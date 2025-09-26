Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân cùng cựu GĐ Công ty Điện lực lĩnh án

  • Thứ sáu, 26/9/2025 14:00 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ án hối lộ, sai phạm về kế toán, đấu thầu và hóa đơn xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ), mức án cao nhất 9 năm tù giam.

Ngày 26/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án đối với 26 bị cáo trong vụ án liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận (cũ). Phiên xét xử diễn ra trong 4 ngày (ngày 23-26/9/2025).

Sau 4 ngày xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tuấn Ân (62 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) 9 năm tù giam cho 2 tội danh "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán".

Tap doan Tuan An, Cong ty Dien luc, Dien luc Binh Thuan, Huynh Tuan An, Giam doc Tuan An, Chu tich Tuan An anh 1

Các bị cáo tại phiên xét xử cuối cùng ngày 26/9.

3 cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận gồm Trần Ngọc Linh (64 tuổi), Nguyễn Thành Ngôn (51 tuổi) và Trương Tấn Đạt (46 tuổi) lần lượt nhận mức án 8 năm, 7 năm và 8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Còn 20 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 4 năm tù giam; có 2 bị cáo được hưởng án treo (6 và 9 tháng).

Theo cáo trạng, năm 2017-2023, Huỳnh Tuấn Ân đã câu kết với các cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận là Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn, chi tiền ngoài hợp đồng để Tập đoàn Tuấn Ân liên tiếp trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa việc nâng khống giá và rút tiền chi ngoài hợp đồng, trốn thuế, Tuấn Ân đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ kế toán, đồng thời mua tới 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty, khiến ngân sách Nhà nước thất thoát hơn 156 tỷ đồng tiền thuế.

Đến ngày 26/12/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự ở Việt Nam" sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong hoạt động xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự của TAND hiện nay.

Thái Lâm/Tiền Phong

