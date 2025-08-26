Thủ đoạn 'khống chế' hàng nghìn con nợ của đường dây tín dụng đen

Bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay lãi suất cao với tổng số tiền gần 44 tỷ, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ.

Ngày 25/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. Các đối tượng yêu cầu người vay tiền phải cung cấp CCCD, đăng nhập iCloud do chúng cung cấp để dễ bề "khống chế", đòi nợ.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại TP Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng trong đường dây lên làm việc.

Các đối tượng, bao gồm: Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001, cùng trú phường Ba Đình); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008, trú phường Hồng Hà); Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008, trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, trú phường Phúc Lợi, TP Hà Nội), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998), trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) và Tạ Diên Thuận (SN 2006, trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng liên quan và tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, trong số các đối tượng thì Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng , thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng .

Riêng tại TP Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng , thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng còn lại.

Sử dụng iCloud để cho vay như thế nào ? Công an TP Đà Nẵng cho biết các đối tượng trong đường dây này đã yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình, đồng thời cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng. Tùy theo đời máy điện thoại iPhone mà các đối tượng cho các gói vay phù hợp 2-13 triệu đồng, góp 100.000-430.000 đồng/ngày. Thời gian góp 28-41 ngày, tương ứng lãi suất 235-608%/năm, cao gấp 11,7-30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định. Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.