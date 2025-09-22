Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiệc APEC 'nhạt nhòa', gây tranh cãi tại Hàn Quốc

  • Thứ hai, 22/9/2025 16:44 (GMT+7)
  • 16:44 22/9/2025

Tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC dời từ Bảo tàng Quốc gia Gyeongju sang khách sạn gây ra tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí và bỏ lỡ cơ hội quảng bá di sản cố đô Gyeongju.

Toàn cảnh hội trường hanok trước Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Ảnh: Yonhap.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2025 sẽ diễn ra tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) từ 31/10 đến 1/11 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo nền kinh tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Korean Times đưa tin.

Theo ban tổ chức, ban đầu bữa tiệc chiêu đãi các lãnh đạo được lên kế hoạch tổ chức trong một hội trường hanok (nhà gỗ truyền thống Hàn Quốc) mới xây ngay sân trước Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Công trình dự kiến vừa phục vụ sự kiện, vừa để lại như một phần di sản kiến trúc sau này.

Tuy nhiên, ngày 19/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bất ngờ thông báo chuyển địa điểm sang khách sạn 5 sao Lahan Select Gyeongju thuộc khu phức hợp du lịch Bomun.

Lý do được đưa ra là cần không gian lớn hơn để đón tiếp nhiều khách, đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn và hậu cần. Tuy nhiên, quyết định được đưa ra vào phút chót đã nhận về nhiều chỉ trích về việc lãng phí tiền xây dựng.

APEC Korea 2025 anh 1

Hội trường hanok đang được xây dựng tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Địa điểm này sau đó đã bị hủy bỏ do lo ngại về không gian và hậu cần. Ảnh: Yonhap.

Dù gần hoàn thiện, hội trường hanok vẫn thiếu nhiều hạng mục quan trọng như chưa đạt kiểm định an toàn phòng cháy chữa cháy, không có bếp và nhà vệ sinh, cầu thang dốc và chỉ có một thang máy riêng cho lãnh đạo. Điều này buộc phải nấu ăn ở nơi khác và vận chuyển tới, đồng thời gây bất tiện cho quan khách. Để đến được khu vực nhà vệ sinh, khách mời phải đi bộ khoảng 50 m.

Quyết định vào "phút chót" này khiến nhiều người dân và chính quyền địa phương thất vọng, bởi họ kỳ vọng bữa tiệc ở bảo tàng sẽ là dịp để giới thiệu văn hóa, lịch sử Gyeongju với bạn bè quốc tế. Ông Lee Cheol-woo, thống đốc Bắc Gyeongsang, còn đích thân đến kiểm tra tiến độ công trình chỉ vài ngày trước khi có thông báo thay đổi.

APEC Korea 2025 anh 2

Toàn cảnh Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hwabaek, nơi sẽ được sử dụng làm địa điểm tổ chức Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm 2025 tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Ảnh: Yonhap.

Một quan chức địa phương cho biết: "Mọi việc chuẩn bị đều đang suôn sẻ, nhưng chính phủ muốn một nơi có sức chứa lớn hơn. Giờ đây chúng tôi sẽ bàn với trung ương để tìm phương án sử dụng khác cho hội trường".

Như vậy, các nhà lãnh đạo quốc tế sẽ chủ yếu trải nghiệm những cơ sở hiện đại như Trung tâm Hội nghị Hwabaek (HICO) - nơi diễn ra hội nghị chính và khách sạn Lahan - nơi tổ chức tiệc tối, thay vì những di sản văn hóa vốn là điểm mạnh của Gyeongju.

Bảo tàng Quốc gia Gyeongju được điều chỉnh công năng, trở thành điểm gặp gỡ, kết nối cho giới doanh nghiệp trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh CEO. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng cách phân bổ này sẽ giúp tận dụng công trình hiệu quả hơn.

Hoàng Linh

