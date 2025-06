Thu hồi loạt phiếu công bố mỹ phẩm Anessa, DHC

Cục Quản lý Dược ban hành loạt quyết định thu hồi gần 60 sản phẩm mỹ phẩm, do vi phạm công bố hoặc doanh nghiệp tự nguyện rút, trong đó có nhiều thương hiệu lớn.

Công ty phân phối sản phẩm Anessa Perfect UV Sunscreen thu hồi phiếu công bố. Ảnh: anessa.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa công bố loạt quyết định thu hồi gần 60 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Các sản phẩm bị rút giấy công bố bao gồm cả dòng mỹ phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và các sản phẩm sản xuất trong nước.

Trong số này, Công ty TNHH JP-Bùi Đặng có trụ sở tại Hà Nội đề nghị thu hồi 32 sản phẩm do doanh nghiệp đưa ra thị trường. Tất cả sản phẩm đều được sản xuất bởi LINK EAST CO., LTD tại Nhật Bản.

Đây là các sản phẩm thuộc nhiều thương hiệu phổ biến trên thị trường Việt Nam như DHC, Deonatulle, Hadalabo, Lion, Sana và đặc biệt là các dòng kem chống nắng Anessa như Anessa Perfect UV Sunscreen, Anessa Brightening UV, Anessa Whitening Sunscreen Milk. Theo quyết định, lý do thu hồi là tự nguyện, không liên quan đến vi phạm chất lượng hay an toàn.

Cũng trong nhóm doanh nghiệp chủ động xin thu hồi, Công ty TNHH Mỹ phẩm Lê Giang tại Hải Phòng rút 2 số tiếp nhận đối với sản phẩm Gcell Y zone Cleanser. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc vùng da nhạy cảm, sản xuất tại Hàn Quốc bởi NK Hair & Skin Care Co., Ltd.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Pharmedic) đề nghị rút sản phẩm Urgo Filmogel Spots nhập khẩu từ Bỉ, đã lưu hành từ năm 2021.

Trường hợp nghiêm trọng nhất thuộc về Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á (TP.HCM) với 20 sản phẩm bị thu hồi sau đợt kiểm tra thực tế ngày 28/5/2025. Cục Quản lý Dược xác định các sản phẩm này có công thức không đúng so với hồ sơ công bố và nhãn sản phẩm ghi sai bản chất, tính năng vốn có.

Trong danh mục thu hồi có nhiều tên tuổi quen thuộc như Queendoes Rhea Serum, Queendoes PDRN Serum, Dr.IASO AC Booster, The Skin House Crystal Whitening Plus Serum, cũng như các dòng serum đặc trị của Jean D’Arcel nhập khẩu từ Đức như Dermal Hyaluron Filler, Mimic Lift, Age Care, Progressive Concentrate. Các sản phẩm này được cấp phép lưu hành trong giai đoạn từ năm 2023 đến đầu 2025.

Cục Quản lý Dược khẳng định các quyết định thu hồi có hiệu lực ngay từ ngày ký. Cơ quan này yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan, đồng thời giao Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả về Cục.

Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm, tra cứu số tiếp nhận tại hệ thống quản lý mỹ phẩm để tránh sử dụng nhầm các mặt hàng đã bị thu hồi. Việc sử dụng mỹ phẩm không đúng công bố hoặc chứa thành phần sai lệch có thể gây tổn thương da, dị ứng và nhiều rủi ro sức khỏe khác.