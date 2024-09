Khay an ninh sân bay gây sốt

Trào lưu chụp ảnh "airport tray aesthetic" lan rộng trong giới sành điệu. Nhiều tín đồ MXH phản đối trào lưu này nhưng một số nhà sáng tạo nói họ cố gắng không làm phiền người khác.

Xu hướng mới với tên gọi "airport tray aesthetic” (tạm dịch: vẻ đẹp từ khay sân bay) đang thu hút sự chú ý. Ảnh: @pipertacih/faberbooks/@theaugustnoa/TikTok

Những khay an ninh sân bay trông xám xịt, làm từ nhựa và thường được cho là rất bẩn, nhưng chúng lại đang trở thành trào lưu.

Trên mạng xã hội, xu hướng mới với tên gọi "airport tray aesthetic” (tạm dịch: vẻ đẹp từ khay sân bay) đang thu hút sự chú ý.

Không ít du khách từng cảm thấy phiền toái với việc cởi bỏ giày, áo khoác và đồ trang sức khi đi qua cổng an ninh sân bay. Tuy nhiên, trào lưu "airport tray aesthetic" lại đang khiến nhiều người hào hứng với công việc này hơn, sắp xếp cẩn thận các món đồ như giày, nước hoa, phụ kiện, tai nghe, mũ và sách lên khay, rồi chụp ảnh để chia sẻ với người theo dõi.

Đôi khi còn được gọi là "TSA tray aesthetic” (tạm dịch: vẻ đẹp từ khay TSA) - lấy tên từ Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) - những “tác phẩm” này có thể rất tinh tế và tối giản, với bình nước cùng kẹp tóc được sắp xếp gọn gàng. Một số tác phẩm khác lại có vẻ theo phong cách tự do, lộn xộn hơn.

Phản ứng từ cộng đồng trước xu hướng mới này rất đa dạng. Một số người cho rằng đây là sự lãng phí thời gian, số khác coi đó là cách “khoe khéo” các loại nước hoa đắt tiền và sách quý. Nhưng đối với nhiều người, đây đơn giản là sự thể hiện phong cách cá nhân và sáng tạo.

"Hình thức khoe mẽ mới nhất"

Là nhà thiết kế đồ họa chuyên nghiệp, Piper Taich thấy mục đích của trào lưu này là "thể hiện bản thân và tận hưởng niềm vui". Cô đã quay lại video ngắn trưng bày những “tác phẩm” gồm giày Adidas, máy ảnh Olympus và túi màu nâu; hay đôi guốc màu hồng, túi xanh lá và máy ảnh Canon.

Những chiếc khay cách điệu của Piper Taich đều hướng đến mục đích vui vẻ. Ảnh: @pipertacih/TikTok.

"Một phần công việc của tôi là đạo diễn các buổi chụp ảnh, vì vậy việc tạo ra bố cục bắt mắt và hài hòa như trong xu hướng này là điều mà tôi rất thích”, Taich chia sẻ.

Trong công việc, cô sáng tạo bố cục với thực phẩm; còn khi rảnh rỗi, cô làm điều đó với các món phụ kiện.

Các thương hiệu, bao gồm cả thương hiệu thời trang và chăm sóc da bền vững, cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng này.

Nhà xuất bản Faber đã đăng lên Instagram hàng loạt chiếc khay liên quan đến sách của mình, trong khi thương hiệu túi August Noa sử dụng khay để trưng bày thiết kế kèm theo guốc Chanel, kẹp tóc và kính râm.

Theo J’Nae Phillips - nhà phân tích xu hướng cao cấp và nhà báo thời trang - đây là "hình thức khoe mẽ kỹ thuật số mới nhất".

Nếu như trước đây, Instagram tràn ngập những bức ảnh đồ ăn lung linh, thì giờ đây, xu hướng mới này đánh dấu bước chuyển mình đầy thú vị, có thể coi là “phiên bản cập nhật” của năm 2024.

“Hiện tượng này là sự phát triển của #foodstagram và những bức ảnh đồ ăn đẹp mắt trên mạng - nơi việc trưng bày đồ ăn tinh tế từng thể hiện lối sống và gu thẩm mỹ nhất định”, Phillips nói.

Nhà xuất bản Faber đã đăng lên Instagram hàng loạt chiếc khay liên quan đến sách của mình. Ảnh: Faberbooks/ Instagram.

“Những bức ảnh khay an ninh này tiến xa hơn một bước, kết hợp niềm vui của việc đi du lịch với sự tiêu dùng nổi bật, cho phép mọi người tạo dựng và quảng bá hình ảnh lý tưởng của mình theo cách mới mẻ, hợp thời”, cô cho hay.

Đây không phải lần đầu tiên người dùng mạng xã hội sáng tạo ra những “backdrop” (phông nền) không tưởng để chụp ảnh những gì họ đang mặc hoặc đang đọc.

Đĩa ăn, kệ sách và bàn đầu giường đều từng là phương tiện trực quan để chia sẻ khoảnh khắc như vậy.

Thực tế, trong một xu hướng khác hiện nay, nhiều người còn chia sẻ hình ảnh món đồ họ mang theo - như túi xách Prada, hoa và chai rượu vang đẹp - trong giỏ xe đạp của họ, đôi khi vô tình giúp quảng cáo cho dịch vụ chia sẻ xe đạp như Lime ở Anh.

Phản ứng trái chiều

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ trào lưu “airport tray aesthetic”. Xếp hàng dài là một trong nhiều điều khó chịu khi đi máy bay, và nhiều bài đăng nhận được những bình luận phàn nàn rằng hành động của họ có thể gây trì hoãn.

"Tôi sẽ tức điên lên nếu tôi bị kẹt phía sau hành khách như vậy", một người phản đối.

Dù vậy, một số nhà sáng tạo nội dung khẳng định họ đã cố gắng để không làm phiền người khác.

Chelsea Henriquez - nhà sáng tạo nội dung, với tên gọi Chelsea As of Late trên TikTok - được cho là người mở đầu trào lưu chụp ảnh khay sân bay. Cô cho biết để có thể chụp những khung hình đẹp nhất mà không ảnh hưởng người xung quanh, cô thực hiện việc kiểm tra an ninh như bình thường, sau đó bưng khay đồ dùng đến băng ghế trống để “bày biện theo ý thích" và chụp ảnh.

Du khách sắp đặt đồ dùng cá nhân trên khay sân bay để có hình ảnh đẹp nhất. Ảnh: Chelsea Henriquez.

"Bằng cách này, tôi không phải vội vã sắp xếp hành lý trên khay khi chúng đang ở trên băng chuyền và cũng không làm phiền những hành khách khác hoặc nhân viên sân bay", cô nói.

Trong khi đó, Taich chia sẻ cô đã mua khay an ninh sân bay trên Amazon để dàn dựng buổi chụp ảnh “thời thượng” ngay tại nhà. Cô thậm chí còn dùng Photoshop tạo ra vé lên máy bay giả để có cảm giác chân thật hơn.

Video Taich chia sẻ về cách cô tạo ra tác phẩm của mình tại nhà đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem.

Taich hiểu được sự "phẫn nộ ban đầu của mọi người khi nghĩ rằng những bức ảnh này được chụp trong lúc xếp hàng". Nhưng cô nói: “Tôi không chắc liệu điều đó có khả thi hay không với tốc độ và sự hỗn loạn khi xếp hàng chờ TSA. Vì vậy giống tôi, các nhà sáng tạo khác đang mô phỏng xu hướng này tại nhà, hoặc thực hiện sau khi ra khỏi hàng”.

Taich cũng cho rằng xu hướng này như dạng "nhiếp ảnh ý tưởng" (mang tính dàn dựng).

“Ai mà lại bay với chỉ vài món trang sức lẻ tẻ, son bóng và giày cao gót?”, cô nói.

Còn đối với Henriquez, sự phản đối này nói lên nhiều điều.

“Bất cứ điều gì liên quan đến mạng xã hội hay sáng tạo nội dung thường bị đánh giá là vô nghĩa và nông cạn bởi truyền thông”, cô viết. “Nhưng có những người (bao gồm cả tôi) đã tạo dựng sự nghiệp từ đó. Đây là cả một ngành công nghiệp, nhưng vì nó chủ yếu do phụ nữ dẫn dắt nên thường bị coi là phù phiếm”.

Trao đổi với The Post, TSA cho biết: "Miễn là những bức ảnh được dàn dựng không gây ra sự chậm trễ hoặc vấn đề với những hành khách khác tại trạm kiểm soát là được. Tuy nhiên, du khách nên cẩn thận bảo quản giấy tờ tùy thân, hộ chiếu và vật dụng nhẹ vì chúng có thể bị cuốn ra khỏi thùng khi cho vào máy".