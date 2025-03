Tiền lương không tăng kịp giá bữa trưa ở TP.HCM, Hà Nội

Giá dịch vụ ăn uống tăng trong khi thu nhập không mấy cải thiện, nhiều nhân viên văn phòng ở TP.HCM và Hà Nội phải tìm cách xoay xở để không mất cân bằng chi tiêu.

Giá bữa trưa ở Hà Nội, TP.HCM ngày càng tăng. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

45.000 đồng là số tiền mà Minh Thư (làm việc ở quận 3, TP.HCM) phải bỏ ra khi ăn trưa tại một quán gần công ty. Những hôm đồng nghiệp rủ, chi phí có thể lên tới 70.000 đồng, bao gồm một phần ăn trưa và ly nước.

Ra trường năm 2023, đi làm gần 2 năm nhưng lương tháng của Thư đến nay chỉ tăng thêm khoảng 1 triệu đồng. Những bữa trưa đắt đỏ khiến cô ngày càng ngại ngần ăn ngoài với đồng nghiệp và hạn chế tụ tập bạn bè.

"Một tuần đi làm, tôi chỉ ăn ở ngoài 1 lần. Thậm chí có tuần, tôi chỉ mang đồ ăn trưa từ nhà đến cơ quan để tiết kiệm", cô gái sinh năm 2001 nói với Tri Thức - Znews.

Không riêng Minh Thư, nhiều dân văn phòng tại TP.HCM và Hà Nội ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc cân đối khoản ăn trưa bên ngoài khi đi làm. Một số phải lựa chọn các phương án tiết kiệm hơn hoặc tự nấu nướng.

Áp lực bữa trưa

Theo báo cáo từ Cục Thống kê, vào tháng 2, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục ghi nhận đà tăng với mức 0,34% so với tháng trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,43%, phần lớn do giá thịt heo tăng do nguồn cung giảm, bên cạnh đó là giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng theo chi phí nguyên liệu.

Trước đó, tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 tổ chức vào đầu tháng 1, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cũng cho biết CPI năm 2024 cả nước tăng 3,63% so với năm trước. Đáng chú ý, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,03%, đóng góp 1,35% vào CPI chung.

Minh Thư hiện làm việc tại vị trí marketing với mức lương khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Khoảng 4 tháng trước, công ty cô chuyển văn phòng từ quận Bình Thạnh sang quận 3 - nơi giá ăn trưa nhìn chung nhỉnh hơn.

Thư chia sẻ một tô bún bò hay dĩa cơm tấm ở Bình Thạnh giá khoảng 35.000-40.000 đồng. Sang quận 3, giá các món tương tự cao hơn 10.000-15.000 đồng.

Có lần, vì lười nấu cơm mang đi, Thư ra ngoài tìm món ăn trưa trên đường Võ Thị Sáu. Thấy có xe bán đồ ăn ngồi ngoài trời khá bình dân, cô gọi một phần mì (chỉ có trứng, vài miếng thịt và ít rau) nhưng khi tính tiền thì tá hỏa với hóa đơn 47.000 đồng.

Thúy Quỳnh "phát hoảng" vì sau Tết các hàng quán cô thường ăn trưa tăng giá. Ảnh: NVCC.

"Với những người mới ra trường như tôi, lương cho vị trí marketing trung bình 9-11 triệu đồng/tháng. Nếu ngày nào cũng ăn trưa bên ngoài với giá khoảng 50.000 đồng, mỗi tháng cũng phải tốn 1,2 triệu đồng. Đó là chưa kể đến tiền ăn sáng, tiền ăn vặt các buổi chiều cùng đồng nghiệp", cô tính toán.

Tương tự, Thúy Quỳnh (28 tuổi, nhân viên bán hàng) nhận thấy chi phí ăn trưa tại TP.HCM có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là khu vực quận 2. Sau Tết, những quán ăn trưa cô thường ăn tăng giá 10-20% so với trước kia.

Với đặc thù của ngành sale, thu nhập của Quỳnh chủ yếu phụ thuộc vào lương cố định và hoa hồng. Tuy nhiên, mức lương cố định gần như không có sự biến động so với năm ngoái, trong khi khoản hoa hồng có xu hướng giảm sút đáng kể.

Thư nhận thấy giá bữa trưa tăng cao một phần xuất phát từ tình hình kinh tế đang có dấu hiệu chậm lại. "Tôi hy vọng trong thời gian tới, công ty sẽ làm ăn tốt hơn để chính sách tiền lương có sự điều chỉnh, phù hợp với mức độ tăng trưởng của chi phí sinh hoạt đang leo thang như hiện nay", cô bày tỏ.

Ứng phó

Với mức lương khoảng 14-15 triệu đồng/tháng, Trịnh Hoàng Minh Giang (nhân viên hành chính nhân sự tại Hà Nội) từng chi tiêu khá thoải mái. Buổi trưa, cô thường gọi giao đồ ăn hoặc cùng đồng nghiệp đi ăn cơm suất, mỳ, phở... giá dao động 45.000-65.000 đồng.

Minh Giang giảm bớt tiền mua sắm, đi cà phê để cân đối chi tiêu. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây, đặc biệt là sau Tết, vẫn món cũ, quán quen, Giang thấy giá cả dần nhỉnh lên, trung bình 5.000-15.000 đồng/món. Trong khi đó, thu nhập của cô không thay đổi.

"Tiền ăn trưa bên ngoài ngày càng chiếm một khoản lớn trong thu nhập của tôi, ảnh hưởng đến việc tiết kiệm. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, tôi chỉ có thể cố gắng nấu cơm đem đi làm khoảng 1-2 buổi/tuần, còn lại vẫn phải ăn ngoài", Giang chia sẻ.

Không thể thay đổi quá nhiều quỹ ăn trưa, cô gái sinh năm 2001 đành giảm dần tần suất mua sắm, cà phê cùng bạn bè.

Còn Minh Thư, ngoài cố gắng tự mang cơm nhà đi ăn trưa, cô còn đổi sang mua các món ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi với giá khoảng 25.000-30.000 đồng cho tiết kiệm. Những giấc chiều khi buồn ngủ, cô cũng tận dụng gói cà phê tự pha có sẵn ở văn phòng thay vì đặt nước cùng đồng nghiệp.

Minh Thư tự nấu cơm đem đi làm để tiết kiệm tiền ăn trưa bên ngoài. Ảnh: NVCC.

"Mỗi sáng, tôi với mẹ thay phiên nhau đi chợ, nấu cơm mang đi làm. Mặc dù vất vả, chi phí sẽ rẻ hơn so với mua ăn ở ngoài. Tôi nghĩ đây là cách tiết kiệm trong bối cảnh giá cả leo thang mà thu nhập vẫn ì ạch không tăng", Thư nói.

Trong khi đó, với người đang tìm việc như Bích Ngọc (29 tuổi, Hà Nội), tiền phụ cấp ăn trưa sẽ là một trong những điều cô lưu ý khi lựa chọn chỗ làm mới trong bối cảnh giá cả leo thang.

Ở công ty cũ, ngoài mức lương cố định hàng tháng, Ngọc được hỗ trợ tiền ăn trưa 40.000 đồng/ngày kèm chi phí xăng xe, điện thoại.

"Bữa ăn trưa tưởng đơn giản nhưng nếu không tính toán kỹ sẽ ảnh hưởng khá lớn đến việc chi tiêu hàng tháng, nhất là với người độc thân hay có thói quen ăn ngoài như tôi. Tôi hy vọng có thể tìm được công ty mới có mức phụ cấp ăn trưa bằng hoặc cao hơn chỗ cũ để hỗ trợ phần nào", Ngọc chia sẻ.