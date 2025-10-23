TikToker Việt lần đầu chia sẻ sau tai nạn nghiêm trọng ở Đức

Khuya 22/10, TikToker Bốp có chia sẻ đầu tiên trên Story trang Instagam sau nhiều tháng điều trị vì tai nạn nghiêm trọng, rơi vào hôn mê nhiều tuần hồi đầu tháng 7.

"Lời đầu tiên cho mình gửi lời cảm ơn chân thành tới mọi người. Hiện tại mình đang trong quá trình phục hồi sức khỏe sau ca mổ. Mình sẽ cố gắng khỏe mạnh hơn mỗi ngày nha, đợi mình nói chuyện lại mọi người nha", TikToker Bốp (Hoàng Trung Hiếu, 27 tuổi) viết, đồng thời gắn thẻ bạn gái Khánh Vân.

Kèm theo dòng cảm xúc là bức hình nam TikToker chụp selfie, với nụ cười nở trên môi. Đầu anh vẫn còn quấn miếng băng màu trắng, che đi vết mổ.

Hình ảnh TikToker Bốp hiện tại.

Trước đó, vào ngày 6/7, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Frankfurt (Đức) đã khiến hai anh em song sinh người Việt Nam tử vong tại chỗ. Trung Hiếu là người sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng và chìm vào hôn mê.

Theo thông tin từ gia đình thời điểm đó, Hiếu bị hôn mê sâu, chấn thương sọ não nghiêm trọng, đa chấn thương cơ thể và phải cắt bỏ một phần chân.

Trong suốt quá trình nam TikToker điều trị, bạn gái anh là Trần Thị Khánh Vân luôn đồng hành. Vì đang sống tại TP.HCM, cô đăng bài kêu gọi sự ủng hộ từ dân mạng để giúp đỡ về viện phí cho bạn trai. Khánh Vân cũng rơi vào cú sốc tâm lý nhưng cố gắng nén lại để dành những lời động viên nửa kia, cập nhật tình hình của anh lên mạng.

"Em từng nói em ghét yêu xa vì bản thân mình đã từng bị lừa dối. Nhưng với anh thì lại khác, anh luôn cho em cảm giác an toàn, luôn dành những điều tốt nhất cho em, biết ơn vì em đã luôn được là chính mình khi ở cạnh anh. 1 năm qua em thấy thời gian trôi nhanh quá, mà sao đêm nay em thấy dài. Bốp cố gắng về sớm với em nha", cô chia sẻ.

Gần 3 tuần sau tai nạn, hoạt động gây quỹ hỗ trợ Trung Hiếu và gia đình nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng. Trang gây quỹ GoFundMe do người thân và bạn bè của Hiếu khởi xướng đặt mục tiêu 150.000 euro (gần 176.000 USD ). Số tiền quyên góp được dùng để chi trả chi phí sinh hoạt, đi lại, lưu trú gần bệnh viện cho mẹ Hiếu, hỗ trợ trị liệu phục hồi, cải tạo nhà ở phù hợp với người khuyết tật trong tương lai.

Trung Hiếu được nhiều người biết đến là chủ tài khoản TikTok Bốp với hơn 220.000 lượt theo dõi. Anh gây ấn tượng qua các video truyền tải thông điệp tích cực và năng lượng vui vẻ.

Theo mô tả trong bài kêu gọi của bạn gái, Hiếu từng tốt nghiệp đại học ngành Y học xét nghiệm tại Việt Nam, sang Đức năm 2022 để học điều dưỡng và làm việc tại viện dưỡng lão.

Trung Hiếu được yêu mến với loạt clip vui vẻ, truyền động lực.