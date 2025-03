Vì sao Dior chưa hủy hợp đồng với Thùy Tiên?

Dior gặp thách thức khi "bạn thân thương hiệu" Thùy Tiên vướng lùm xùm quảng cáo lố. Nhà mốt xa xỉ này sẽ cần thời gian đánh giá trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Thùy Tiên gặp ồn ào quảng cáo lố, liên đới đến các nhãn hàng đại diện. Ảnh: @tienng12.

Ngày 3/3, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên công bố thông tin được bổ nhiệm vào vị trí Friend of the House của thương hiệu Dior tại Việt Nam. Một ngày sau, cô xuất hiện ở show thời trang Thu/Đông 2025 tại Paris (Pháp) của nhà mốt với vai trò mới.

Trong khi đó, ở Việt Nam, thông tin về quảng cáo kẹo rau củ sai sự thật của Thùy Tiên nhanh chóng lan truyền, tạo ra làn sóng phẫn nộ lớn. Dưới các bài đăng liên quan đến sự kiện thời trang của Dior, nhiều bình luận tấn công hoa hậu xuất hiện.

Là "bạn thân thương hiệu" Dior tại Việt Nam, cô chắc hẳn gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhãn hàng trong giai đoạn này. Câu hỏi được đặt ra là: Dior sẽ làm gì tiếp theo với Thùy Tiên?

‘Mức độ nghiêm trọng của sự việc’

Không chỉ là Friend of House của nhà mốt nước Pháp, Thùy Tiên còn xuất hiện trong nhiều chiến dịch truyền thông của các nhãn hàng khác. Như vậy, vụ việc quảng cáo lố của cô có khả năng tác động đến nhiều đơn vị đã và đang có mối quan hệ hợp tác.

Cuối năm 2024, Hoa hậu Thùy Tiên được bổ nhiệm vào vị trí Đại sứ Du lịch Đài Loan, đại diện cho hình ảnh của vùng lãnh thổ này tại Việt Nam. Ngoài ra, thương hiệu trang sức cao cấp Chaumet, nhãn hàng công nghệ Huawei hay hãng nước uống Lavie đều xuất hiện trên trang cá nhân của cô.

Thùy Tiên xuất hiện tại buổi trình diễn BST Thu/Đông 2025 giữa ồn ào quảng cáo sai sự thật. Ảnh: @tienng12.

Trong Tuần lễ thời trang New York Xuân/Hè 2025 diễn ra hồi tháng 9/2024, Thùy Tiên đã đồng hành cùng nhà mốt mốt Tommy Hilfiger. Cô xuất hiện tại show thời trang, đồng thời thực hiện một số bộ hình thời trang cho nhãn hàng này.

Tuy nhiên, Thùy Tiên không được bổ nhiệm vào vị trí đại diện chính thức nào của thương hiệu Mỹ. Một số ý kiến cho rằng Tommy Hilfiger gặp may khi không trao hình ảnh vào tay cô trong giai đoạn này.

Trước khi chính thức trở thành Friend of the House của Dior, Thùy Tiên diện trang phục, tham gia sự kiện của nhà mốt này trong nhiều năm. Đây là chiến lược tương tự với Sơn Tùng M-TP khi nam ca sĩ trở thành "bạn thân thương hiệu" đầu tiên tại Việt Nam của Gucci.

Khủng hoảng của Thùy Tiên xảy ra cùng lúc với bê bối của diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun. Mặc dù tính chất sự việc khác nhau, sự ảnh hưởng tiêu cực đến các nhãn hàng do những ngôi sao này đại diện lại là câu chuyện tương tự.

Prada chấm dứt mối quan hệ với Kim Soo Hyun khi bê bối tình ái nghiêm trọng diễn ra. Ảnh: Prada.

Khi ồn ào tình ái của Kim Soo Hyun xảy ra, nhà mốt Prada liên tục bị “réo tên” trên các nền tảng trực tuyến. Nam diễn viên này được bổ nhiệm vào vị trí Brand Ambassador (đại sứ thương hiệu) từ tháng 12 năm ngoái.

Đến ngày 14/3, thương hiệu thời trang cao cấp này tuyên bố chấm dứt mối quan hệ hợp tác với Kim Soo Hyun vì “xét thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc”. Như vậy, có thể thấy, mức độ nghiêm trọng của bê bối là yếu tố được các nhà mốt cân nhắc, dẫn đến quyết định bảo toàn hoặc hủy bỏ hợp đồng đại sứ, gương mặt đại diện đối với các ngôi sao.

Trước đó, Prada cũng có tiền lệ hủy hợp đồng đại sứ và gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh của nữ diễn viên Trịnh Sảng (Trung Quốc) do bê bối trốn thuế, cáo buộc mang thai hộ và bỏ rơi con. Nam diễn viên Lý Dịch Phong (Trung Quốc) cũng mất vai trò đại sứ thương hiệu này trong đêm vì ồn ào mua bán dâm.

Quay lại với sự việc của Thùy Tiên, đây được đánh giá là khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của cô, đồng thời tác động tiêu cực đến cộng đồng, xã hội. Ngày 13/3, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan ban ngành để xử lý vụ hoa hậu này quảng cáo lố cho sản phẩm kẹo rau củ.

Tuy nhiên, để đưa ra quyết định cuối cùng, nhãn hàng thời trang danh tiếng như Dior cần đánh giá mức độ ảnh hưởng cụ thể đến hình ảnh nhà mốt. Trong trường hợp của Prada và Kim Soo Hyun, thương hiệu này chỉ chính thức cắt hợp đồng khi liên tục được kêu gọi hành động, có khả năng đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Hàn Quốc và một số quốc gia châu Á.

Danh xưng ‘bạn thân thương hiệu’

Tuy nhiên, việc đặt lên bàn cân so sánh trường hợp của Thùy Tiên và Kim Soo Hyun là tương đối khập khiễng. Trong khi Kim Soo Hyun là đại sứ toàn cầu của Prada, Thùy Tiên chỉ đảm nhiệm vị trí "bạn thân thương hiệu" Dior tại Việt Nam.

Sức ảnh hưởng của Friend of the House nhỏ hơn nhiều so với Brand Ambassador. "Bạn thân thương hiệu" được hiểu là những ngôi sao có cơ hội diện sản phẩm mới ra mắt, tham dự sự kiện, chiến dịch truyền thông của nhãn hàng.

Hình ảnh của Thùy Tiên không xuất hiện trên tài khoản chính thức của Dior. Ảnh: @tienng12.

Friend of the House có thể là influencer, người mẫu hay ca sĩ có phong cách phù hợp với hình ảnh mà nhãn hàng theo đuổi. Họ không cần có sức ảnh hưởng bùng nổ, nhưng vẫn sở hữu số lượng người theo dõi trung thành, có tiềm năng mang lại doanh thu cho nhãn hàng.

Đặc biệt, bạn đồng hành của nhà mốt không sở hữu mối quan hệ gắn bó mật thiết, ký hợp đồng với nhiều điều khoản ràng buộc như đại sứ. Họ không phải xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với đặc tính của nhãn hiệu. Do đó, mức độ ảnh hưởng từ danh tiếng cá nhân của ngôi sao đến hình ảnh thương hiệu không quá lớn.

Hiện nay, hình ảnh của Thùy Tiên hoàn toàn không xuất hiện trên tài khoản chính thức của Dior như các đại sứ, gương mặt đại diện khác cùng tham dự show thời trang Thu/Đông vừa qua.

Hợp đồng "bạn thân thương hiệu" của mỗi cá nhân cũng có những điều khoản riêng, quy định rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Vì thế, dù cùng đảm nhiệm một vị trí, các ngôi sao có thể tham gia những hoạt động, sự kiện, thực hiện sứ mệnh khác nhau.

Khả năng bị hủy bỏ hợp đồng của Thùy Tiên do đó cần được xem xét dựa trên các điều khoản và quy định cụ thể. Hơn nữa, nhãn hàng thời trang cũng là đơn vị kinh doanh, cần cân đối yếu tố chi phí, lựa chọn phương án ít tổn thất nhất.

Như vậy, quyết định của Dior đối với "bạn thân thương hiệu" Thùy Tiên vẫn là câu hỏi mở, trừ khi áp lực dư luận tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích thương mại của nhà mốt.