Tin vui cho người dân TP.HCM khi khám tuyến chuyên sâu

Lần đầu tiên, một bệnh viện ở TP.HCM mở đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, giúp người dân thuận tiện hơn trong điều trị lâu dài và không còn cảnh phải xin giấy chuyển tuyến.

Người dân được đăng ký nơi khám BHYT ban đầu ở cơ sở y tế chuyên sâu. Ảnh minh hoạ: Bộ Y tế.

Quy định mới cho phép một số bệnh viện chuyên khoa được đăng ký Bảo hiểm Y tế (BHYT) ban đầu đang tạo ra bước ngoặt lớn, đặc biệt với người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính.

Việc này đã chính thức tháo gỡ gánh nặng xin giấy chuyển tuyến định kỳ, vốn là rào cản lớn khiến người dân gặp khó khăn khi tìm đến các dịch vụ chuyên sâu.

Thoát khỏi vòng lặp thủ tục

Sáng sớm tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, bà Trần Thị Thu (78 tuổi, ngụ phường Tân Định, TP.HCM) tươi cười hoàn tất thủ tục chuyển nơi đăng ký BHYT ban đầu từ Bệnh viện đa khoa Tân Định (Bệnh viện Quận 1 (cũ) sang bệnh viện này. Nhiều năm qua, bà Thu đều lựa chọn khám và điều trị các bệnh tiểu đường, thoát vị đĩa đệm, đau khớp gối tại đây.

"Trước kia, mỗi lần đi khám, tôi phải xin giấy chuyển tuyến từ Quận 1, mỗi lần chỉ có giá trị ba tháng, hết lại phải xin tiếp. Khá phiền phức, đặc biệt với người già như tôi", bà Thu chia sẻ.

Giờ đây, được đăng ký trực tiếp tại Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, mọi thủ tục trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bà Thu được châm cứu, xoa bóp, điện xung hàng ngày tại bệnh viện. Tất cả đều được bảo hiểm y tế chi trả 100%.

Tương tự, bà Trần Thị Kim Oanh (63 tuổi, ngụ TP Thủ Đức cũ) cũng vừa chuyển đăng ký BHYT ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức sang Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM. Sau khi mổ thoát vị đĩa đệm từ năm 2022, bà Oanh thường xuyên tái khám và điều trị bằng y học cổ truyền tại đây.

"Mỗi lần xin giấy chuyển tuyến chỉ có giá trị ba tháng, đi lại vất vả. Giờ đây, được đăng ký trực tiếp, tôi yên tâm điều trị mà không phải chạy tới chạy lui. Tất cả chi phí châm cứu, bấm huyệt, thuốc thang đều được bảo hiểm y tế thanh toán", bà Oanh kể.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM trao đổi với bệnh nhân về chính sách bảo hiểm y tế mới. Ảnh: BVCC.

Theo thống kê, trong tháng 9, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM tiếp nhận 112.043 lượt khám và điều trị ngoại trú cùng 589 bệnh nhân nội trú. Con số này phản ánh nhu cầu điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp hiện đại đang tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi có bệnh lý mạn tính.

Nhiều thuận tiện cho người bệnh

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Lưu Quốc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học Cổ truyền TP.HCM, cho biết trước đây, đơn vị được phân hạng là bệnh viện tuyến chuyên sâu nên không nằm trong danh sách đăng ký BHYT ban đầu. Người dân muốn khám chữa bệnh tại đây buộc phải xin giấy chuyển từ tuyến dưới, cụ thể là từ trạm y tế phường hoặc bệnh viện quận/huyện trước đây.

"Việc này gây nhiều khó khăn cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi và bệnh nhân mạn tính, phải đi khám thường xuyên. Trong khi đó, nhu cầu đến khám y học cổ truyền ngày càng cao", bác sĩ Hải cho biết.

Khám nội trú trước đây không yêu cầu giấy chuyển, nhưng lượng bệnh nhân ngoại trú rất lớn, dẫn đến tình trạng quá tải và vướng mắc về thủ tục. Vì vậy, Ban giám đốc bệnh viện đã đề xuất và được chấp thuận cho phép đăng ký BHYT ban đầu tại bệnh viện.

Từ ngày 1/6, bệnh viện được cấp 1.000 thẻ BHYT ban đầu, ưu tiên cho bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, người cao tuổi trên 75 và các đối tượng chính sách.

Trong đợt triển khai từ 1-15/10, Bảo hiểm xã hội phường Nhiêu Lộc phối hợp trực tiếp tại bệnh viện, hỗ trợ người dân 4 phường trong địa bàn quản lý làm thủ tục ngay tại chỗ. Những người ở phường, quận khác cũng được hướng dẫn thực hiện theo quy định. Ngoài ra, các trường hợp chưa có thẻ hoặc cần gia hạn có thể mua BHYT trực tiếp tại bệnh viện với sự hỗ trợ từ BHXH phường.

Bác sĩ Hải nhấn mạnh việc được cấp quyền đăng ký bảo hiểm y tế ban đầu không chỉ giúp người dân thuận tiện, mà còn phù hợp với chủ trương phát triển y học cổ truyền.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, những trường hợp được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp chuyên sâu, phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở y tế và theo thứ tự ưu tiên, gồm người thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; những người được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, cũng như cán bộ được quản lý, bảo vệ sức khỏe tại cấp tỉnh.

Nhóm được đăng ký khác gồm người có công với cách mạng, cựu chiến binh và người từ 75 tuổi trở lên. Học sinh, sinh viên, học viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp khối ngành sức khỏe đang học tập, thực hành hoặc thực tập từ đủ 90 ngày trở lên tại cơ sở có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT cũng thuộc diện này.

Ngoài ra còn có người lao động đang làm việc hoặc đi công tác từ đủ 90 ngày trở lên tại cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có hợp đồng cũng được đăng ký.

Các nhóm khác gồm trẻ em dưới 6 tuổi; người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu; người mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo danh mục của Bộ Y tế, cùng những nhóm khác tùy theo đặc thù của cơ sở y tế và yêu cầu thực tế tại địa phương.