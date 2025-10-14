Một trường ở TP.HCM cấp học bổng 200% cho thủ khoa đầu vào

Tại lễ khai giảng, trường này thông báo cấp học bổng 200% cho thủ khoa đầu vào trong năm học đầu tiên. Trường cũng dành hơn 50 tỷ đồng để trao học bổng cho tân sinh viên 2025.

GS.TS Nguyễn Minh Hà chào đón và gửi gắm 5 điều tới các tân sinh viên.

Ngày 14/10, nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) nhộn nhịp hơn thường lệ vì hàng nghìn sinh viên Đại học Mở TP.HCM cùng đổ về để dự lễ khai giảng đại học chính quy và chương trình chào đón tân sinh viên năm học 2025-2026.

Năm nay, Đại học Mở TP.HCM đón hơn 5.600 tân sinh viên trong nước trúng tuyển và nhập học ở 46 ngành đào tạo. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh quản lý có số sinh viên trúng tuyển nhập học cao nhất, chiếm đến 41,6%.

Ngoài ra, nhà trường cũng chào đón gần 100 người học quốc tế đến từ các quốc gia Myanmar, Philippines, Campuchia, Mexico, Mông Cổ, Lào, Trung Quốc, Fiji đến tham gia học tập.

Học bổng 200% cho thủ khoa đầu vào

Tại buổi lễ, Đại học Mở TP.HCM đã tuyên dương, trao tặng giấy khen cùng học bổng cho gần 500 tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh khóa 25 với tổng giá trị học bổng hơn 50 tỷ đồng .

Nhà trường cho biết đây là hoạt động nhằm ghi nhận và tri ân những nỗ lực phấn đấu không ngừng của các sinh viên mới trong quá trình học tập và rèn luyện.

Theo đó, nhà trường trao tặng học bổng đặc biệt cho thủ khoa tuyển sinh toàn trường (xét theo điểm thi THPT) với mức hỗ trợ 200% học phí năm thứ nhất và 100% học phí cho các năm học tiếp theo.

Sinh viên nhận được phần học bổng này là Doãn Hoài Khánh Ly, tân sinh viên ngành Xã hội học, đạt 27,75 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Á khoa tuyển sinh toàn trường cũng được nhận học bổng tương đương 180% học phí năm thứ nhất và 100% học phí cho các năm sau. Ngoài ra, 19 thủ khoa ngành được nhận học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học, riêng năm nhất được nhận 150% học phí.

Bên cạnh đó, Đại học Mở TP.HCM còn trao 279 suất học bổng khuyến khích học tập cho tân sinh viên năm nhất, với các mức hỗ trợ tương ứng 100%, 70% và 50% học phí học kỳ một.

Ngoài ra, trường còn có 47 suất học bổng hợp tác địa phương, 68 suất học bổng tăng cường, 60 suất học bổng khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Nhật và 19 suất học bổng khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh dành cho tân sinh viên.

"Những suất học bổng này không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực học tập không ngừng nghỉ của sinh viên trong suốt thời gian qua, mà còn là nguồn động viên to lớn, khích lệ tinh thần hiếu học, theo đuổi đam mê học tập, phấn đấu trở thành công dân hữu ích với gia đình và cống hiến được nhiều trí lực cho xã hội", nhà trường khẳng định.

Thủ khoa Doãn Hoài Khánh Ly nhận học bổng 200% trong năm học đầu tiên từ nhà trường.

5 lời dặn của thầy hiệu trưởng

Chào đón và trao học bổng cho các tân sinh viên, GS.TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Đại học Mở TP.HCM, còn gửi gắm 5 lời dặn dò đến những bạn trẻ vừa bước chân vào cánh cửa đại học.

Trước hết, thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ mục tiêu học tập, chủ động, sáng tạo và kiên định với kế hoạch của bản thân.

Với những sinh viên đến từ các địa phương khác, ông khuyến khích các bạn nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống năng động của TP.HCM, sớm ổn định và bắt nhịp với môi trường học tập mới.

Thứ hai, trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, thầy Hà khuyên sinh viên hãy nuôi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, luôn chủ động cập nhật tri thức và thích ứng với sự thay đổi.

Theo thầy, tri thức là hành trang, công nghệ là công cụ giúp người trẻ làm chủ tương lai, trở thành những công dân bản lĩnh, sáng tạo và tiên phong trong thời đại mới.

Thứ ba, vị hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng thông qua các hoạt động ngoại khóa và phong trào sinh viên. Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và kỹ năng số được xem là “chìa khóa” giúp sinh viên mở rộng tri thức toàn cầu và chuẩn bị vững vàng cho con đường nghề nghiệp tương lai.

Thứ tư, ông gửi gắm thông điệp về tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, khuyến khích sinh viên giữ thái độ tích cực trong học tập và công việc, đề cao tinh thần kỷ luật và lòng nhân ái - những giá trị cốt lõi mà Đại học Mở TP.HCM luôn trân trọng và hướng đến.

Cuối cùng, GS.TS Nguyễn Minh Hà nhắc nhở các tân sinh viên hãy chăm lo và bảo vệ sức khỏe của mình, coi đó là nền tảng quan trọng để theo đuổi đam mê, vững bước trên hành trình học tập và cống hiến cho xã hội.

"Thành công không đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của nỗ lực mỗi ngày. Thầy tin rằng với những hành trang mà các em có được sau 4 năm học đại học tại trường, các em sẽ đạt được những kỳ vọng và hoài bão của mình và là niềm tự hào cho chính bản thân, cho gia đình và cho nhà trường, như các thế hệ sinh viên của nhà trường đã thực hiện", thầy hiệu trưởng chia sẻ.