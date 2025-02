Thông tin về clip CSGT quật ngã người đàn ông ở TP.HCM

Đoạn clip mô tả cảnh cán bộ CSGT giật ví, giằng co với người đàn ông rồi quật ngã người này trên đường phố.

Ngày 21/2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc cán bộ CSGT giằng co, quật ngã một người đàn ông trên đường phố.

Theo nội dung clip, trên phố đông người, một cán bộ CSGT lái môtô đặc chủng dừng tại vị trí chiến sĩ công an đang cố gắng đạp nổ chiếc xe gắn máy. Lúc này, người đàn ông mặc quần Jean, áo thun đỏ từ bên kia đường, tiến đến gần nói chuyện.

Người đàn ông rút ví đưa ra trước mặt, lập tức cán bộ CSGT giật lấy ví. Hai người xảy ra giằng co, CSGT đã quật ngã người đàn ông nói trên xuống đường.

Công an huyện Bình Chánh cho rằng, người đàn ông rút thẻ Thanh tra xây dựng để can thiệp vào việc xử lý vi phạm hành chính của CSGT. Ảnh: Cắt từ clip.

Một số người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Khi đoạn clip lan truyền, có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ngày 21/2, Công an huyện Bình Chánh đã thông tin chi tiết.

Theo đó vụ việc xảy ra lúc 20h50 ngày 20/2 tại đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Lúc này, tổ công tác của Công an huyện Bình Chánh gồm: CSGT-TT, cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc A, Công an xã Vĩnh Lộc B… phối hợp thực hiện xử lý chuyên đề nồng độ cồn, chất kích thích, các hành vi vi phạm khác trên địa bàn.

Lúc 20h50 tối, tại đường Liên ấp 123, Đại úy Nguyễn Quốc Phong (cán bộ đội CSGT-TT) và anh Nguyễn Trung Nghĩa (cán bộ Công an xã Vĩnh Lộc B) phát hiện ông Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển xe máy nghi vi phạm nồng độ cồn, nên dừng xe kiểm tra hành chính. Tổ công tác xác định, ông Tùng vi phạm nồng độ cồn mức 0,51 mg/l.

Đồng thời, ông Tùng không xuất trình được CCCD, đăng ký xe, bằng lái nên tổ công tác đề nghị đưa ông về Trạm y tế xã Vĩnh Lộc B để tiếp tục xử lý.

CSGT đã quật ngã người đàn ông trên phố. Ảnh: Cắt từ clip.

Lúc này, ông Nguyễn Thanh Liêm (54 tuổi, quê Kiên Giang) đang có mặt gần đó, tiền lại gần nói chuyện với tổ công tác, yêu cầu Đại úy Phong thả người vi phạm. Đại úy Phong nói rõ “anh không liên quan đến vụ việc này, xin mời anh ra ngoài”.

Tuy nhiên, ông Liêm vừa nói, vừa lấy ví có thẻ thanh tra xây dựng phường 12, quận 5 đưa thẳng vào mặt Đại úy Phong.

Đại úy Phong lấy ví để xem, thì ông Liêm áp sát, giật lại. Đại úy Phong đã xuống xe quật ngã, khống chế ông Liêm, đưa về trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc B để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Liêm nói không liên quan đến việc CSGT xử lý vi phạm hành chính; do thấy tội cho người bị xử lý nên ông can thiệp vào sự việc.

Ông Liêm thừa nhận hành vi của mình là sai quy định.