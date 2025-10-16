TikToker bôi nhọ Tả quân Lê Văn Duyệt, Sở Văn hóa TP.HCM nói gì?

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với cơ quan liên quan để xác minh video đưa tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt chụp ngày 1/7. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chiều 16/10, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) TP.HCM đã có phản hồi về việc một số kênh YouTube/TikTok đăng tải nội dung với lời lẽ xúc phạm đến Đức thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt, Vua Gia Long và nhà bác học Trương Vĩnh Ký, trong cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở, việc đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt đang bị xã hội phê phán và hành vi này được xem là xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc, vi phạm quy định về các hành vi bị cấm được nêu rõ trong Luật An ninh mạng.

Ngoài ra, cơ quan bổ sung thêm rằng Hội đồng nhân dân TP.HCM đã đổi tên đường Phan Đăng Lưu trên địa bàn Quận Bình Thạnh (cũ), nay là Phường Gia Định, thành đường Lê Văn Duyệt tại kỳ họp lần thứ 20 khóa IX ngày 11/7/2020, dựa trên Nghị quyết số 26 về việc bổ sung Quỹ tên đường.

Việc làm này nhằm phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất Gia Định xưa, đánh giá đúng với công lao, tài năng của Đức Tả quân Lê Văn Duyệt với vùng đất Sài Gòn - Gia Định cũng như trong việc mở mang bờ cõi đất nước.

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt rộng hơn 18.500 m2 trên một gò đất cao, được bao bọc bởi 4 con đường Lê Văn Duyệt, Phan Đăng Lưu, Trịnh Hoài Đức và Vũ Tùng. Ảnh: Quỳnh Danh.

TP.HCM cũng đã ghi công Tả quân Lê Văn Duyệt thông qua việc xây dựng Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông - Bà Chiểu), một di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia tại phường Gia Định.

"Để ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật nêu trên, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 4906/SVHTT-TTĐT ngày 8/10/2025 về việc ngăn chặn, xử lý các nội dung trên mạng xã hội vi phạm quy định của pháp luật gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hỗ trợ, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ thể đăng tải thông tin sai lệch về Tả quân Lê Văn Duyệt", đại diện Sở cho hay.

Đối với người làm sáng tạo nội dung, Sở cũng lưu ý thêm cá nhân cần nắm rõ và không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018, Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong nước và mạng xã hội nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam theo quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP ngày 09/11/2024 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Trong đó, tập trung vào một số hành vi bị nghiêm cấm:

Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt tại phường Gia Định nhìn từ trên cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với người sử dụng mạng xã hội, cần nắm rõ một số quyền và nghĩa vụ sau:

Được sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định của pháp luật;

Được bảo vệ thông tin của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo quy định của pháp luật trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền trong xử lý hành vi vi phạm pháp luật;

Tuân thủ quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội;

Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

Ngoài ra, cần tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành khi thực hiện việc cung cấp thông tin, dịch vụ chuyên ngành trên mạng xã hội; tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, thanh toán khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động giao dịch liên quan… trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 12/3, kênh TikTok E.B TV, H.Đ đăng tải đoạn video bình phẩm về Tả quân Lê Văn Duyệt. Nội dung đoạn video đặt nghi vấn về công lao của Đức Tả quân và thắc mắc lý do Tả quân Lê Văn Duyệt được đưa vào sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9. Đoạn video tạo làn sóng phẫn nộ, gây ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của một di tích lịch sử văn hóa.