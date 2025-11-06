Thông báo khẩn của các ĐH TP.HCM, Đà Nẵng trước bão số 13 Kalmaegi

Loạt trường đại học ở TP.HCM, Đà Nẵng, Quy Nhơn thông báo cho sinh viên nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học online để đảm bảo an toàn trong đợt bão Kalmaegi sắp đổ bộ vào đất liền.

Hình ảnh mắt bão Kalmaegi được ghi lại vào ngày 3/11. Ảnh: Eumetsat.

Chiều 6/11, Đại học Kinh tế TP.HCM ra thông báo khẩn về việc chuyển hình thức giảng dạy do tình hình thời tiết nhiều biến động.

Cụ thể, nhằm đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học khi bão số 13 đổ bộ, nhà trường tạm thời chuyển toàn bộ lớp học sang hình thức giảng dạy trực tuyến từ tối 6/11 đến hết ngày 7/11.

Ngoài ra, Đại học Kinh tế TP.HCM lưu ý trong thời gian này, sinh viên và người học cần theo dõi thông báo từ khoa, giảng viên và ban đào tạo, đồng thời chủ động kiểm tra đường truyền, thiết bị học trực tuyến và cập nhật tình hình thời tiết để sắp xếp lịch di chuyển an toàn.

Trước đó, từ ngày 5/11, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai phương án, biện pháp ứng phó với bão Kalmaegi, chuẩn bị sẵn sàng chuyển sang học trực tuyến, tạm hoãn lịch học khi thời tiết diễn biến xấu.

Cùng với đó, sở yêu cầu các cơ sở giáo dục sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của bão như giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Tại Đà Nẵng, Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) thông báo cho toàn thể sinh viên nghỉ học vào chiều 6/11 để tránh bão. Sau bão, giảng viên sẽ chủ động báo lịch dạy bù theo đúng quy định.

Đại học Xây dựng Miền Trung cũng thông báo sinh viên đang học tại cơ sở Đắk Lắk được nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11 để tránh bão và đảm bảo an toàn.

Sinh viên được nhà trường khuyến cáo theo dõi sát tin tức thời tiết, giữ liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để cập nhật tình hình và thực hiện đúng chỉ đạo công tác phòng chống bão tại địa phương để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Đại học Quang Trung tại Quy Nhơn - địa phương trực tiếp đón bão số 13 - đã thông báo cho sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 cho đến hết ngày 7/11.

Nhà trường đồng thời đề nghị sinh viên hạn chế di chuyển, theo dõi sát thông tin thời tiết và chủ động tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Dự kiến từ ngày 8/11, sinh viên sẽ trở lại học bình thường.

Cao đẳng Công thương Miền Trung tại Phú Yên cũng thực hiện công điện khẩn của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về việc chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Qua đó, nhà trường bố trí cho sinh viên nghỉ học từ chiều 5/11 đến hết ngày 7/11. Sinh viên cũng được khuyến nghị hạn chế di chuyển, chủ động phòng tránh bão và đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình.

Tại Đắk Lắk, Cao đẳng Y tế Đắk Lắk thông báo cho toàn thể sinh viên nghỉ học từ chiều 6/11 đến hết ngày 7/11 nghỉ học để chủ động phòng, tránh bão. Riêng các lớp online vẫn diễn ra bình thường theo thời khoá biểu.

Trong thời gian này, nhà trường yêu cầu sinh viên theo dõi thông tin thời tiết để đảm bảo an toàn, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm hoặc phòng công tác sinh viên nếu cần hỗ trợ. Từ ngày 8/11, sinh viên trở lại học bình thường hoặc theo thông báo mới nhất, tuỳ tình hình diễn biến thời tiết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tính đến 17h ngày 6/11, vị trí tâm bão số 13 là khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc, 109,7 độ Kinh Đông trên vùng biển Đắk Lắk - Gia Lai, sức gió mạnh nhất đạt cấp 13-14, giật cấp 17.

Trung tâm dự báo trong 3 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 30 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết bão số 13 có thể duy trì cường độ mạnh nhất trong 4-6 giờ tới trước khi hoàn lưu phía tây va chạm với đất liền.

Khi tiếp cận bờ, bão có thể giảm 1-2 cấp nhưng vẫn giữ sức gió rất mạnh cấp 11-13, giật cấp 15-16 khi đổ bộ vào chiều tối và đêm nay.