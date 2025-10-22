Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thêm các loại TPCN sai phạm, Bộ Y tế xử phạt nặng

  • Thứ tư, 22/10/2025 18:22 (GMT+7)
  • 18:22 22/10/2025

Hàng loạt doanh nghiệp bị phạt nặng vì quảng cáo sai sự thật, vi phạm quy định công bố và điều kiện an toàn thực phẩm, tổng số tiền xử phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

xu phat ATTP anh 1

Bộ Y tế vừa xử phạt nhiều doanh nghiệp sai phạm liên quan đến TPCN. Ảnh: MTM.

Từ đầu tháng 7 đến ngày 21/10, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cả nước đã bị cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm, công bố sản phẩm và quảng cáo sai nội dung.

Theo danh sách công khai của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng là đơn vị bị phạt nặng nhất, với tổng số tiền 170 triệu đồng. Doanh nghiệp này bị tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trong 11 tháng đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe CANCIVITA D3-GT, đồng thời phải phối hợp cùng Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận thu hồi, tiêu hủy hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm vi phạm.

Công ty CP Dược phẩm Gia Thuận cũng bị xử phạt 70 triệu đồng vì liên quan đến cùng sản phẩm CANCIVITA D3-GT. Cả hai doanh nghiệp có trụ sở tại Bắc Ninh và Hưng Yên bị xác định vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất và lưu hành sản phẩm.

Nhiều công ty khác vi phạm trong hoạt động quảng cáo sai nội dung, thổi phồng công dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

  • Công ty CP Thương mại và Đầu tư Y tế Haliphar bị phạt 75 triệu đồng do quảng cáo sai sự thật về sản phẩm Kidimam+DHA trên website kidimam.vn.
  • Công ty TNHH Optibac Probiotics (Vietnam) bị phạt 130 triệu đồng, buộc tháo gỡ quảng cáo sai nội dung về sản phẩm Optibac For Women trên website chính thức và các nền tảng phân phối.
  • Công ty CP Dược phẩm Bắc Ninh bị xử phạt 75 triệu đồng do quảng cáo sai công dụng sản phẩm Curcumin trên baniphar.com.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM & DV Vinmate (tỉnh Bắc Ninh) bị phát hiện kho bảo quản ẩm mốc, có côn trùng xâm nhập, bị xử phạt 37 triệu đồng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các doanh nghiệp vi phạm đều phải cải chính thông tin, tháo gỡ quảng cáo sai và thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm. Việc công khai danh sách xử phạt nhằm tăng tính răn đe, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe ngày càng phát triển.

