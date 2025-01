Thời điểm uống cà phê có lợi cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ

Cà phê giúp tinh thần bạn sảng khoái, tuy nhiên nên uống vào thời điểm nào trong ngày để giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch thì không phải ai cũng biết.

Hương thơm và vị của cà phê có thể làm dịu tinh thần, tăng cảm giác hạnh phúc và giảm căng thẳng. Ảnh: Pexels.

Cà phê chứa caffeine, một chất kích thích tự nhiên giúp cải thiện mức năng lượng, tăng sự tập trung và giảm mệt mỏi.

Lợi ích khi uống cà phê

Tăng cường trí nhớ

Caffeine là chất kích thích hệ thần kinh làm tăng hoạt động của não. Lượng caffeine vừa phải có thể cải thiện sự tập trung, sự tỉnh táo và khả năng phản ứng cũng như khả năng ghi nhớ và học tập.

Bảo vệ gan

Theo một nghiên cứu các nhà khoa học Anh, những người uống cà phê thường xuyên nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn. Các nhà nghiên cứu phân tích và so sánh dữ liệu giữa 384.818 người uống cà phê và 109.767 người không uống cà phê, theo dõi sức khỏe gan của họ trong khoảng thời gian 11 năm.

Kết quả, những người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính thấp hơn 21%, nguy cơ mắc bệnh bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 20%, nguy cơ tử vong vì bệnh gan mạn tính thấp hơn 49% so với những người không uống cà phê.

Cà phê giúp tinh thần bạn sảng khoái. Ảnh: Sohu.

Tăng cường trao đổi chất, kiểm soát cân nặng

Uống cà phê có thể giúp tăng cường trao đổi chất của bạn. Chất caffeine trong cà phê kích thích tiết ra adrenaline và norepinephrine, hai loại hormone giúp con người đốt cháy chất béo và đường hiệu quả hơn trong thời gian ngắn, từ đó làm tăng mức năng lượng. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy, caffeine cũng có thể làm tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, đồng nghĩa với việc con người tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khi nghỉ ngơi.

Tăng cường sự tập trung

Caffeine còn có thể thúc đẩy hoạt động của các tế bào thần kinh, giúp con người suy nghĩ và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn. Vì vậy, uống một tách cà phê có thể giúp bạn xử lý nhiều công việc khác nhau và làm việc tốt hơn.

Uống cà phê vào buổi sáng tốt hơn

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu do Giáo sư Tề Lỗ thuộc Đại học Tulane (Mỹ) dẫn đầu, những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong nói chung thấp hơn so với những người uống cà phê suốt cả ngày.

Giáo sư Tề Lỗ cho biết đây là nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa thời gian uống cà phê và kết quả sức khỏe. Trong thời gian theo dõi gần 10 năm, các nhà nghiên cứu từ Đại học Tulane (Hoa Kỳ) ghi nhận rằng, so với những người không uống cà phê, những người uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%.

Giáo sư Thomas Luuscher đến từ Bệnh viện Royal Brompton (Anh) chia sẻ rằng, cơ thể thường trải qua sự gia tăng đáng kể hoạt động của hệ thần kinh giao cảm vào buổi sáng, sau đó giảm dần trong ngày và ổn định nhất vào ban đêm. Do đó, uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể làm rối loạn nhịp điệu của hệ thần kinh giao cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.