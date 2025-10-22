TP.HCM công bố đề minh họa thi lớp 10 2026

|
Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2025. Ảnh: Duy Hiệu.
Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm ngoái, phạm vi kiến thức chủ yếu nằm ở lớp 8, 9.
Môn Ngữ văn gồm 2 phần. Phần một 5 điểm, gồm hai câu đọc hiểu văn bản văn học (3 điểm) và viết đoạn văn (2 điểm). Phần hai yêu cầu đọc hiểu (1 điểm) và viết bài văn nghị luận xã hội (4 điểm). Thời gian làm bài 120 phút.
Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.
Đề tham khảo môn Ngữ văn như sau:
Với môn Toán, cấu trúc đề thi gồm 7 bài, mỗi bài 1-3 điểm, chủ yếu kiểm tra kiến thức về hình học và đo lường, số và đại số, thống kê và xác suất. Thí sinh làm bài trong 120 phút.
Đề tham khảo môn Toán như sau:
Môn thi cuối cùng là Tiếng Anh, thí sinh làm bài trong 90 phút. Đề thi có 40 câu, kiểm tra ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, viết, giao tiếp.
Sở lưu ý có 2 câu hỏi mới về Viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.
Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh như sau:
Trước đó, Sở GD&ĐT cho biết thành phố sẽ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 công lập với ba môn Toán, Văn, Anh. Một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An sẽ xét tuyển bằng học bạ.
Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Vào các năm trước đó, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tổ chức thi lớp 10 với 3 môn thi này.
Tính đến hiện tại, TP.HCM là địa phương đầu tiên chốt các môn và công bố đề minh họa thi lớp 10 năm 2026.
