã đẩy nhanh sự chuyển mình này. Hàng triệu người, bất kể tuổi đời, làm quen với làm việc online, mua sắm online, học online.... Kết quả là một lớp “công dân số” ra đời – linh hoạt, hiện đại và sẵn sàng thích nghi với mọi thay đổi.

Khi đất nước phát triển, cách chúng ta hiểu về hạnh phúc cũng thay đổi. Mô hình gia đình truyền thống vẫn tồn tại, nhưng không còn là khuôn mẫu duy nhất để đo lường một cuộc sống trọn vẹn.

Xã hội hiện đại bắt đầu tôn trọng sự lựa chọn cá nhân: Hạnh phúc có thể nằm trong niềm tự do của một người độc thân, trong sự ấm áp của một gia đình đơn thân, hay trong mái ấm đầy yêu thương của một cặp đôi đồng giới.

Mỗi người có một nhịp sống riêng, một lý do để mỉm cười – và tất cả đều xứng đáng được trân trọng. Sự thịnh vượng ngày nay không còn gắn với sự phô trương ồn ào. Khi phong cách “quiet luxury” lên ngôi, giá trị thật được tìm thấy trong sự tinh tế, sâu sắc và bình yên.

Xa xỉ của thế hệ mới không phải là những bữa tiệc xa hoa, mà là những buổi sáng chậm rãi, một giấc ngủ trọn vẹn, một mái nhà tràn ngập sự thấu hiểu và yêu thương.

Vì thế, giàu có không còn chỉ là tài sản, mà là được sống theo cách khiến bản thân cảm thấy đủ đầy. Khi con người sống sâu sắc hơn với chính mình, họ cũng bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn ở nơi mình thuộc về. Một “tổ ấm” không chỉ để ở – mà phải là nơi được lắng nghe, được tôn trọng, được là chính mình.

Báo cáo “State of the Consumer 2025” của McKinsey cho biết thói quen tiêu dùng hậu đại dịch vẫn tồn tại với khách hàng châu Á, bao gồm Việt Nam. Trong đó, trải nghiệm mang tính cá nhân hóa và sức khỏe tinh thần được ưu tiên. Kết quả khảo sát trên cho thấy nhu cầu cảm xúc luôn tồn tại dưới mọi hình dáng.

Trong một thế giới ồn ào, con người càng khao khát được thấu hiểu. Và lúc ấy, câu hỏi lớn vang lên:

“Liệu có nhà phát triển bất động sản nào thật sự hiểu chúng ta muốn sống như thế nào?”

Chính từ khoảng trống đó, Kinera – Nhà phát triển bất động sản thế hệ mới xuất hiện – như một lời hồi đáp. Với triết lý “Sống Trân Quý”, Kinera tôn trọng sự đa dạng trong cách mỗi người tìm kiếm hạnh phúc, tôn vinh bản sắc cá nhân, và kiến tạo những không gian sống nuôi dưỡng cảm xúc bền lâu.

Thay vì áp đặt một “chuẩn sống” mới, Kinera luôn trăn trở với câu hỏi: “Người ở thật sự muốn sống ra sao?”

Và trong mỗi dự án của Kinera mỗi nhu cầu sẽ đều được lắng nghe, mỗi lựa chọn đều được thấu hiểu, mỗi hành trình sống đều được tôn trọng. Vậy còn bạn, bạn có phải một phần của thế hệ sống tự do, trân quý và sẵn sàng vươn xa trong kỷ nguyên vươn mình?