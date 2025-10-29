Tiếng Anh sẽ thành môn học bắt buộc từ lớp 1

Theo đề án mới được phê duyệt, từ năm 2025-2030, tất cả trường học ở bậc phổ thông trên cả nước sẽ dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1.

Từ năm 2025, cả nước dạy tiếng Anh cho trẻ ngay từ lớp 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học” mới được Phó thủ tướng Lê Thành Long ký phê duyệt, kể từ năm 2025 cho đến năm 2030, tất cả trường phổ thông trên cả nước sẽ dạy tiếng Anh cho trẻ ngay từ lớp 1 nhằm bảo đảm mọi học sinh đều được tiếp cận ngôn ngữ này từ bậc tiểu học.

Hiện, tại Việt Nam, Tiếng Anh là môn học bắt buộc cho học sinh từ lớp 3 trở lên. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2, các trường đáp ứng đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất có thể tổ chức dạy thêm dưới hình thức môn tự chọn với 70 tiết mỗi năm, tương đương 2 tiết mỗi tuần.

Theo đề án mới, ở bậc phổ thông, trong giai đoạn 2025-2030, ít nhất 20% cơ sở giáo dục phổ thông được kỳ vọng đạt Mức độ 1 - mức cơ bản trong hệ thống đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong nhà trường. Cùng với đó, 5% cơ sở được kỳ vọng đạt Mức độ 2 và 2% đạt Mức độ 3.

Bước sang giai đoạn 2030-2035, mục tiêu được nâng cao hơn với ít nhất 30% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước đạt Mức độ 1, 10% đạt Mức độ 2 và 5% đạt Mức độ 3.

Đây được xem là giai đoạn củng cố, mở rộng mô hình dạy và học bằng tiếng Anh, đồng thời từng bước hình thành môi trường giáo dục song ngữ tại nhiều địa phương.

Từ năm 2035 đến 2045, việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, đến năm 2040, ít nhất 40% cơ sở giáo dục phổ thông đạt Mức độ 1, 15% đạt Mức độ 2 và 10% đạt Mức độ 3.

Mốc cuối cùng vào năm 2045 đặt ra mục tiêu là tối thiểu 50% cơ sở giáo dục phổ thông đạt Mức độ 1, 20% đạt Mức độ 2 và 15% đạt Mức độ 3.

Không riêng bậc tiểu học, bậc mầm non cũng có những mục tiêu riêng được đề cập. Đề án này nêu rằng giáo dục mầm non được xem là nền tảng quan trọng, giúp trẻ em Việt Nam sớm hình thành năng lực tiếp cận ngôn ngữ quốc tế.

Theo kế hoạch, từ năm 2025 đến 2030, toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non tại các thành phố và khu vực đô thị thuận lợi sẽ bảo đảm điều kiện để trẻ được làm quen với tiếng Anh, trong đó ít nhất 10% số cơ sở đạt Mức độ 1.

Giai đoạn 2030-2035, mục tiêu được mở rộng trên phạm vi cả nước. Đề án dự kiến ít nhất 80% cơ sở giáo dục mầm non sẽ đủ điều kiện để trẻ làm quen với tiếng Anh, trong khi 100% cơ sở tại vùng thuận lợi sẽ hoàn toàn triển khai hoạt động này.

Đến giai đoạn 2035-2045, việc phổ cập tiếng Anh trong mầm non được kỳ vọng lan tỏa sâu rộng. Mục tiêu đến năm 2040 là 90% cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước đủ điều kiện triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh, góp phần tạo nền tảng cho việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong đó, đề án đặt mục tiêu 30% cơ sở đạt Mức độ 1, 15% đạt Mức độ 2 và 5% đạt Mức độ 3 - cấp độ cao nhất về khả năng vận hành môi trường giáo dục bằng tiếng Anh.

Đến năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành phổ cập làm quen tiếng Anh ở bậc mầm non với 100% cơ sở trên cả nước đáp ứng điều kiện triển khai.

Trong số đó, đề án kỳ vọng một nửa số cơ sở giáo dục mầm non đạt Mức độ 1, 20% đạt Mức độ 2 và 10% đạt Mức độ 3, qua đó hình thành thế hệ trẻ em Việt Nam có nền tảng ngôn ngữ vững chắc ngay từ những năm đầu đời, sẵn sàng cho quá trình học tập và hội nhập quốc tế.