Loạt đề xuất giáo dục được trình bày tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM

Các đại biểu đã trình bày, đóng góp nhiều đề xuất liên quan công tác giáo dục, đào tạo cho TP.HCM trong thời gian tới.

Đại biểu đề xuất nhiều phương hướng, chính sách giáo dục cho TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 15/10, bà Trương Thanh Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Bà Nga cho biết trong phiên làm việc chiều 14/10, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất nhiều ý kiến có giá trị.

Đối với giáo dục và đào tạo, các ý kiến thống nhất cao về việc xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ hàng đầu khu vực, với trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, các đại biểu cho rằng cần có chính sách đột phá thu hút và phát triển đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên, giảng viên chất lượng cao; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu quốc tế để xây dựng mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn.

Đồng thời, ngành giáo dục cũng cần đẩy mạnh tự chủ đại học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai, cùng với đó là tăng cường đào tạo kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt là các kỹ năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Trong giai đoạn giai đoạn 2025-2030, các đại biểu kỳ vọng các trường lớp trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia. Thành phố cũng cần nghiên cứu, có cơ chế, chính sách thu hút các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước, thu hút, tuyển dụng người tài vào môi trường công, có chính sách đào tạo cho cán bộ, công chức nhằm đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao.

Thảo luận thêm về giáo dục đại học, các đại biểu cho rằng cần bổ sung các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đại học, nhất là rà soát quỹ đất, ưu đãi, miễn giảm tiền sử dụng đất; tận dụng các trụ sở dư thừa, không sử dụng để đầu tư cơ sở giáo dục theo kế hoạch phát triển ngành.

Thành phố cũng được đề xuất đầu tư về cơ sở hạ tầng, cơ chế, chính sách cho các trường đại học để trở thành đại học trọng điểm trong khu vực.

Bên cạnh đó, đại biểu nêu ý kiến TP.HCM cũng cần cần ban hành cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia giảng dạy các môn như: Việt Nam học, Kỹ thuật, Hội họa, Âm nhạc... mà không nhất thiết phải là giáo viên được đào tạo ngành sư phạm.

Trong hoạt động giáo dục, dạy nghề, đại biểu đề xuất chương trình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, giải quyết tốt việc làm cho học sinh, sinh viên.

Ngoài những nội dung trên, các đại biểu còn đề cập đến ý kiến bổ sung các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian; xây dựng và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các trường học, gắn liền với hoạt động học tập ngoại khóa nhằm giáo dục thế hệ trẻ.