Thu giữ nhiều ma túy tại khu 'lầu 7' Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá một điểm mua bán ma túy tại khu vực "lầu 7" (phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), thu giữ hàng chục gói heroin, ma túy đá cùng hàng trăm dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 9/11, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngày 8/11, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Thanh Nga (SN 1978) và Lê Thanh (SN 1980, cùng ở tại tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang - hay còn gọi là khu "lầu 7").

Khoảng 12h cùng ngày, công an phát hiện Thanh đang bán ma túy cho một đối tượng trước quán cơm trên đường Đặng Tất, phường Bắc Nha Trang. Qua đấu tranh, Thanh khai nhận số ma túy trên của chị ruột là Lê Thị Thanh Nga đưa cho mình đi bán.

Công an khám xét nhà Lê Thị Thanh Nga.

Quá trình khám xét tại nhà Lê Thanh, công an phát hiện và thu giữ 6 bịch nylon chứa chất bột màu xám trắng và 104 bịch khác chứa tinh tinh thể màu trắng. Thanh khai nhận đây là heroin và ma túy đá. Ngoài ra, công an cũng thu giữ 20 triệu đồng và gần 400 "cóng" thủy tinh dùng để sử dụng ma túy được Thanh chôn dưới sân vườn sau nhà.

Tiến hành khám xét tại nhà Nga, lực lượng công an thu giữ 9 bịch nylon chứa tinh thể màu trắng mà Nga khai nhận là ma túy đá và 43 triệu đồng.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Khu vực “lầu 7” được xem là điểm nóng về ma túy, nơi các đối tượng thường xuyên tụ tập, mua bán và sử dụng. Địa hình khu vực này chằng chịt với nhiều ngõ nhỏ, hẻm sâu, tạo điều kiện cho các đối tượng lẩn trốn và hoạt động tinh vi. Vụ án này là một trong những nỗ lực của lực lượng công an đẩy mạnh các biện pháp truy quét, xử lý tình trạng phức tạp liên quan đến ma túy tại khu vực "lầu 7".