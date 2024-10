Thêm tỉnh miễn học phí cho học sinh sau bão lũ

Sau mưa bão lịch sử, một số địa phương quyết định miễn 100% học phí năm học 2024-2025 cho học sinh các cấp.

Cột điện, cây xanh bị quật đổ sau bão Yagi tại Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Việt Linh.

Tại kỳ họp thứ 19 mới đây, HĐND tỉnh Yên Bái đã thống nhất thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí với trẻ em mầm non, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn năm học 2024-2025.

Theo đó, mức hỗ trợ là 100% (không bao gồm các trường hợp đã được miễn học phí theo quy định). Tổng số tiền dự kiến hơn 48 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương.

Được biết, từ khi Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ về học phí có hiệu lực, đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái miễn học phí cho tất cả học sinh. Năm học này, Yên Bái có hơn 450 trường công lập với 235.600 học sinh.

Trước đó, để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên theo mức thu học phí năm nay và năm tới (trừ các đối tượng đã được hưởng các chính sách hỗ trợ học phí của tỉnh).

Sau khi nghị quyết này được thông qua, có gần 244.000 học sinh công lập của gần 165.000 hộ gia đình được hưởng hỗ trợ. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2024-2025 khoảng 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập hay tư thục đều được hưởng chính sách này. Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí đối với các trường công lập trên địa bàn.

Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học và phổ thông thuộc các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Tỉnh Thanh Hóa cũng có chỉ đạo ngành giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan, xem xét hỗ trợ học phí cho học sinh tại các vùng ảnh hưởng bởi mưa lũ trong đợt vừa qua.

Theo đó, Sở GD&ĐT Thanh Hóa sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn, triển khai việc hỗ trợ học phí cho học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục căn cứ mức độ thiệt hại của người dân, xem xét, quyết định hỗ trợ học phí, không thu học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật hiện hành để chia sẻ, hỗ trợ phụ huynh và học sinh, đặc biệt đối với học sinh vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Đến thời điểm hiện tại, 7 địa phương hỗ trợ 100% học phí cho tất cả học sinh công lập, gồm Yên Bái, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, Long An cũng giảm học phí 50% cho trẻ mầm non dưới 5 tuổi, miễn học phí THCS ở trường công; Vĩnh Phúc giảm 50% học phí cho học sinh các cấp so với năm ngoái.