Tin vui cho các tân sinh viên sắp vào đại học

Trong quyết định mới, Chính phủ đã tăng mức vay tối đa dành cho sinh viên, học viên cao học từ mức 4 triệu đồng lên 5 triệu đồng mỗi tháng.

Chính phủ tăng mức vay tối đa cho sinh viên. Ảnh: Phương Lâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28/8/2025 quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Đáng chú ý, quyết định này nêu rõ khoản vay bao gồm toàn bộ học phí phải nộp sau khi đã trừ học bổng và các khoản hỗ trợ tài chính khác (nếu có) theo xác nhận của nhà trường, cùng với sinh hoạt phí và chi phí học tập khác tối đa 5 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định người học được vay tối đa 4 triệu đồng/tháng.

Điều kiện vay vốn được xác định theo từng đối tượng. Ví dụ, học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có kết quả học tập cả ba năm THPT đạt từ mức khá trở lên, hoặc có điểm trung bình các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ 8 điểm trở lên trong năm lớp 12.

Sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có kết quả học tập trung bình các môn đạt loại giỏi trở lên ở năm liền kề còn học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh cần có xác nhận công nhận của cơ sở giáo dục đại học.

Ngoài ra, người học phải điền tờ khai thông tin theo mẫu kèm theo quyết định, được cơ sở giáo dục xác nhận và nộp cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Hàng năm, người học tiếp tục hoàn thiện tờ khai để làm căn cứ giải ngân vốn vay.

Về mục đích sử dụng vốn vay, quyết định này nhấn mạnh số vốn phải được dùng với mục đích trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Phương thức cho vay chủ yếu thông qua hộ gia đình, đại diện hộ đứng tên vay vốn. Trường hợp hộ gia đình không đủ điều kiện, người học có thể trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về lãi suất, quyết định nêu rõ lãi suất cho vay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Đồng tiền giao dịch là đồng Việt Nam.

Trong thời gian giải ngân vốn vay, khách hàng chưa phải trả gốc và lãi. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay phải thực hiện trả nợ gốc và lãi lần đầu tiên.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho phép trả nợ trước hạn mà không bị phạt. Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân vốn vay (trừ thời gian bảo lưu học tập, nếu có) được chia thành các kỳ hạn cụ thể.

Trường hợp người vay không thể trả nợ đúng hạn theo kỳ hạn cuối cùng và có văn bản đề nghị, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ xem xét, quyết định việc gia hạn. Thời gian gia hạn tối đa bằng một nửa thời hạn trả nợ.

Nếu người vay sử dụng vốn vay sai mục đích, hoặc không trả nợ đúng hạn mà không được chấp thuận điều chỉnh kỳ hạn hay gia hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ chuyển số dư nợ gốc này thành nợ quá hạn. Khi đó, ngân hàng sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp thu hồi nợ theo quy định.

Đối với khoản vay đến 500 triệu đồng mỗi người học, người vay không phải thực hiện bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp vay trên 500 triệu đồng, người vay phải có tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Chính sách xã hội.