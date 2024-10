Thị trường xe Việt bùng nổ trong tháng đầu ưu đãi phí trước bạ

Doanh số ôtô tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ ngay trong tháng đầu của đợt ưu đãi phí trước bạ lần thứ tư cho xe lắp ráp.

Báo cáo mới nhất do Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy doanh số toàn thị trường xe Việt đạt 36.585 xe trong tháng 9, tăng trưởng 45% so với kỳ báo cáo tháng 8 đồng thời cao hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 9 cũng là tháng đầu tiên trong đợt ưu đãi phí trước bạ lần thứ tư cho xe lắp ráp tại Việt Nam. Như vậy, chính sách này đang cho thấy tính hiệu quả khi “kéo” doanh số toàn thị trường tăng trưởng gần 50%.

Nhiều xe tăng trưởng tốt

Sức bật của thị trường xe Việt trong tháng 9 chủ yếu nhờ đà tăng trưởng của phần lớn đại diện đang có mặt. Riêng báo cáo của VAMA cho thấy tháng vừa rồi ghi nhận 9 cái tên sở hữu doanh số trên 1.000 xe, với Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất, đạt doanh số 2.688 xe.

Mitsubishi Xpander quay lại ngôi đầu trong nhóm ôtô do VAMA thống kê doanh số.

Mitsubishi Xforce giảm doanh số nhưng lượng tiêu thụ vẫn đạt 1.821 xe, đứng thứ 4 trong nhóm ôtô được VAMA thống kê doanh số. Mazda CX-5 bán được 1.856 xe trong cùng kỳ, còn Toyota Vios, Honda City cũng có một tháng 9 khá ấn tượng, doanh số đạt lần lượt 1.842 xe và 1.590 xe.

Trong top 10 xe bán chạy nhất theo số liệu của VAMA, chỉ có Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross và Ford Everest là những mẫu xe nhập khẩu hoàn toàn. Phần đông trong nhóm bán chạy là ôtô lắp ráp, bao gồm Mazda CX-5, Toyota Vios, Honda City, Toyota Veloz Cross và sự góp mặt bất ngờ của Kia Carnival.

Đợt giảm phí trước bạ dường như đang mang lại những tích cực khá đáng kể cho thị trường xe Việt. Theo VAMA, doanh số xe lắp ráp trong tháng 9 đạt 19.500 xe, tăng trưởng đến 62% so với tháng trước. Trong cùng kỳ, mức tăng trưởng ở nhóm xe nhập khẩu đạt 30%.

Khách Việt tăng mua xe hybrid

Tương tự tình hình tích cực chung của toàn thị trường, nhóm xe hybrid cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng, đạt 1.044 xe trong tháng 9. Thậm chí, đây là mức doanh số cao nhất của nhóm xe lai xăng-điện tại Việt Nam từ đầu năm.

Suzuki XL7 Hybrid "chào sân" với doanh số 256 xe trong tháng đầu ra mắt.

Toyota Innova Cross HEV đóng góp 258 xe vào tổng doanh số mẫu xe gầm cao, trở thành cái tên bán chạy nhất của nhóm xe hybrid. Suzuki XL7 Hybrid trong tháng đầu mở bán ghi nhận doanh số 256 xe, cao thứ nhì.

Trong tháng 9, Toyota Corolla Cross 1.8HEV và Honda CR-V e:HEV RS sở hữu doanh số lần lượt 223 xe và 219 xe. Toyota Corolla Altis 1.8HEV cũng bán được 7 xe sau khi từng trắng doanh số ở kỳ báo cáo trước.

Nhìn chung, đa số đại diện hybrid tại Việt Nam đã bán tốt trong tháng 9 dù phần đông là xe nhập khẩu, chỉ duy nhất Kia Sorento HEV/PHEV lắp ráp. Sau 9 tháng, Toyota Innova Cross HEV đã vươn lên dẫn đầu doanh số nhóm xe hybrid, bán được 1.304 xe cho khách Việt từ đầu năm.

Giai đoạn tái cơ cấu của Suzuki?

Giữa lúc sức mua toàn thị trường tăng trưởng tốt, phần lớn ôtô thương hiệu Suzuki lại trắng doanh số trong kỳ báo cáo tháng 9. Những cái tên này bao gồm Suzuki Swift, Suzuki Ertiga Hybrid, Suzuki Ciaz, cả ba đều đã không còn xuất hiện trong danh mục ôtô du lịch của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam.

Hiện, 2 sản phẩm ôtô du lịch chủ lực của Suzuki là XL7 Hybrid và SUV địa hình Jimny. Đây cũng là 2 mẫu xe được xác nhận sẽ có mặt tại gian hàng Suzuki ở triển lãm ôtô xe máy Việt Nam – Vietnam Motor Show sắp diễn ra tại TP.HCM vào cuối tháng.

Theo nhiều nguồn tin, Suzuki sẽ sớm đưa Swift chạy điện về Việt Nam, có thể ngay trong năm nay. Trước khi phiên bản thuần điện của mẫu hatchback cỡ B kịp về ra mắt, thương hiệu xe Nhật Bản sẽ tạm thời sở hữu dải sản phẩm tương đối mỏng, tương tự đối thủ đồng hương Isuzu.