Thêm tin mừng cho người thích uống cà phê mỗi ngày

Nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy uống cà phê có thể bảo vệ mọi người khỏi chứng nhịp tim không đều, trái ngược với quan niệm thông thường.

Uống cà phê điều độ có thể ngăn ngừa chứng nhịp tim không đều. Ảnh: Freepik.

Theo The Guardian, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ vào ngày 9/11, đồng thời được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Mỹ ở New Orleans.

Nghiên cứu của bác sĩ tim mạch Gregory Marcus, Giáo sư y khoa tại Đại học California, San Francisco, và nhóm của ông thực hiện khi hơn 10 triệu người ở Mỹ được chẩn đoán mắc chứng rung nhĩ (A-fib) - tình trạng gây hồi hộp cũng như có khả năng dẫn đến suy tim, cục máu đông và đột quỵ.

Họ đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng có tên là Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation (Decaf) kéo dài 6 tháng với sự tham gia của những người lớn tuổi đến từ Mỹ, Canada và Australia, người thường xuyên uống cà phê vào một thời điểm nào đó trong 5 năm trước đó.

Những người tham gia được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm: nhóm cắt giảm caffeine và nhóm uống ít nhất một tách mỗi ngày, tất cả đều tự báo cáo lượng cà phê tiêu thụ trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Marcus và các cộng sự đã sử dụng các công cụ như điện tâm đồ được thực hiện tại phòng khám bác sĩ và máy theo dõi đeo trên người để xác định xem những người tham gia có nhịp tim không đều hay không và khi nào.

Kết quả cho thấy 200 bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim dai dẳng thuộc nhóm uống cà phê có nguy cơ tái phát tình trạng này thấp hơn "đáng kể" so với nhóm kiêng cà phê - 47% so với 64%.

Trước đó, các nhà cung cấp dịch vụ y tế khuyên những người mắc bệnh rung nhĩ ngừng uống cà phê chứa caffeine vì nó có thể gây ra tình trạng nhịp tim tăng cao. Tuy nhiên, kết quả của thử nghiệm Decaf lại cho thấy điều ngược lại.

Chia sẻ với NBC News, Giáo sư Marcus nhận định kết quả thử nghiệm cho thấy "cách cà phê chứa caffeine có tác dụng bảo vệ trong việc ngăn ngừa rung nhĩ".

Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế rõ ràng, bao gồm không theo dõi tác động của caffeine từ các loại đồ uống khác ngoài cà phê, cũng như sự khác biệt trong thói quen tập thể dục hoặc chế độ ăn uống của người tham gia.

Trong khi đó, Johanna Contreras, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Tim Mount Sinai Fuster ở New York, chia sẻ kết quả nghiên cứu này cho thấy những người bị rung nhĩ có thể uống cà phê ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, bà không nói rõ loại đồ uống này có tác dụng bảo vệ hay không. "Điều này cho thấy bạn có thể uống một tách cà phê vào buổi sáng và vẫn ổn nếu bạn bị rung nhĩ”, chuyên gia này nhận định.