Những loại rau củ là 'khắc tinh' của mỡ bụng

Một số loại rau củ có thể giúp giảm cân nhờ vào lượng chất xơ cao, giàu dưỡng chất và nước, mang lại cảm giác no lâu mà không chứa nhiều calo.

Cải thìa thuộc nhóm rau họ cải, giàu vitamin C, A, K và canxi, giúp cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng rau họ cải, bao gồm cải thìa, có tác dụng giảm mỡ nội tạng và tăng cường sức khỏe tim mạch, nhờ vào khả năng chống viêm và điều hòa hormone chuyển hóa chất béo.

Ớt chuông đỏ là thực phẩm ít calo nhưng lại giàu lycopene, chất chống oxy hóa mạnh có khả năng giảm mỡ bụng. Hơn nữa, loại rau này tạo cảm giác no lâu, ngăn ngừa tình trạng ăn quá nhiều sau bữa ăn. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo để kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Ớt chua ít calo, giàu dưỡng chất giúp tạo cảm giác no sau bữa ăn. Ảnh: Shuttertsock.

Cà rốt là thực phẩm giàu lutein, một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do. Ngoài ra, cà rốt có khả năng thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng, nhờ kết cấu cứng khiến cơ thể phải đốt cháy nhiều calo hơn khi tiêu hóa. Một nghiên cứu trên Tạp chí Học viện Dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng tiêu thụ cà rốt thường xuyên có thể hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

