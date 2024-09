Thu về hơn 1,7 triệu USD khi đấu giá biển số xe đặc biệt ở Thái Lan

Nhiều tài xế Thái Lan đã chi số tiền lớn để sở hữu biển số có khắc những từ mang hàm nghĩa may mắn.

Cục Giao thông Vận tải Đường bộ Thái Lan (DLT) đã thu về 61 triệu baht ( 1,78 triệu USD ) bằng cách đấu giá 49 biển số xe đặc biệt, có khắc những từ mang lại may mắn như "thành công" hay "vận may bất ngờ", Straits Times đưa tin.

Những biển số này được thiết kế đặc biệt và không được dập nổi như biển số xe thông thường. Ông nói thêm rằng chúng có thể được chuyển nhượng hoặc thừa kế.

Ông Jirut Wisaljit, Tổng giám đốc DLT, cho biết cuộc đấu giá ngày 31/8 đã thu hút sự quan tâm của nhiều người lái xe, và Sở này đã bán thành công 49 biển số xe có dòng chữ tiếng Thái được cho là sẽ mang lại may mắn hoặc thành công cho chủ sở hữu.

Số tiền đấu giá được ủng hộ cho Quỹ An toàn đường bộ của Thái Lan.

Sở đã tạo ra các biển số xe đặc biệt với các từ tiếng Thái hàm ý "may mắn" để gây quỹ cho Quỹ An toàn Đường bộ - đơn vị thực hiện các chiến dịch nhằm làm cho đường bộ ở Thái Lan an toàn hơn.

Ông Jirut cho biết quỹ này cũng chi trả tiền xe lăn hoặc các dụng cụ hỗ trợ sự sống cho những người bị thương trong tai nạn giao thông.

Đây là phiên đấu giá biển số xe đặc biệt thứ 8 do DLT tổ chức. Trong đó, 5 biển số xe có giá cao nhất trong phiên đấu giá là:

- Samret 1: Đã bán được 5,04 triệu baht

- Sabay 1: 3,04 triệu baht

- Munkong 1: 3,04 triệu baht

- Saksit 1: 3,02 triệu baht

- Larp 8888: 2,31 triệu baht

Ông Jirut cho biết thêm rằng một số biển số xe khác cũng được bán với giá hơn một triệu baht.