Thêm local brand Việt 'rời cuộc chơi' sau 17 năm

Nhãn hàng thời trang nữ Hnoss tuyên bố rời thị trường, phản ánh tình trạng cạnh tranh khốc liệt và nối dài làn sóng đóng cửa của các local brand Việt từ cuối năm ngoái.

Nhà sáng lập cho biết chặng đường của Hnoss đã khép lại. Ảnh: FB/Huệ Anh Cổ.

Ngày 12/3, bà Cổ Huệ Anh, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Hnoss, chia sẻ trên trang cá nhân về việc đóng cửa “đứa con tinh thần” sau 17 năm hoạt động.

“Hnoss - giấc mơ đầu tiên, nơi những ngày tháng tuổi trẻ được gói ghém trong từng thiết kế, từng bộ sưu tập, từng đêm thức trắng vì những chiến dịch mới. Hôm nay quay lại, không phải để tiếp tục, mà để nói lời tạm biệt. Cánh cửa sẽ đóng, nhưng ký ức thì còn mãi”, bà Huệ Anh viết.

Đến ngày 22/3, nhà sáng lập nhãn hàng thời trang này tiếp tục xác nhận trên mạng xã hội về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh của Hnoss. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bài đăng này đã bị gỡ bỏ. Tri Thức - Znews đã liên hệ, song chưa nhận được phản hồi từ bà Cổ Huệ Anh.

Bài đăng chia sẻ về việc rời khỏi thị trường thời trang của nhà sáng lập Hnoss thu hút sự quan tâm. Ảnh: FB/Huệ Anh Cổ.

Như vậy, sau thương hiệu giày MỘT và nhãn hàng thời trang The Peachy, Hnoss được cho là local brand tiếp theo rời khỏi thị trường thời trang Việt trong chưa đầy 3 tháng đầu năm nay. “Làn sóng” đóng cửa hàng loạt này bắt đầu từ năm ngoái, chưa có dấu hiệu kết thúc và không chỉ xảy với thị trường Việt Nam.

Đồng loạt đóng cửa trong 3 tháng đầu năm

Hnoss là thương hiệu thời trang nữ ra mắt từ năm 2008. Đến năm 2015, local brand này có khoảng 5 cửa hàng bán lẻ.

3 năm sau, Seedcom quyết định đầu tư vào Hnoss, đưa thương hiệu này về chung nhà với Juno. Ở thời kỳ hoàng kim, nhãn hàng từng có đến 36 cửa hàng trên toàn quốc.

Thông báo về việc đóng cửa “đứa con tinh thần” trên trang cá nhân của bà Cổ Huệ Anh nhận về nhiều bình luận thể hiện sự bất ngờ, tiếc nuối. Với gần 2 thập kỷ hoạt động, sự rời đi của Hnoss thu hút sự chú ý từ phía truyền thông, công chúng.

Lời tạm biệt này phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt, gay gắt của thị trường thời trang Việt Nam. Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu mới đặt ra thách thức cho nhãn hàng lâu năm như Hnoss.

Trước đó, thương hiệu giày MỘT cũng thông báo về việc đóng cửa vào ngày 15/2. Quyết định này đem đến một cái kết cho hành trình kinh doanh kéo dài 5 năm của hãng giày Việt.

“Một chặng đường khép lại, nhưng hành trình vẫn tiếp tục. MỘT sẽ chính thức dừng hoạt động từ 15/02/2025. Chân thành cảm ơn anh chị em đã thương và cùng đi với MỘT trong suốt 5 năm qua.

Mình đã có hành trình thật đẹp, biết thêm những người bạn hợp cạ, cùng trưởng thành qua vui, buồn, khó khăn và kể với nhau nhiều câu chuyện đáng nhớ”, nhãn hàng chia sẻ trên tài khoản chính thức.

Lời tạm biệt của thương hiệu giày MỘT để lại nhiều tiếc nuối. Ảnh: FB/MỘT.

Bài đăng thông báo chia tay của MỘT thu hút gần 4.000 lượt tương tác và hơn 600 bình luận. Thậm chí, nhãn hiệu giày Việt Ananas cũng để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định rời đi của đối thủ cạnh tranh: “Rất buồn. Mong sẽ gặp lại bạn”.

Khi ra mắt hồi 5 năm trước, thương hiệu giày này thu hút sự chú ý của khách hàng trẻ. Tuy nhiên, sau nửa thập kỷ chinh phục người tiêu dùng Việt, MỘT đã phải rời sân chơi thời trang.

Một local brand nữa đưa ra lời tạm biệt trong giai đoạn đầu năm nay là The Peachy. Cụ thể, ngày 10/3, thương hiệu thông báo trên tài khoản chính thức: “Cám ơn tất cả khách hàng đã luôn ủng hộ The Peachy. The Peachy xin chân thành cảm ơn, xin lỗi, và chào tạm biệt”.

Giống với các nhãn hàng thời trang Việt khác, local brand nhắm vào khách hàng nữ, trẻ tuổi này cũng gây tiếc nuối khi tuyên bố rời thị trường.

‘Làn sóng’ từ năm ngoái, không chỉ xảy ra ở Việt Nam

Năm ngoái, thị trường thời trang Việt đã chứng kiến “làn sóng” đóng cửa hàng loạt của các local brand. Những cái tên tiêu biểu được nhắc đến là Lep’, Elpis và Catsa.

Trong đó, sự rời đi của Lep’ thu hút sự chú ý lớn. Giữa tháng 11, lời tuyên bố đóng cửa của thương hiệu thời trang nội địa này sau 8 năm hoạt động gây xôn xao dư luận. Nhiều khách hàng bày tỏ sự tiếc nuối trước cái kết buồn.

Thương hiệu Lep' gây bất ngờ khi thông báo dừng hoạt động. Ảnh: FB/Lep'.

Trong bài đăng thông báo dừng hoạt động vào ngày 14/11, Ngọc Trâm, người sáng lập local brand đưa ra lý do “không còn theo kịp thị trường thay đổi chóng mặt hàng ngày, muôn vàn phong cách thời trang mới, muôn vàn sản phẩm mới, rẻ, đẹp”.

Sự việc này phản ánh một phần thị trường thời trang cạnh tranh khốc liệt trong nước. Giá cả và xu hướng trở thành 2 yếu tố chi phối sự thành bại của thương hiệu.

Đây không chỉ là tình trạng của thị trường thời trang Việt, mà còn diễn ra tại các quốc gia lớn khác. Ngày 16/3, nhà bán lẻ Forever 21, doanh nghiệp từng dẫn đầu lĩnh vực thời trang nhanh của Mỹ, chính thức nộp đơn xin phá sản lên Tòa án Phá sản tại quận Delaware.

Theo các tài liệu của tòa án, công ty cho biết khối tài sản ước tính là 100- 500 triệu USD . Trong khi đó, các khoản nợ phải trả là 1- 5 tỷ USD . Doanh nghiệp này cũng từng nộp đơn xin phá sản vào năm 2019, tiếp tục làm điều này sau 6 năm, theo Reuters.

Nhãn hàng thời trang nhanh này được cho là nạn nhân của nền kinh tế ảm đạm và xu hướng mua hàng trên mạng. Áp lực cạnh tranh với các nhà bán lẻ trực tuyến tăng cao trong những năm gần đây dẫn đến quyết định nộp đơn xin phá sản đầy tiếc nuối.

Như vậy, có thể thấy, thị trường thời trang trong nước và quốc tế đều đang chứng kiến mức độ cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng. Nếu không, quyết định đóng cửa là điều khó tránh khỏi.