Nghệ An khẩn cấp ứng phó bão số 5

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó, đặt an toàn người bệnh và nhân viên y tế lên hàng đầu.

Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An đi kiểm tra các bệnh viện về công tác ứng phó bão. Ảnh: Sở Y tế.

Đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do TS.BS Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở dẫn đầu, đã kiểm tra công tác phòng chống bão tại nhiều đơn vị, gồm Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, Bệnh viện đa khoa TP Vinh (cơ sở 3 tại Cửa Lò), Bệnh viện Ung bướu, khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, duy trì hoạt động khám chữa bệnh liên tục trong mọi tình huống, đồng thời không được chủ quan, lơ là.

Các bệnh viện, trung tâm y tế phải bố trí lãnh đạo trực 24/24, thành lập ít nhất 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng nhận lệnh điều động. Kế hoạch phòng chống thiên tai được kích hoạt với đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế và phương tiện cấp cứu.

Bên cạnh đó, cơ sở y tế cần rà soát, gia cố khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; công bố đường dây nóng chỉ huy đến từng đơn vị; chủ động hỗ trợ lẫn nhau khi có yêu cầu.

Bà Lê Thị Hoài Chung yêu cầu các bệnh viện thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống bão, đảm bảo an toàn người bệnh. Ảnh: Sở Y tế.

Sở Y tế nhấn mạnh các đơn vị phải báo cáo kịp thời tình hình ứng phó và diễn biến liên quan trong suốt thời gian bão ảnh hưởng. An toàn tính mạng người bệnh, nhân viên y tế và người lao động được đặt ở mức ưu tiên cao nhất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 có sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15, dự kiến đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị trong ngày 25/8. Hoàn lưu bão gây mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng thấp.