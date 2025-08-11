Thêm 12 nước được miễn visa du lịch đến Việt Nam từ 15/8

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc miễn thị thực theo chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước.

Nhóm khách Tây đi thuyền trên sông ở TP.HCM, năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo đó, Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ.

Công dân các nước này nhập cảnh Việt Nam với mục đích du lịch được tạm trú 45 ngày, không phân biệt loại hộ chiếu. Chính sách miễn thị thực áp dụng từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028.

Hồi tháng 3, Chính phủ đã gia hạn đơn phương miễn thị thực cho công dân 12 nước. Như vậy, đến nay Việt Nam đơn phương miễn thị thực cho công dân 24 quốc gia.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 221/2025/NĐ-CP miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc nhóm đối tượng đặc biệt cần ưu đãi để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Nghị định, 7 nhóm đối tượng được xem xét miễn thị thực gồm:

Khách mời của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo các địa phương.

Học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng.

Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp lớn do Chính phủ phê duyệt.

Các trường hợp đặc biệt khác vì mục đích đối ngoại hoặc phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định.

Nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm được khách Tây yêu thích khi đến TP.HCM như làm móng tay, đi tour xe máy, tham quan UBND TP.HCM, tháng 8/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo thống kê của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia đánh giá lượng khách quốc tế đến ngày càng tăng nhờ chính sách thị thực thông thoáng, triển khai thị thực điện tử thuận tiện, các chương trình xúc tiến quảng bá mạnh mẽ thời gian qua. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, du lịch dịp lễ lớn cũng thu hút đông đảo du khách.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa trong năm nay.

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương được khuyến nghị đẩy mạnh xúc tiến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng cao cho từng mùa du lịch, địa bàn trọng điểm, khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế và trong nước, nâng cao trải nghiệm và tăng mức chi tiêu trung bình của khách du lịch.

Công dân 24 quốc gia được miễn thị thực vào Việt Nam: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia, Liên bang Thụy Sỹ, Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Liên bang Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan.