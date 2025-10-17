TP.HCM chốt 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026

Ba môn thi vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM không thay đổi so với năm trước.

TP.HCM chốt 3 môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 17/10, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết sở đã chốt 3 môn thi vào lớp 10 năm 2026, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Dự kiến trong tháng 10 này, sở sẽ công bố cấp độ tư duy của đề để các nhà trường, giáo viên xây dựng nội dung ôn tập phù hợp cho học sinh.

Năm 2026 sẽ là năm đầu tiên TP.HCM tổ chức thi lớp 10 sau sáp nhập. Vào các năm trước đó, TP.HCM (cũ), tỉnh Bình Dương (cũ) và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng tổ chức thi lớp 10 với 3 môn thi này.

Tại TP.HCM (cũ), trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, thí sinh thi 3 môn để giành suất vào lớp 10 công lập. Với môn Toán và Ngữ văn, thí sinh làm bài trong thời gian 120 phút còn môn Ngoại ngữ là 90 phút.

Còn tại tỉnh Bình Dương (cũ), trong kỳ thi năm 2025, thí sinh làm bài thi môn Toán và Ngữ văn trong 120 phút, môn Tiếng Anh là 60 phút.

Kỳ thi lớp 10 năm vừa qua tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gồm môn Toán và Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút) còn môn Tiếng Anh làm bài trong 60 phút. Môn Tiếng Anh gồm phần trắc nghiệm và viết, trong đó phần viết chiếm 40% tổng điểm bài thi.

Đầu năm 2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 về ban hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

Theo đó, thông tư nêu rằng đối với phương thức thi tuyển vào lớp 10 THPT, để đảm bảo thống nhất và đảm bảo quan điểm kỳ thi nhẹ nhàng, không gây tốn kém, kỳ thi sẽ bao gồm 3 môn là Toán, Ngữ văn và một môn thi/bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Môn thi thứ ba được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, bảo đảm không chọn cùng một môn thi thứ ba quá 3 năm liên tiếp.

Một lưu ý là bài thi thứ ba là bài thi tổ hợp của một số môn học được lựa chọn trong số các môn học có đánh giá bằng điểm số trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Về thời gian làm bài thi, Thông tư quy định môn Ngữ văn là 120 phút; môn Toán 90 phút hoặc 120 phút; môn thi thứ ba 60 phút hoặc 90 phút; bài thi tổ hợp 90 phút hoặc 120 phút. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông THCS, chủ yếu là lớp 9.