Nên đạp xe hay chạy bộ để đốt cháy mỡ bụng?

Đạp xe và chạy bộ là các bài tập cardio đều có thể giúp giảm cân. Nhưng để đốt cháy mỡ bụng, bài tập nào là lựa chọn tốt hơn?

Chạy bộ và đạp xe đều có tác dụng giảm cân toàn thân hiệu quả. Ảnh: Healthline.

Mỡ bụng, tức lớp mỡ tích tụ quanh vòng eo, không chỉ ảnh hưởng ngoại hình mà còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường. Bên cạnh chế độ ăn uống, việc duy trì vận động thường xuyên là chìa khóa để giảm mỡ bụng.

Theo Health Shots, những bài tập cardio như chạy bộ hay đạp xe đều hữu ích vì giúp đốt cháy calo và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, giữa chạy bộ và đạp xe, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

Lợi ích của việc đạp xe

Dưới đây là một số lợi ích của việc đạp xe:

Tốt cho tim: Đạp xe cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách tăng cường lưu thông máu và lưu lượng oxy.

Hỗ trợ giảm cân: Đạp xe có thể đốt cháy ít nhất 300 calo mỗi giờ. Điều này giúp giảm mỡ toàn thân, bao gồm cả mỡ bụng, khi kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh.

Giúp đôi chân khỏe hơn: Bài tập này chủ yếu tác động đến đùi, mông, gân kheo và bắp chân.

Dễ chịu cho khớp: Đạp xe không gây tác động nặng nề lên đầu gối hoặc mắt cá chân, rất phù hợp cho người thừa cân hoặc bị đau khớp.

Lợi ích của chạy bộ

Chạy bộ có thể mang lại những lợi ích bao gồm:

Giảm cân: Chạy bộ là bài tập tim mạch tác động mạnh có thể đốt cháy khoảng 400 calo.

Bảo vệ tim: Chạy bộ giúp tăng nhịp tim nhanh, giúp tim khỏe mạnh hơn, cải thiện huyết áp, lưu lượng máu và chức năng phổi.

Cải thiện sức mạnh xương: Khi chạy, cơ thể tiếp đất, xương sẽ trở nên chắc khỏe hơn theo thời gian, đặc biệt là ở chân và hông.

Làm săn chắc cơ: Bài tập này giúp săn chắc cơ bắp, đặc biệt là chân và cơ trung tâm. Cơ tứ đầu đùi, cơ gân kheo, bắp chân và cơ bụng đều được vận động khi chạy.

Phương pháp nào tốt hơn để giảm mỡ bụng?

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine And Science In Sports And Exercise, các nhà khoa học phát hiện cả đạp xe và chạy bộ đều giúp giảm mỡ cơ thể, bao gồm cả mỡ bụng, ở những người tham gia thừa cân hoặc béo phì. Dưới đây là sự so sánh giữa đạp xe và chạy bộ:

- Chạy bộ:

Đốt cháy nhiều calo hơn

Tăng cường sức khỏe tim mạch nhanh hơn

Tác động đến toàn bộ cơ thể nhưng lại gây nhiều áp lực hơn lên đầu gối và mắt cá chân

- Đạp xe:

Dễ dàng hơn cho các khớp, an toàn hơn cho người mới bắt đầu hoặc có trọng lượng quá khổ

Đốt cháy ít calo hơn một chút, nhưng có thể thực hiện lâu hơn

Xây dựng đôi chân và cơ mông khỏe mạnh với ít nguy cơ chấn thương hơn

Nếu bạn thừa cân, đau đầu gối hoặc đã lâu không tập luyện, đạp xe là lựa chọn an toàn hơn để bắt đầu hành trình giảm mỡ. Nếu là người thường xuyên tập luyện và muốn giảm mỡ nhanh, tăng sức bền tim mạch và luyện tập cường độ cao hơn, chạy bộ sẽ mang lại kết quả nhanh hơn.

Thay vì lựa chọn giữa đạp xe và chạy bộ, bạn có thể kết hợp cả hai: Đạp xe 3 ngày và chạy bộ 2 ngày một tuần. Điều này giúp việc tập luyện thú vị, tác động đến nhiều nhóm cơ khác nhau và tránh bị kiệt sức do đổ mồ hôi.

Thực hiện như thế nào để giảm mỡ bụng?

- Cách đi xe đạp:

Đẩy một chân ra khỏi đường để di chuyển về phía trước

Bắt đầu đạp xe ở tốc độ vừa phải trong 30-60 phút

Kết hợp đạp xe chậm và nhanh (theo từng quãng) để đốt cháy nhiều mỡ hơn

Thực hiện 4-5 lần/tuần

- Cách chạy bộ:

Khởi động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng và vận động khớp

Tăng tốc độ và chạy với tốc độ ổn định trong 20-40 phút

Kết hợp chạy bộ và chạy nước rút 1-2 lần/tuần

Chạy bộ 3-5 lần/tuần là đủ để giảm cân và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe

Để giảm mỡ bụng, bạn cần đốt cháy nhiều calo hơn lượng calo nạp vào. Các bài tập cardio như đạp xe hoặc chạy bộ sẽ giúp ích, nhưng cần điều chỉnh chế độ ăn uống, giấc ngủ và mức độ hoạt động.