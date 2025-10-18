Thiếu nữ 14 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần

M.T.N, 14 tuổi, đi nhậu với nhóm thanh niên quen qua mạng, bị hai nam giới lừa uống rượu rồi hiếp dâm ngay trong lần đầu gặp mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng A Yên (SN 2000) và Giàng A Quyết (SN 2007), cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai về tội hiếp dâm người dưới 18 tuổi.

Trước đó, tại lán công trình xây dựng của một doanh nghiệp ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh, Vàng A.C (SN 1998) đã rủ một nhóm bạn nam gồm 4 người đi chơi, trong đó có Giàng A Quyết, Giàng A Yên, cùng trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.

Cả nhóm đi ra công viên Lãm Làng, phường Nam Sơn để gặp bạn của C. Tại đây, nhóm gặp 3 thiếu nữ cùng ở tỉnh Điện Biên, trong đó có M.T.N (SN 2009), rủ nhau đến quán bia ở khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh để ăn uống.

Yên với Quyết bàn nhau chuốc say N để đưa về phòng trọ với ý định quan hệ tình dục. Lợi dụng việc N say rượu, mất khả năng nhận thức và chống cự, Yên và Quyết chở N về khu vực núi Rùa, phường Nam Sơn. Tại đây, các đối tượng đã thay nhau xâm hại N nhiều lần.

Theo Cơ quan Công an, sau khi xảy ra vụ việc, N báo tin đến công an song lại không biết danh tính, địa chỉ của đối tượng nên công tác xác minh, điều tra gặp khó khăn. Nạn nhân quen biết các đối tượng qua mạng xã hội, gặp nhau lần đầu thì xảy ra sự việc trên.