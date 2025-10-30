Tôn nét ngọc ngà cho nàng dâu với trang sức cưới ‘Lá Ngọc Cành Vàng’

Bộ sưu tập trang sức cưới “Lá Ngọc Cành Vàng” của PNJ mang đến vẻ đẹp lấp lánh từ kim cương và đá màu tinh tế, tôn lên nét ngọc ngà, thanh tú cho nàng dâu trong ngày trọng đại.

Xu hướng trang sức cưới năm 2025 đang chứng kiến sự thay đổi lớn. Các nàng dâu hiện đại không chỉ quan tâm vẻ ngoài lộng lẫy mà còn mong muốn thể hiện phong thái, nâng tầm khí chất riêng vào ngày trọng đại. Trong bối cảnh đó, trang sức cưới kết hợp kim cương hoặc đá màu trở thành lựa chọn được ưa chuộng, vừa mang đến vẻ sang trọng vừa tạo dấu ấn khác biệt, tinh tế.

Gây chú ý trên thị trường trang sức cưới năm nay, bộ sưu tập (BST) trang sức cưới “Lá Ngọc Cành Vàng” của PNJ là minh chứng điển hình cho sức hút của xu hướng này. BST lấy cảm hứng từ biểu tượng “lá ngọc cành vàng”, hình ảnh gắn liền với sự cao quý, đại diện cho người con gái danh gia vọng tộc, được gia đình thương yêu và nâng niu. Ngày nay, hình ảnh này được mở rộng, không chỉ dành cho tầng lớp danh giá, mà trở thành biểu tượng chung cho mọi cô gái, dù xuất thân thế nào, đều là “lá ngọc cành vàng” trong trái tim cha mẹ và xứng đáng được trân quý khi bước vào gia đình mới. ​

Mỗi thiết kế trong BST tôn vinh nét đẹp thanh tú của người con gái, đồng thời tượng trưng cho lời hứa nâng niu, chở che và đồng hành của người chồng trong hành trình hôn nhân, khẳng định giá trị của nàng dâu: “Để thương yêu. Để nâng niu”.

MIX gợi ý 4 công thức phối áo dài, váy cưới với BST trang sức cưới “Lá Ngọc Cành Vàng” giúp nàng dâu tỏa sáng trong ngày trọng đại.

Chiếc áo dài với phần cổ kín nhẹ nhàng và tà lụa dài thướt tha làm gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống của cô dâu Việt. Để diện mạo có điểm nhấn đặc sắc, nàng dâu có thể phối cùng dây cổ vàng 24K đính đá Tourmaline thuộc bộ trang sức vàng 24K “Lá Ngọc Cành Vàng" phiên bản đặc biệt. Thiết kế cành lá tinh xảo kết hợp đá xanh thanh thoát giúp hài hòa gam trắng kem của áo dài và sắc vàng sang trọng của trang sức.

Nàng dâu có thể phối thêm trang sức cùng bộ như bông tai, nhẫn và vòng tay phom dáng ấn tượng, giúp tô điểm vẻ đẹp đài các của cô dâu. Với cách kết hợp này, cô dâu nên cân nhắc kiểu tóc búi thấp hay vấn cao để phần cổ áo, dây cổ được tôn lên mà không bị rối mắt.

Áo dài dáng suông mang tinh thần tối giản, đường tà thẳng rơi tự nhiên, ôm lấy vóc dáng trở thành xu hướng được nhiều cô dâu trẻ yêu thích. Trên nền phom dáng ấy, bộ trang sức cưới vàng 24K “Lá Ngọc Cành Vàng” trở thành điểm sáng tinh tế.

Dây cổ vàng 24K được lấy ý tưởng từ bó hoa cưới với cụm cành lá trải dài, ôm trọn phần cổ, giúp cân đối tỷ lệ cơ thể. Đôi bông tai dáng dài với từng đường vân lá vàng tỉ mỉ tôn nét thanh cao, làm nổi bật phẩm chất cao quý của nàng dâu. Cuối cùng, vòng tay và nhẫn cưới với dáng đá được mài sắc nét, cành vàng mềm mại trở thành điểm nhấn sống động trên tay cô dâu.

Khi kết hợp mái tóc buông nhẹ và lớp trang điểm tông nude thanh lịch, cô dâu hiện lên rạng ngời, tạo khoảnh khắc khó quên khiến chú rể say đắm từ ánh nhìn đầu tiên.

Trong chiếc váy dáng basque waist siết eo tinh xảo, để lộ phần tùng váy bồng bềnh, cô dâu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Phép cộng hoàn hảo để tô điểm vẻ đẹp ấy là phối cùng trang sức kim cương kết hợp đá Tourmaline.

Chiếc dây cổ kim cương phiên bản giới hạn với điểm nhấn là dáng lá sắc nét vươn mình trên cành vàng uốn lượn mềm mại, trở thành tâm điểm hút ánh nhìn nơi cổ váy khoét tinh tế. Kết hợp bông tai và nhẫn cưới cùng bộ mang lại sự cân bằng hài hòa, nổi bật cho cô dâu. Vòng tay vàng trắng 14K đính đá Tourmaline ở trung tâm như một điểm nhấn ấn tượng, giúp nàng hoàn thiện diện mạo kiêu sa, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn nét quý phái. Dưới ánh đèn sân khấu, bộ trang sức này sẽ tạo nên khoảnh khắc lung linh khó quên.

Váy satin với phần cổ vuông vức, để lộ bờ vai và xương quai xanh gợi cảm mang lại vẻ đẹp cổ điển, sang trọng. Thế nhưng, thiết kế này cũng được xem là lời thách thức khi lựa chọn trang sức phối cùng, đòi hỏi trang sức đủ đặc biệt để “cân” được váy cưới. Với phong cách váy cưới này, vòng cổ kiềng vàng trắng 14K đính kim cương tinh tuyển và đá Tourmaline từ BST “Lá Ngọc Cành Vàng” được xem là lựa chọn hoàn hảo. Điểm xuyết đá dáng lá mềm mại đan xen trên cành vàng trắng, thiết kế vừa thanh thoát, cao quý vừa gợi cảm giác như một tác phẩm nghệ thuật.

Bản phối được hoàn thiện với đôi bông tai vàng trắng 14K tạo hình cành vàng uốn lượn thành vòng tròn, điểm xuyết kim cương và đá Tourmaline. Trên đôi tay, nhẫn cưới với những viên kim cương tinh tuyển đính kết khéo léo trên dáng lá uốn lượn làm nổi bật sắc xanh Tourmaline ở trung tâm, tạo hiệu ứng sống động và tinh tế.

Dưới ánh đèn tiệc tối, bộ trang sức này sẽ tạo nên khoảnh khắc lung linh, nơi vẻ cổ điển vượt thời gian và tinh thần thẩm mỹ đương đại hòa quyện vào nhau.

Dù chọn áo dài truyền thống, dáng suông thanh lịch hay kiểu váy cưới hiện đại, cô dâu đều có thể toát lên phong cách ngọc ngà, danh giá với sự đồng hành của BST trang sức cưới “Lá Ngọc Cành Vàng”. Hơn cả trang sức cưới cao cấp, mỗi thiết kế trong bộ sưu tập không chỉ tôn vinh vẻ đẹp nàng dâu, mà còn là biểu tượng của lời cam kết từ chú rể và gia đình nhà trai: Cô dâu sẽ luôn được yêu thương, trân trọng như báu vật, như “lá ngọc cành vàng” được cả hai gia đình cùng trân quý.

