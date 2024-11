Toyota Innova Cross chinh phục khách Việt bằng cách nào?

Được tái sinh với một hình hài cao cấp hơn trước, song Innova Cross vẫn là mẫu xe gia đình ăn khách hàng đầu phân khúc nhờ những điểm mạnh về thiết kế và công nghệ.

Quốc Hùng (33 tuổi, TP.HCM) vẫn không quên khoảnh khắc có thể xem như chiếc xe đã cứu mạng bản thân trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây vào một buổi chiều cuối tháng 8. Trên chiếc Toyota Innova Cross, anh và 4 thành viên di chuyển từ Đà Lạt trở về sau một chuyến du lịch của gia đình. Khi tiến lên cao tốc khoảng 20 km, cơn buồn ngủ ập đến với anh.

“Khi đó, tốc độ khoảng 90 km/h, xe phát tiếng cảnh báo liên tục và tự động đánh lái vô lăng để trở về làn, nếu không có thể tông vào dải phân cách. Tôi như bừng tỉnh và nhận ra một chiếc xe an toàn quan trọng đến thế nào”, anh Quốc Hùng chia sẻ.

Tính năng cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đã giúp anh tránh khỏi tai nạn. Đây là 2 trong nhiều công nghệ của gói an toàn TSS trên Toyota Innova Cross bản hybrid. Tính năng an toàn là một trong những khía cạnh được anh Quốc Hùng quan tâm nhất ở nhóm xe đa dụng MPV hướng đến chở nhiều người. Loạt trang bị hiện đại cùng thiết kế ấn tượng và tùy chọn động cơ hybrid duy nhất phân khúc đã giúp mẫu xe này chinh phục khách hàng Việt.

Tái định vị Innova Cross

Sau 5 năm du học tại Australia, anh Quốc Hùng trở về Việt Nam để phụ trách hoạt động kinh doanh chuỗi cửa hàng nội thất cho gia đình. Để di chuyển hàng ngày và đi chơi xa với cả nhà vào cuối tuần, anh tìm kiếm một mẫu xe đáp ứng các yếu tố như rộng rãi, êm ái, đặc biệt là an toàn. Sau khi cân nhắc nhiều cái tên, người dùng này quyết định lái thử Toyota Innova Cross.

Anh Quốc Hùng chọn mua Innova Cross sau một lần lái thử.

Anh cho biết: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ. Trước đây, tôi từng ngồi Innova nhiều vì ở nhà cũng có một chiếc của bố. Innova Cross cho cảm giác êm ái hơn hẳn”.

Yếu tố này đến từ việc Innova Cross được trang bị hệ thống khung gầm unibody (liền khối) TNGA-C. Cấu trúc mới cho phép mẫu MPV nhà Toyota cải thiện độ ổn định thân xe, khả năng cách âm và sự êm ái một cách vượt trội. Đây là thay đổi mang tính chiến lược của hãng xe Nhật nhằm tái định vị Innova Cross để hướng đến nhóm người dùng cao cấp hơn. Xe cũng chuyển từ dẫn động cầu sau sang cầu trước nhằm cân bằng giữa trải nghiệm lái vui và tiết kiệm nhiên liệu.

Innova Cross sở hữu thiết kế hiện đại và cuốn hút hơn nhờ tạo hình lai SUV mạnh mẽ. Dải đèn pha LED sắc sảo nối liền lưới tản nhiệt. Hãng sử dụng thiết kế đèn hậu 3D nhấn mạnh hình khối và tính nhận diện. Mẫu xe của Toyota trở nên khác biệt trong phân khúc, nơi các đối thủ chủ yếu được thiết kế theo kiểu MPV cửa lùa truyền thống.

Xe có thiết kế lai SUV mạnh mẽ và hiện đại.

Sức hút từ tiện nghi và công nghệ an toàn

Mua xe cho bản thân nhưng lại ưu tiên gia đình, anh Quốc Hùng đặc biệt chú ý đến độ rộng rãi và tiện nghi ở 3 hàng ghế. Bản G máy xăng có 7 chỗ, còn anh chọn bản HEV với 6 chỗ, riêng hàng giữa lắp 2 ghế tách biệt mang phong cách thương gia, còn hàng thứ 3 đủ thoải mái cho người lớn nhờ khoảng để chân lẫn khoảng cách từ đầu đến trần xe đều rộng.

“Bố tôi lớn tuổi và ít muốn dịch chuyển, nhưng khi ngồi trên Innova Cross, ông lại rất hài lòng vì ghế hàng thứ 2 có bệ gác chân, thậm chí ngả 90 độ để tạo thành giường”, anh Quốc Hùng nói.

Innova Cross sở hữu không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc.

Ngoài ra, hãng bố trí loạt tiện ích đáng giá như cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau hay các cổng sạc USB ở nhiều vị trí. Tính năng giải trí cũng được nâng lên một tầm cao mới khi màn hình cảm ứng kích thước 10,1 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto.

Anh Quốc Hùng chia sẻ bản thân từng có ý định mua xe điện vì điểm mạnh êm ái và gia tốc tốt. Tuy nhiên, hạ tầng trạm sạc chưa phát triển mạnh là thứ khiến anh băn khoăn. Do đó, anh chọn Innova Cross nhưng là bản hybrid kết hợp máy xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm và động cơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Động cơ lai này cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 4,92 lít/100 km đường hỗn hợp. So với những mẫu xe gầm cao cỡ C, mức “ăn xăng” này thấp hơn khoảng gấp rưỡi.

Động cơ hybrid giúp người dùng tiết kiệm đáng kể nhiên liệu.

Theo anh, động cơ hybrid của Innova Cross thực sự mang lại trải nghiệm khác biệt. Xe tăng tốc tốt bởi nhờ được động cơ điện hỗ trợ. Di chuyển nhiều chuyến đến Nha Trang, Đà Lạt… vợ con cùng bố mẹ anh đều thích kiểu vận hành êm ái, ít dằn xóc của mẫu MPV này. Những lúc cần sự mạnh mẽ, chiếc xe vẫn có thể đáp ứng nhờ hộp số CVT có các cấp số giả lập. Khi sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng, Innova Cross tạo cảm xúc nhiều hơn sau tay lái.

Anh Quốc Hùng cho biết những điểm mạnh kể trên sẽ không đủ để Innova Cross thuyết phục mình nếu thiếu gói an toàn TSS. Gói này sở hữu loạt công nghệ hỗ trợ tiên tiến: Điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Những tính năng này giúp Innova Cross xác lập vị thế phong phú hàng đầu phân khúc về công nghệ an toàn.

Lựa chọn Innova Cross của anh Quốc Hùng và nhiều khách hàng tại Việt Nam phải cảm tính, mà đến từ trải nghiệm thực tế. Bởi lẽ, thị trường ôtô trong nước ngày càng mở rộng, lựa chọn cũng đa dạng hơn và Toyota biết cách tạo ra khác biệt bằng việc kết hợp thiết kế hiện đại, nhiều tiện nghi cùng công nghệ an toàn.